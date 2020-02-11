«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой написал ответ на критику своего годового отчета о работе от депутата думы Сургута Владимира Болотова. Публикуем этот текст полностью.

Рад, что мой отчет по итогам 2019 года был замечен! Не рад, что ответ на замечания занял весь вечер. Планы были совсем другие.

Итак, Владимир Болотов, депутат думы Сургута и президент ТПП Сургута, «в пух и прах» раскритиковал мой отчет. Далее по тексту дословные замечания Владимира и мои тезисы по каждому из них.

Пост написан в глубоко нерабочее время, с достаточной долей иронии местами – именно так к нему и стоится относиться. Заранее спасибо и приятного прочтения.

1. «.. если бы при этом вы бы перестали гнаться за цифрами «во что бы ни стало» то приобрели гораздо больше уважения и результата»

Результат, который мне нужен, это: ликвидировать аварийный жилой фонд; сделать поселки района привлекательными, читай, благоустроенными; строить спортивные залы, КДЦ, школы, сады; крепкое, безаварийное ЖКХ (желательно, не «проданное» в концессию под 12-15 процентов годовых для населения); ремонтировать и строить дороги. Вот тут без «гонки» никак не обойтись. Гонки за деньгами. Какими угодно: окружными, нефтяными, из своего бюджета и пр. Потому как без денег никак. И никому из своих коллег не дам потерять ни копейки из того, что нам удалось получить.

А вот уважение жителей района как раз и складывается из того, что делает власть для своих жителей. И я сам либо уважаю себя за то, что мог сделать и сделал, либо не уважаю, когда знаю, что мог сделать и не сделал. Вот это мне важно. А все остальное — чепуха.

Допускаю, что это сложно понять: если считать нормой возврат 609,8 млн руб. из 1,847 млрд руб. на переселение из аварийного жилья в 2019 году. Видимо, те, кто так делают, за цифрами «не гонятся».

Но в нашем муниципалитете так не работают, и это не наш вариант!

2. «.. гонка за статисткой вообще беда нашей модели государственного управления (как в анекдоте про лошадь — я пью, пью, а мне все хуже и хуже), но вы, безусловно, один из лучших учеников данной системы…»

См. слайд №13 нашей презентации. Я достаточно квалифицированный финансист, а не «художник-оформитель» статотчетности. Если вы знаете хоть один муниципалитет в Югре (даже с бюджетом значительно больше нашего), который практически ПОЛНОСТЬЮ за счет своего бюджета построил за три года 19 больших объектов спорта, десяток крупных объектов благоустройства, пару ВОС, пару КОС и прочее и при этом не берет бюджетные и/или коммерческие кредиты, напишите мне об этом. И еще раз см. слад 13 – району точно от такой статистики хуже не стало, в отличие от той лошади, ну или тех мест, где считают деньги по-другому.

3. «.. сургутский район лидер в регионе по производству промышленной продукции — рост 117 процентов — я буду очень рад услышать какие решения администрации Сургутского района помогли «Сургутнефтегазу» (который обеспечивает 98 процентов промышленной продукции района) увеличить уровень промпроизводства?..»

Прекрасно понимаю вас, Владимир. Поскольку допускаю мысль о том, что в отдельных случаях даже представить сложно, что муниципалитет может как-то работать по-другому. Я сам, конечно, в это не верю, но, говорят, есть муниципалитеты, где за последние ТРИ года не было ни одного аукциона на земельные участки для строительства жилья! Ни одного! Для жилья! За ТРИ года! Какие там нефтяники.

Так вот, рассказываю вам… Для примера, «Юганскнефтегаз». Благодаря тому, что администрация района пошла, вернее, сама предложила, упрощенный вариант не через утверждение схемы планировки земельного участка, а по разрешению на размещение объектов, — недропользователь на год (ГОД!) раньше приступил к разработке нового месторождения на территории района. Администрация района утвердила 25 проектов земельных участков под размещение линейных объектов – без этого нефтяники не построили бы 850 эксплуатационных скважин на территории района. Вернее, построили бы, но те стояли бы без трубопроводов и электросетей. Причем мы утвердили их НЕ за год или два, как часто бывает в некоторых муниципалитетах, а за четыре месяца! Поэтому, если ничего не делать – да, как вы говорите, нечестно «примазываться» к показателю промпроизводства. А если работать на результат – вклад муниципалитета в этот показатель очень существенный.

4. «...количество субъектов МСП увеличилось на три процента, а это сколько в штуках? Читаем ниже — 42 новых налогоплательщика...»

Владимир, вы невнимательны! Смотрите презентацию, слайд №4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 76 единиц. На слайде №12 – количество плательщиков НДФЛ. Это совсем другое. Из них 15 – крупных. Это те, которые заплатили в бюджет района от 5 млн рулей каждый! Мы приросли 42 НОВЫМИ плательщиками НДФЛ. Наши СОБСТВЕННЫЕ доходы вросли на 9,9 процента! У вас есть примеры получше? Как будут – напишите, пожалуйста.

5. «…Примерно такое количество новых компаний регистрируется в один день на территории города Сургута...»

Так приведите свою статистику! Кто и сколько из муниципалитетов получил НОВЫХ (т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНО) плательщиков НДФЛ за год?! Мы открыто говорим и показываем свои результаты. И я говорю, что это не просто так случилось, а благодаря работе администрации района по привлечению на нашу территорию налогоплательщиков.

6. «…Я думаю ни для кого не секрет, что ваши заместители посулами и обещаниями переманивали предпринимателей из Сургута, и хотя это в принципе неправильно..»

Это называется – конкуренция! Другие могут продолжать сидеть и ничего не делать. А мы будем работать. И дело не в «злых» заместителях администрации района. Если предприниматели голосуют ногами — значит, что-то не в порядке там, откуда они уходят.

7. «…вашими замами была создана система когда хозяйственные общества создавались искусственно (опровергнуть мои обвинения просто — выложите в публичный доступ названия и ИНН вновь зарегистрированных компаний с их балансами — и там по цифрам все будет видно)...»

Владимир, вы удивитесь, но органы местного самоуправления (читай, администрация района) не регистрируют юридических лиц! Не ведет контроль за их деятельностью! Не проверяет их бухгалтерские балансы (да и в принципе не имеет к ним доступа). Чтобы вам ничего не казалось и не чудилось – не читайте желтую прессу. И, по возможности, попросите, пожалуйста, чтобы перестали заказывать и оплачивать.

8. «…В сухом остатке Вы сами приводите сведения — прирост налоговых поступлений 11 млн от субъектов МСП, на их поддержку потрачено 18,9 миллионов. Баланс отрицательный, но по критериям оценки деятельности муниципального образования — все круто. В этом и разница наших подходов к оценке деятельности…»

Вы сравниваете расходы бюджета на поддержку СМСП с приростом поступлений от них. Как можно абсолютную цифру сравнивать с приростом, т.е. разницей результатов?!

Варианта два: либо надо сравнивать динамику поддержки (18,9 – 20,8 = –1,9 млн) и динамику поступлений (311,44 – 300,44 = 11,0 млн рублей). Либо абсолютные цифры: расходы на поддержку СМПС и поступления от СМПС (18,9 млн поддержка, 311,44 млн поступления). В обоих случаях район в БОЛЬШОМ профите! Все цифры на слайде №4, попробуйте сами, у вас получится.

9. «…Третье — рейтинг инвестиционной привлекательности. Вы очень любите его называть именно так, а по факту — рейтинг муниципальной политики в области инвестиционной привлекательности. Очень важное различие — потому что называть Сургутский район лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно...»

Грамота, о которой идет речь – вверху на главной станице нашего сайта (admsr.ru). Это не я называю так наш район. Это его так назвал президент Союза ТПП Югры Игорь Чертов и директор Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексей Вялкин. И это написано в почетной грамоте. И эту награду наш район получил уже второй раз подряд! Хорошо понимаю вашу досаду, Владимир. Но ничего поделать не могу. Мы – лучшие.

10. «...Простой пример. Я лично обращаюсь к вашему заму по земле — и говорю: есть инвестор в области строительства тепличного комплекса — в городе такой земли нет, есть ли у вас — 5 Га и возможность подключиться к газу... Через неделю завтраков мне тихонько сказали, что такой земли нет...»

Случается, что отказываем. Прошу вас, не надо «шептаться тихонечко», напишите запрос, а лучше посмотрите публичную кадастровую карту, подберите подходящий земельный участок сами или с кадастровым инженером, и обратитесь к нам в администрацию за его оформлением. Что газа нет – не обессудьте. Его реально нет для бытовых/инвестиционных целей. Он весь «ведомственный». И если вы в этом видите вину муниципалитета, то так тому и быть. Зато даем точки подключения по теплу, воде, стокам, электроэнергии.

11. «…Вы любите мерять территорию Сургутского района в Швейцариях и т.п.»

Найдете мне хоть одно мое высказывание, где я меряю наш район в ШВЕЙЦАРИЯХ – с меня бутылка колы (не пьющий, поэтому предлагаю только ее как аналог по разрушительному воздействию на организм). Площадь района сравнима с площадью Кубы и Болгарии – позволяю себе сравнение с этими государствами.

12. «..мало того, немного более глубоко вникнув — оказалось вообще земли, обеспеченные коммуникациями в Сургутском районе — это исчезающий вид из Красной книги...»

А давайте мы вашему инвестору техусловия выдадим. И построит себе все, что ему нужно, раз муниципалитет не угодил. Уверен, это не ваш случай (хотя, «напрягает» факт кулуарных перешептываний, а не официального обращения к нам в администрацию), но бывает так, приходит такой «инвестор»: ручка, стол и желание землицы урвать. Причем обязательно с «газом» и всеми коммуникациями. Если нет газа, давайте заменим на э/энергию. Главное – было бы желание реализовать проект. В этом (по э/энергии до 5 МВт) еще ни одному застройщику/инвестору не отказывали. Запас мощности на территории района создали и сохраняем.

13. «… меня не устраивает форма подачи информации, которая скрывает объективные проблемы…»

В среду, 12 февраля, выйду перед жителям г. Лянтора – отвечу на все вопросы. Аналогично, 14 февраля – перед депутатами Думы района. Вот перед кем я в ответе – жители района и депутаты думы района. Мыслите позитивно, Владимир: почитали мой отчет, поняли, что вам не нравится, сделаете свой отчет лучше! Кстати, как будет готов, мне бы тоже хотелось увидеть его. Может, чему-нить научусь у коллег.

14. «.. туризм. Ну, сначала, безусловно, надо отметить комплекс в п. Русскинская. Классный комплекс — по содержанию, НО без гостиницы, без общепита (помещение как бы есть, а общепита нет)…»

Странный тезис. Владимир, вообще-то бизнес – это вы! Стройте! Гостиницу. Столовую. Хоть ближе к трассе. Хоть дальше. Администрация района вам участок земельный выделит. Тот, который вы выберете. Если проект крупный – даже без торгов по решению инвестсовета. Точки подключения к коммуникациям дадим. Кто будет строить эти объекты, если не бизнес?! Не получилось «у вашего инвестора» с теплицами? Приводите, построит гостиницу и столовую в музее д. Русскинской. От нас – помощь с формированием земельного участка и подключением к коммуникациям.

15. «.. в области туризма район создает проекты, не рыночные, не рассчитанные на массовый спрос. Показателен один из последних проектов — четерехдневный тур на собачьих упряжках за 65 тыс. рублей. Классный продукт — для 100 экстремалов в год. Остальные предпочтут за эти же деньги неделю во Вьетнаме…»

Администрация района – это орган местного самоуправления. Мы не создаем проекты. Мы создаем условия для поддержки бизнеса. Бизнес – это вы! Вы создаете конкретные проекты. А рыночные они или нет, окупятся или прогорят – покажет время.

16. «… потому что территория Сургутского района на 90 процентов перекрыта постами нефтегазовых компаний и попасть туда практически невозможно — но эту проблему вы старательно замалчиваете...»

Владимир, можно шутя? Давайте все вместе и громко: ЛЮДИ! ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА ПЕРЕКРЫТА ПОСТАМИ!

Еще раз… Громче! ЛЮДИ! ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА ПЕРЕКРЫТА ПОСТАМИ! Ну что там?! Уже меньше постов стало? Нет? Еще раз крикнем?

А если серьезно, смотрите мой пост в ФБ за четверг, 6 февраля. Мы свою инициативу по внесению изменений в Федеральный закон «О недрах» «дотолкали» до Госдумы. Примут – не примут – будет видно. А вы что сделали? Заметьте, при этом я не говорю, что я «чиновник», я обязан исполнять федеральные законы и не рассуждать, плохие они или хорошие. Мы, «чиновники», подготовили эти изменения и приложили немало усилий с помощью Алексея Сафиоллина (строитель, директор ООО «ЮСИ.рф – Югра» – прим. ред.), чтобы довести эти изменения до Госдумы, чтобы снять ограничения, которые мешают работать вам, бизнесменам. Как-то так. А вы нас ругать.

Друзья, спасибо что читаете! Я всегда готов к критике. Она делает нас сильнее. А результаты нашей работы – лучше!