​Получится как всегда

Кто-то очень умный вроде как придумал провести народное голосование за поправки в Конституцию в будний день – среду, 22 апреля, великодушно трансформировав его в выходной. Мол, народ будет свободен от религиозных обрядов (которые 12 и 19 апреля – Вербное воскресенье и Пасха), еще не соберется на дачу и в отпуска, и обязательно из чувства глубокой благодарности за свободный день сходит туда, куда скажут, чтобы проголосовать за то, что президент уже подписал.

Я думаю, они там очень довольны собой и итогами опроса «Левада-центра», что придуманные поправки поддерживают 72 процента россиян и придут поставить за них галочку 52 процента. И на бумаге все очень круто смотрится. Только мне кажется, что все пойдет не так.

Во-первых, и в главных. Никто не понимает, зачем эти поправки в основной закон вносятся. Тут я имею в виду не два процента заинтересованных и следящих за процессом граждан, которым все более-менее ясно, и то не до конца, а «глубинный народ», который должен пойти и поддержать корректировку Конституции. Ну серьезно: опросите десять своих более-менее аполитичных друзей или родственников. В лучшем случае вам скажут, что там, наверху, творится какая-то дичь, при помощи которой власть решает свои вопросы и проблемы, в худшем – что это для вечного продления Владимиром Путиным своей власти (что он вроде как опроверг недавно, и это интересно будет проверить).

То, что «глубинный народ» побежит голосовать за какие-то мнимые гарантии по пенсиям и прожиточному минимуму – знаете, до пенсионной реформы это еще могло прокатить, но сейчас. Не верится.

Во-вторых. Мало того, что ничего не понятно в сути поправок, так еще и есть большой вопрос: зачем так быстро? Куда гоним? Зачем? Почему? Неужто болезнь? Или война? Преемник? Преемница? Что происходит? Власть своей привычной попыткой провернуть фарш со скоростью пулемета, чтобы никто ничего не понял, добивается своих целей – никто действительно ничего не понимает, но в данной ситуации это никак руководству страны не помогает, а, скорее, мешает.

В-третьих. Все эти сотни и тысячи странных предложений и поправок в Конституцию, которые призваны заменить реальную политическую дискуссию в обществе. Вносить ли в главный закон статус Бога, или статус «русского народа», который одновременно и богоносец, и народ-победитель, и что он будет жениться только на женщинах и ни на ком больше. Весь этот безумный хайп, который добывают из камланий над несчастным основным законом страны, видится со стороны как шабаш, а не внятное обсуждение.

В-четвертых. Зачем нас спрашивают? Ну, то есть, если уже все поправки будут приняты одним пакетом и Госдумой, и Совфедом, и подписаны президентом – зачем мне, Васе Пупкину, в неожиданный законный выходной куда-то там идти и что-то делать?

И из всего вышеперечисленного выливается одно большое и жирное в-пятых. Несмотря на весь хитрый план с выходным, система будет действовать ровно по имеющемуся у нее инструментарию, а именно – сгонять / заманивать людей на участки административным способом. Губернаторам будут спущены показатели явки и поддержки, которых они должны будут достигнуть. Губернаторы спустят мэрам, мэры будут проводить совещания с директорами школ, с предприятиями, с бюджетными организациями, те на планерках выдадут разнарядки своим работягам, с упоминанием лишения премии, и все пойдет своим чередом.

То есть как всегда – предполагается, что народу будет сделан большой подарок – выходной, социальные плюшки и все такое. Но завершится все старой-доброй электоральной мобилизацией, столь ненавистной всем, но единственно приводящей к целевому показателю в 50 процентов явки и 75 процентов поддержки.

Как думаете, прибавит это большой любви к власти, у которой итак с рейтингами все не супер, а также легитимности к обновленной Конституции?