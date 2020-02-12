Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Как же хороши криминальные комедии от Гая Ричи! Элегантность, смешанная с грязью, искрометный юмор, стиль — все это признаки кино от легендарного режиссера. Все в лучших традициях: гангстерские разборки, шутки ниже пояса, искусные диалоги и яркая картинка. Актерский состав тоже не огорчит зрителя, чего стоят одни исполнители ключевых ролей — Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл, Хью Грант. И если раньше в фильмах Ричи, за которые полюбили режиссера, объектом были мошенники и воришки, теперь на экране крупные фигуры — наркобароны с сотнями миллиардов долларов в кармане.

Главный герой — Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи), крупнейший производитель конопли в Великобритании. Построивший собственную империю торговец травкой решает выйти из игры и остепениться. Отсюда — бандитские разборки, желание помериться кто круче, парочка несчастных случаев, предательства, перестрелки, огромные деньги и честь на кону.

Сочетание отличной музыки, красочной картинки, замысловатого сюжета — то, почему стоит отправиться на новый фильм культового кинодела. Радует и внимание к деталям: изящные костюмы, точные движения актеров, манерность и цепляющие образы. «Джентельмены» — это и детектив, и комедия, и драма. Еще интересно, что режиссер в каком-то смысле показывает зрителю себя через главного героя — ключевой персонаж уже не молодой гангстер, как это было в ранних фильмах, а большой человек в наркобизнесе.

Кстати, стоит быть осторожным с выводами о сюжете этой киноленты: хитрые сюжетные твисты несколько раз будут вводить зрителя в заблуждение. Но то, каким образом разворачивается история, исход которой уже, казалось бы, ясен, удивляет и радует.

Единственное, что может огорчить — не всегда удачная адаптация английских шуток и выражений на русском языке. Есть моменты, когда выражения персонажей режут слух. Но подобная мелочь вряд ли испортит общее впечатление от этого фильма.