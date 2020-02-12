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​Получится как всегда

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Кто-то очень умный вроде как придумал провести народное голосование за поправки в Конституцию в будний день – среду, 22 апреля, великодушно трансформировав его в выходной. Мол, народ будет свободен от религиозных обрядов (которые 12 и 19 апреля – Вербное воскресенье и Пасха), еще не соберется на дачу и в отпуска, и обязательно из чувства глубокой благодарности за свободный день сходит туда, куда скажут, чтобы проголосовать за то, что президент уже подписал.

Я думаю, они там очень довольны собой и итогами опроса «Левада-центра», что придуманные поправки поддерживают 72 процента россиян и придут поставить за них галочку 52 процента. И на бумаге все очень круто смотрится. Только мне кажется, что все пойдет не так.

Во-первых, и в главных. Никто не понимает, зачем эти поправки в основной закон вносятся. Тут я имею в виду не два процента заинтересованных и следящих за процессом граждан, которым все более-менее ясно, и то не до конца, а «глубинный народ», который должен пойти и поддержать корректировку Конституции. Ну серьезно: опросите десять своих более-менее аполитичных друзей или родственников. В лучшем случае вам скажут, что там, наверху, творится какая-то дичь, при помощи которой власть решает свои вопросы и проблемы, в худшем – что это для вечного продления Владимиром Путиным своей власти (что он вроде как опроверг недавно, и это интересно будет проверить).

То, что «глубинный народ» побежит голосовать за какие-то мнимые гарантии по пенсиям и прожиточному минимуму – знаете, до пенсионной реформы это еще могло прокатить, но сейчас. Не верится.

Во-вторых. Мало того, что ничего не понятно в сути поправок, так еще и есть большой вопрос: зачем так быстро? Куда гоним? Зачем? Почему? Неужто болезнь? Или война? Преемник? Преемница? Что происходит? Власть своей привычной попыткой провернуть фарш со скоростью пулемета, чтобы никто ничего не понял, добивается своих целей – никто действительно ничего не понимает, но в данной ситуации это никак руководству страны не помогает, а, скорее, мешает.

В-третьих. Все эти сотни и тысячи странных предложений и поправок в Конституцию, которые призваны заменить реальную политическую дискуссию в обществе. Вносить ли в главный закон статус Бога, или статус «русского народа», который одновременно и богоносец, и народ-победитель, и что он будет жениться только на женщинах и ни на ком больше. Весь этот безумный хайп, который добывают из камланий над несчастным основным законом страны, видится со стороны как шабаш, а не внятное обсуждение.

В-четвертых. Зачем нас спрашивают? Ну, то есть, если уже все поправки будут приняты одним пакетом и Госдумой, и Совфедом, и подписаны президентом – зачем мне, Васе Пупкину, в неожиданный законный выходной куда-то там идти и что-то делать?

И из всего вышеперечисленного выливается одно большое и жирное в-пятых. Несмотря на весь хитрый план с выходным, система будет действовать ровно по имеющемуся у нее инструментарию, а именно – сгонять / заманивать людей на участки административным способом. Губернаторам будут спущены показатели явки и поддержки, которых они должны будут достигнуть. Губернаторы спустят мэрам, мэры будут проводить совещания с директорами школ, с предприятиями, с бюджетными организациями, те на планерках выдадут разнарядки своим работягам, с упоминанием лишения премии, и все пойдет своим чередом.

То есть как всегда – предполагается, что народу будет сделан большой подарок – выходной, социальные плюшки и все такое. Но завершится все старой-доброй электоральной мобилизацией, столь ненавистной всем, но единственно приводящей к целевому показателю в 50 процентов явки и 75 процентов поддержки.

Как думаете, прибавит это большой любви к власти, у которой итак с рейтингами все не супер, а также легитимности к обновленной Конституции?


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12 февраля в 07:55, просмотров: 1676, комментариев: 22


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Комментарии:
Альберт Леонов
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12 февраля в 08:03
Главно что бы пункт о идеологии был написан!
Убрать главенство международного права!
Марина Соболевская
не нравится
12 февраля в 10:31
Самое печальное, что ВСЁ так и БУДЕТ!!!
444 Альберт Леонов
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12 февраля в 11:15
Товарищ. Чтобы "убрать пункт о международном праве" и "написать пункт об идеологии", надо собирать конституционное собрание и проводить РЕФЕРЕНДУМ, а не вот это вот паскудство с принятием в пожарном порядки и "голосованием", которое ни одним законом не предусмотрено.
Так что, даже не надейтесь, пункт 4 статьи 15 Российской Конституции будет по-прежнему звучать следующим образом:
"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
И статья 13 тоже не изменится:
"Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной."
Альберт Леонов 444
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12 февраля в 11:25
Уберем! Все что связано с международным правом!
444 Альберт Леонов
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12 февраля в 11:29
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
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12 февраля в 11:34
А россиянам то какая разница – будут поправки, не будет поправок. Все-равно Конституция не работает.
444 Сергей Б
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12 февраля в 11:43
Разница большая. Одно дело после Путина восстановить действие Конституции и основ российского конституционного строя. Призвать к порядку зарвавшихся чинуш, нарушающих Конституцию уже, кажется, самим фактом своего существования. Другое дело все заново переписывать.
Сергей Б 444
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12 февраля в 11:54
Чё ее переписывать, стандартные общечеловеческие понятия. Ее соблюдать надо. А на нет и суда нет.
444 Сергей Б
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12 февраля в 12:18
Конечно, надо соблюдать. Но за соблюдением Конституции должен следить конституционный и верховный суды, а Путин через поправки собрался фактически подчинить эти суды себе. И с остальными его художествами та же история. 6-летний срок, отмена местного самоуправления, кричащее несоответствие первой главы Конституции - основы российского конституционного строя - всем остальным... Такое соблюдать не получится. Только заново переписывать.
Alkonowa1ow
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12 февраля в 14:14
Это буржуазная Конституция, отражающая интересы правящей элиты России и те косметические поправки они интересны правящей власти и по сути не изменяют положение наемного труда. Поэтому народу скажут надо. Поэтому дружно придем и проголосуем и будем жить также как и жили с поправками. Единственное голосование назначено на 22 апреля - День 150 - летия со дня рождения В.И. Ленина- основателя СССР, а РФ всё-таки правопреемник СССР. Ущемляются права левых. Хотя православных были учтены. Как меньшинство тоже надо уважать. Они тоже граждане России. Особенно старшее поколение. Поэтому переживать и волноваться- ах поправки- не стоит. Значит пришло время внести поправки. Наверху виднее. А обыватель занят своими проблемами- как бы выжить.
444 Alkonowa1ow
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12 февраля в 14:31
Вы бы определились сначала "буржуазная конституция" или "наверху виднее, пришло время внести поправки, дружно придем и проголосуем" (почему-то во множественном числе), дорогая машина для отвечания на любые вопросы.
Alkonowa1ow 444
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12 февраля в 15:59
Суть классической буржуазной Конституции- либеральная демократия плюс рыночная экономика. Решение о внесении поправок произошло сверху. Поправки в Конституцию в пакете, поэтому каждый гражданин найдёт свою поправку. Поэтому дружно придём и проголосуем. В качестве бонуса к этому эпохальному событию я предложил бы Думе принять закон об амнистии по нетяжким преступления (больным инвалидам, женщинам имеющим детей и старше 65 лет). Юстиция знает кого. А для Правительства по этому случаю объявить бы списание долгов по кредитам инвалидам 1 и 2 группы, участникам ВОВ и локальных войн СССР-пенсионерам и другим категориям нуждающихся граждан. Мишустин сейчас ведь не только мытарь, но и соцзащита от банковского господства. Хотя это приятное для части граждан событие можно было бы приурочить к 75- летию Победы в ВОВ. Меня больше реально волнует выкуп акций Сбербанка Правительством. Как клиента Сбербанка. Здесь почему то никакой либеральной демократии и всеобщего честного и всенародного голосования, прописанного в Конституции. Кто решил, зачем решил?Непонятно. С поправками Конституции согласен, надо что менять. Здесь понятно.
444 Alkonowa1ow
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12 февраля в 17:35
Ложь. Не "мы придем", а ВЫ придете и проголосуете за любую дрянь, которую на вас сверху выльют. Какой бы "либеральной" не была эта дрянь. За бюджетный-то счет в ножки поклонитесь.
Где это в Конституции "прописано" всенародное голосование по случаю продажи акций акционерным обществом?
А остальное откровенный машинный троллинг за бюджетный счет под лозунгом "согласен, надо что менять".

Что буржуазного в Конституции-то? Что частная собственность разрешена?
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Так нынче стран не осталось, в которых она запрещена. И в китайской "коммунистической" конституции черным по белому записано: "Законная частная собственность граждан неприкосновенна. Государство согласно закону охраняет права граждан на частную собственность и право наследования."
Все остальное не какое-то "либеральное" нечто, а просто стандартные общечеловеческие понятия, как совершенно правильно написал Сергей Б.
Alkonowa1ow 444
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12 февраля в 18:34
Естественно, я приду и проголосую за поправки в Конституцию. Все буржуазные конституции декларируют одно и тоже, что Вы процитировали. Это на бумаге. А реально. Знаем мы эти конституционные либерально- демократические свободы и права по Западу, который в 30 - х годах потворствовал нацизму в Германии, а сейчас в Украине. Поэтому и вносятся поправки в нашу Конституцию, чтобы дистанцироваться от одиозных положений, например, верховенства международного права на российским. С какого перепуга дядя из-за бугра будет меня учить жить по их законам. Евросоюз и прочие уже достали своими поучениями. Вот с Газпрома слупили 2,6 млр руб. при потворстве западной демократии и судебной системы по политическим мотивам. Россия выплатила все свои долги и долги СССР, даже царские и по ленд-Лизу США. Россия никому ничего не должна. Можете отвалить. А Япония, например, замыслила золото Колчака. Да ещё слово имеет по Курилам. Поэтому они нам не указ и не эталон. Тем более американцы, которым чуть больше 200 лет и сами они не ангелы были, когда пришли на континент. Их Конституция не указ и не пример. Получается западную дрянь то надо исправит в основном Законе. Про Госстроительство. Пример не Запад, а органы управления Российской империи: Госсовет, Сенат и местные органы самоуправления- земства. Сбербанк- это народный банк. Поэтому всенародное голосование - это хотя бы через народных представителей- Депутатов Думы. А так получается один раз Сбербанк уже своих вкладчиков обанкротил, сейчас дело тоже идет к приватизации банка и переходу его в частные руки. Поэтому в Конституции внести надо поправка о государственных Банках, чтобы их приватизация регулировалась Федеральным. Законом. Хватит с нас залоговых аукционов. Поэтому поправки в Конституцию необходимы.
444 Alkonowa1ow
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12 февраля в 19:20
Так бы сразу и сказали, что все путинское добро вас устаривает. А то за бюджетный счет несете ерунду про проклятую "буржуазию", "либералов". "Мы" какое-то все время употребляете, в разговоре о себе-любимом.
Что, опять сбоит эвристическая машина Эдельвейса Машкина "для отвечания на любые вопросы"? Опять "внести надо поправка", пробелы теряются, пурга Газпром-сбербанк-колчаковская закружила?
Товарищ машина! Повторяю для особо одаренных механизмов. Не волнуйтесь. Статья 15 Конституции будет по-прежнему звучать так:
"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
Чтобы ее изменить вашему Путину надо собирать конституционное собрание и проводить РЕФЕРЕНДУМ, а не вот это вот паскудство с принятием в пожарном порядки и "голосованием", которое ни одним законом не предусмотрено.
sst
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12 февраля в 22:04
брежнева мы уже проходили....а он опять нарисовывается....
Alkonowa1ow 444
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12 февраля в 23:35
Хельсинский договор о нерушимости границ послевоенной Европы, подписанный всеми европейскими странами, США и Канады в 1975 году нарушили все западные либерально-демократические режимы с их конституционной нормой верховенства норм международного права, разрешив Ельцину и его подельникам с Украины и Белоруссии нарушить этот договор своим, в полупьяном угаре созданном законе о роспуске Союза. Явное нарушением Хельсинского договора о нерушимости границ. Ущемив при этом территориальные интересы России, признав за Украиной территории, которые ранее принадлежали Российской империи, РСФСР, а также полученные по итогам Второй Мировой войны от Польши, Венгрии и переданные Союзным правительством Советской Украине. Россия как суверенное государство потеряло земли, принадлежащие со времён Российской империи. Полнейшее нарушение Международного договора. Запад в этом случае о нарушении договора о нерушимости границ в Европе не говорил, также как и в Югославии. Двойной стандарт. Вот образчик Вашего хваленого верховенства международного закона над национальным в действии. Геополитическая катастрофа произошла по вине полупьяной компании в Беловежской пуще на глазах и с санкции Запада. Кулак под носом у Запада - лучшая гарантия соблюдения верховенства законов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН нашими западными партнерами. И зачем статья в национальной Конституции, если Запад раз за разом нарушает международные номы и законы и пользуется двойными стандартами? Международный трибунал как подобие Сталинской «тройки» в Гааге. Не суд, а судилище. Изменение границ Сербии и признание Косово. Бомбардировки Сербии в нарушение резолюции СОВБЕЗА ООН. Ливия. Чёрный список можно продолжать? Где гарантия что Запад не повторит этот фокус в будущем с РФ? Поэтому их декларации о верховенстве международных законов в Конституции РФ излишни.
kosha
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12 февраля в 23:58
За то эта конституция будет связана с вождем мирового пролетариата, наконец-то Ленина ,хотя бы будет связана с ним на уровне подсознания.
444 Alkonowa1ow
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13 февраля в 00:01
Ничего не могу для вас поделать. Статья 15 Конституции будет по-прежнему звучать так:
"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
Чтобы ее изменить вашему Путину надо собирать конституционное собрание и проводить РЕФЕРЕНДУМ, а не вот это вот поддерживаемое вами паскудство с принятием в пожарном порядки и "голосованием", которое ни одним законом не предусмотрено. Сколько бы вы, дорогая для российского бюджета эвристическая машина Эдельвейса Машкина "для отвечания на любые вопросы", не вываливали на СИАПРЕСС свой телевизионный мусор.
444 kosha
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13 февраля в 00:04
Он плохо кончил. Живые мертвецы не лучшая связка на уровне подсознания. Этого ни вы, ни путинская камарилья, по-моему, не учитывает.
Alkonowa1ow 444
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13 февраля в 02:51
Справедливая Россия и КПРФ подготовили поправки ко второму чтению в Государственной Думе. Если они пройдут, а там есть поправки по возвращению к советской планке выхода не пенсию мужчин и женщин, т.е. 60 лет и 55 лет,соответственно, то сама идея голосования по поправкам будет привлекательна населению и голосование может быть обеспечено высокой явкой. Есть там ещё и другие привлекательные социальные инициативы. Так что принятие левых поправок в Конституцию- это как бы подарок к юбилею Ильича от левой оппозицией. Опять же выходной день. С другой стороны на нашей памяти было полноценных две Конституции Советского периода: Сталинская 1936 года - победившего социализма и Брежневская 1977 года - развитого социализма. По аналогии: 1993 год- Ельцинская Конституция победившей рыночной экономики (капитализма). 2020 год- Путинская Конституция развитого либерально-демократического общества рыночной (капиталистической) экономикой. Хотелось видеть в ней больше элементов социализма и институтов гражданского общества. Но китайская модель развития перехода экономики от плановой к смешанной планово-рыночной экономике ещё в 1985 году, разработанная Чубайсом и группой экспертов была отвергнута Горбачёвым. В результате перестройка. Шаг вперёд к рынку и два шага назад. Жесткий вариант перехода к рынку-шоковые Гайдаровские реформы и передел собственности в 90х годах. Результат Конституция 1993 года. Прошло время. В обществе мощный запрос на перемены и социальную справедливость. Поэтому оправданы конституционные поправки и всенародное голосование- 22 апреля 2020 года. Все обосновано и по дате и по времени - без бюрократии и волокиты.
444 Alkonowa1ow
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13 февраля в 10:41
Еще бы вы за бюджетный счет не оправдали любые путинские "поправки". И отказ от проведения всенародного референдума тоже. Ничего удивительного.
Остальная пурга и "аналогии" описываются примерно так:
"Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре..."
Я уже и не говорю про франкенштейна, скроенного из того, что было, администрацией президента, про "партию Справедливая Россия", которой нет.
kosha Alkonowa1ow
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13 февраля в 22:55
Судя по развалу трудно сказать , что это была победа рыночной экономики ,да и может ли она быть не рыночной.Капитализм всё-таки на товарном производстве ,а не на разрухе.Это конституция (93г) открытого разграбления и распродажи страны.

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