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Не ввысь, а вниз!

На месте наших чиновников я бы, честно говоря, больше задумывалась не об увеличении этажности, а об освоении подземного пространства

Мнение заместителя главы Сургута Владимира Шмидта о том, что высотные дома – это нормально, вызвало бурное обсуждение на сайте. Наши постоянные читатели и комментаторы в основном высказывались против идеи строительства высоток в Сургуте и приводили массу аргументов, почему они так считают: проблема с парковками, въездами-выездами, вопросы пожарной безопасности и т.д.

Захотелось тоже вставить свои пять копеек, зацепившись за фразу замглавы «главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку».

На мой взгляд, высотные дома (более 10 этажей) в Сургуте просто неуместны. Почему? Да потому что некрасиво! Не вписываются они в имеющуюся городскую застройку с ее сложившимися кварталами и дорожной сетью. Наши городские улицы недостаточно широки для того, чтобы высотные здания выглядели на них органично. Я не специалист, не архитектор, не знаю всяких норм освещенности, соляризации, но чисто по ощущениям – соотношение высоты и ширины кварталов с высотками далеко от золотого сечения. Поэтому нормальный человеческий мозг воспринимает такую застройку как нечто неправильное, некомфортное, неуютное и посылает конечностям сигнал сбежать от этого места, как можно быстрее.

На месте наших чиновников я бы, честно говоря, больше задумывалась не об увеличении этажности, а об освоении подземного пространства. Если уж мы нацелились на звание «полумиллионник», не пора ли подумать о таком достижении цивилизации, характерном для больших городов, как подземные переходы?

Ведь в часы пик на основных улицах Сургута пробки возникают не только потому, что у нас транспорта до черта (на каком мы там лидирующем месте по степени автомобилизации?). Транспорт стоит еще и потому, что через каждую сотню метров – пешеходный переход, а время передвижения пеших горожан и владельцев моторов с работы-на работу (неожиданно!) совпадают. И, сдается мне, чем больше в Сургуте будет населения, тем больше машин и пешеходов появится на его улицах и тем сильнее они будут друг другу мешать.

Мне скажут: «Дорого! Денег нет! Проще сделать надземный». Ну да, надземный выйдет дешевле. Наверное. Но с учетом того, что у нас по улицам даже в центре города разъезжают автобусы, грузовые автомобили и даже автопоезда с товаром для сетевых магазинов, это ж на какую высоту мы должны задрать этот надземный переход? И кто туда полезет? Мама с коляской? Бабушка с артритом? Подросток в наушниках? Правильно – НИКТО!

А тем временем количество ДТП с участием пешеходов упорно растет. Это заметно даже без всякой статистики. Так, может, безопасность все-таки дороже, чем строительство подземного перехода? Ну хотя бы возле «Ауры» в качестве пилотного проекта. А то как-то поднадоело новости о сбитых там пешеходах отписывать…

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Сегодня в 13:41, просмотров: 306, комментариев: 3


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 14:13
И первый ставить на кольце "Барятинский-Оничков-Адриан-народ". Второй - на кольце Губкина-Kia-Сургутнефтегаз.
Моби
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Сегодня в 14:13
подземные переходы (кроме разумеется какого-нибудь шоссе) никакого отношения к безопасности движения не имеют.
Стыдно называться журналистом, не почитав хотя бы кккие-нибудь исследования ученых в области дорожного движения и градостроительства, перед изготовлением этой заметки
Моби
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Сегодня в 14:26
«Транспорт стоит еще и потому, что через каждую сотню метров – пешеходный переход, а время передвижения пеших горожан и владельцев моторов с работы-на работу (неожиданно!) совпадают.» - какая фееричная глупость! Пешеходники НЕ создают пробки, они наоборот равномерно распределяют поток! Убери их и все авто скопятся на последнем светофоре. Это пеервое, а второе - город для пешеходов, а не для авто. Или приведете цифры, что количество автовладельцев больше количества пешеходов?

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