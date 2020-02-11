​Масочку мне передайте

- Зашла сегодня в аптеку, там маски по 16 рублей. Купила сразу 20 штук. Потом зашла ещё в одну аптеку, а там они по 5 рублей. Вообще!



- Мама, ну зачем тебе столько масок?

- Ну как! Карантин же в Сургуте!

- Карантин у школьников. Ты не школьница, мам.

- Все равно! Пусть будут!

Ну раз надо, пусть будут.

Порой мне кажется, что Сургут и Югра - это такой концентрат лучшего в России. В целом, в России все хорошо, а в Югре - вообще идеально.

Но бывают мелкие недочеты. Вот с масками неловко вышло. На прошлой неделе сургутяне начали жаловаться, что нет средств индивидуальной защиты от коронавируса в аптеках. Пропали маски! Через день после этой новости сам президент России Владимир Путин призвал лишать лицензии фармточки, которые завышают цены на маски.

Дело, конечно, не только в Сургуте. Но в Сургуте началось. Администрация официально объявила: маски есть. Общественники всполошились - бегом по аптекам. Кто-то заветные масочки нашёл, кому-то повезло меньше. В итоге о количестве масок пришлось рассказывать губернатору Натальи Комаровой. Оказывается, их аж четыре миллиона штук на складах. Комментаторы в соцсетях не поверили главе региона, пишут что-то типа: на складах, может и есть, а у нас вот в аптеке у дома - нет!

Я всем верю. Вот смотрите. Масок - 4 миллиона. Население Югры - почти 1,7 миллиона. Открываем калькулятор, делим, получаем по 2,3 маски на личико. А только моя мама, как вы помните, купила 20 штук. А сколько таких мам? (Надеюсь, на мою маму никаких санкций не наложат).

Ещё я верю, что, раз и городские чиновники, и депздрав, и лично губернатор следят за количеством масок - их хватит всем. Паниковать нет причин. Никаких.

Маски, правда, не обеспечивают 100-процентную защиту от вирусов. Некоторые вообще сомневаются в их пользе. Но кого это волнует?

Может, кто-то ТАМ наверху, очень экспертный заявит, что от смертельного «вируса» помогают хорошие дороги, жизнь в нормальных домах, а не балках, и доступные цены на такое средство защиты, как презерватив. Я не помню, когда читала новости о том, как кто-то не надел маску и умер. А вот о гибели на дорогах и в сгоревших деревяшках - читаю слишком часто. А о статистике по ВИЧ подробно написал мой коллега Дмитрий Щеглов.