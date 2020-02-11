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«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова

Фото admsr.ru
Фото admsr.ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой написал ответ на критику своего годового отчета о работе от депутата думы Сургута Владимира Болотова. Публикуем этот текст полностью.

Рад, что мой отчет по итогам 2019 года был замечен! Не рад, что ответ на замечания занял весь вечер. Планы были совсем другие.

Итак, Владимир Болотов, депутат думы Сургута и президент ТПП Сургута, «в пух и прах» раскритиковал мой отчет. Далее по тексту дословные замечания Владимира и мои тезисы по каждому из них.

Пост написан в глубоко нерабочее время, с достаточной долей иронии местами – именно так к нему и стоится относиться. Заранее спасибо и приятного прочтения.

1. «.. если бы при этом вы бы перестали гнаться за цифрами «во что бы ни стало» то приобрели гораздо больше уважения и результата»

Результат, который мне нужен, это: ликвидировать аварийный жилой фонд; сделать поселки района привлекательными, читай, благоустроенными; строить спортивные залы, КДЦ, школы, сады; крепкое, безаварийное ЖКХ (желательно, не «проданное» в концессию под 12-15 процентов годовых для населения); ремонтировать и строить дороги. Вот тут без «гонки» никак не обойтись. Гонки за деньгами. Какими угодно: окружными, нефтяными, из своего бюджета и пр. Потому как без денег никак. И никому из своих коллег не дам потерять ни копейки из того, что нам удалось получить.

А вот уважение жителей района как раз и складывается из того, что делает власть для своих жителей. И я сам либо уважаю себя за то, что мог сделать и сделал, либо не уважаю, когда знаю, что мог сделать и не сделал. Вот это мне важно. А все остальное — чепуха.

Допускаю, что это сложно понять: если считать нормой возврат 609,8 млн руб. из 1,847 млрд руб. на переселение из аварийного жилья в 2019 году. Видимо, те, кто так делают, за цифрами «не гонятся».

Но в нашем муниципалитете так не работают, и это не наш вариант!

2. «.. гонка за статисткой вообще беда нашей модели государственного управления (как в анекдоте про лошадь — я пью, пью, а мне все хуже и хуже), но вы, безусловно, один из лучших учеников данной системы…»

См. слайд №13 нашей презентации. Я достаточно квалифицированный финансист, а не «художник-оформитель» статотчетности. Если вы знаете хоть один муниципалитет в Югре (даже с бюджетом значительно больше нашего), который практически ПОЛНОСТЬЮ за счет своего бюджета построил за три года 19 больших объектов спорта, десяток крупных объектов благоустройства, пару ВОС, пару КОС и прочее и при этом не берет бюджетные и/или коммерческие кредиты, напишите мне об этом. И еще раз см. слад 13 – району точно от такой статистики хуже не стало, в отличие от той лошади, ну или тех мест, где считают деньги по-другому.

3. «.. сургутский район лидер в регионе по производству промышленной продукции — рост 117 процентов — я буду очень рад услышать какие решения администрации Сургутского района помогли «Сургутнефтегазу» (который обеспечивает 98 процентов промышленной продукции района) увеличить уровень промпроизводства?..»

Прекрасно понимаю вас, Владимир. Поскольку допускаю мысль о том, что в отдельных случаях даже представить сложно, что муниципалитет может как-то работать по-другому. Я сам, конечно, в это не верю, но, говорят, есть муниципалитеты, где за последние ТРИ года не было ни одного аукциона на земельные участки для строительства жилья! Ни одного! Для жилья! За ТРИ года! Какие там нефтяники.

Так вот, рассказываю вам… Для примера, «Юганскнефтегаз». Благодаря тому, что администрация района пошла, вернее, сама предложила, упрощенный вариант не через утверждение схемы планировки земельного участка, а по разрешению на размещение объектов, — недропользователь на год (ГОД!) раньше приступил к разработке нового месторождения на территории района. Администрация района утвердила 25 проектов земельных участков под размещение линейных объектов – без этого нефтяники не построили бы 850 эксплуатационных скважин на территории района. Вернее, построили бы, но те стояли бы без трубопроводов и электросетей. Причем мы утвердили их НЕ за год или два, как часто бывает в некоторых муниципалитетах, а за четыре месяца! Поэтому, если ничего не делать – да, как вы говорите, нечестно «примазываться» к показателю промпроизводства. А если работать на результат – вклад муниципалитета в этот показатель очень существенный.

4. «...количество субъектов МСП увеличилось на три процента, а это сколько в штуках? Читаем ниже — 42 новых налогоплательщика...»

Владимир, вы невнимательны! Смотрите презентацию, слайд №4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 76 единиц. На слайде №12 – количество плательщиков НДФЛ. Это совсем другое. Из них 15 – крупных. Это те, которые заплатили в бюджет района от 5 млн рулей каждый! Мы приросли 42 НОВЫМИ плательщиками НДФЛ. Наши СОБСТВЕННЫЕ доходы вросли на 9,9 процента! У вас есть примеры получше? Как будут – напишите, пожалуйста.

5. «…Примерно такое количество новых компаний регистрируется в один день на территории города Сургута...»

Так приведите свою статистику! Кто и сколько из муниципалитетов получил НОВЫХ (т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНО) плательщиков НДФЛ за год?! Мы открыто говорим и показываем свои результаты. И я говорю, что это не просто так случилось, а благодаря работе администрации района по привлечению на нашу территорию налогоплательщиков.

6. «…Я думаю ни для кого не секрет, что ваши заместители посулами и обещаниями переманивали предпринимателей из Сургута, и хотя это в принципе неправильно..»

Это называется – конкуренция! Другие могут продолжать сидеть и ничего не делать. А мы будем работать. И дело не в «злых» заместителях администрации района. Если предприниматели голосуют ногами — значит, что-то не в порядке там, откуда они уходят.

7. «…вашими замами была создана система когда хозяйственные общества создавались искусственно (опровергнуть мои обвинения просто — выложите в публичный доступ названия и ИНН вновь зарегистрированных компаний с их балансами — и там по цифрам все будет видно)...»

Владимир, вы удивитесь, но органы местного самоуправления (читай, администрация района) не регистрируют юридических лиц! Не ведет контроль за их деятельностью! Не проверяет их бухгалтерские балансы (да и в принципе не имеет к ним доступа). Чтобы вам ничего не казалось и не чудилось – не читайте желтую прессу. И, по возможности, попросите, пожалуйста, чтобы перестали заказывать и оплачивать.

8. «…В сухом остатке Вы сами приводите сведения — прирост налоговых поступлений 11 млн от субъектов МСП, на их поддержку потрачено 18,9 миллионов. Баланс отрицательный, но по критериям оценки деятельности муниципального образования — все круто. В этом и разница наших подходов к оценке деятельности…»

Вы сравниваете расходы бюджета на поддержку СМСП с приростом поступлений от них. Как можно абсолютную цифру сравнивать с приростом, т.е. разницей результатов?!

Варианта два: либо надо сравнивать динамику поддержки (18,9 – 20,8 = –1,9 млн) и динамику поступлений (311,44 – 300,44 = 11,0 млн рублей). Либо абсолютные цифры: расходы на поддержку СМПС и поступления от СМПС (18,9 млн поддержка, 311,44 млн поступления). В обоих случаях район в БОЛЬШОМ профите! Все цифры на слайде №4, попробуйте сами, у вас получится.

9. «…Третье — рейтинг инвестиционной привлекательности. Вы очень любите его называть именно так, а по факту — рейтинг муниципальной политики в области инвестиционной привлекательности. Очень важное различие — потому что называть Сургутский район лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно...»

Грамота, о которой идет речь – вверху на главной станице нашего сайта (admsr.ru). Это не я называю так наш район. Это его так назвал президент Союза ТПП Югры Игорь Чертов и директор Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексей Вялкин. И это написано в почетной грамоте. И эту награду наш район получил уже второй раз подряд! Хорошо понимаю вашу досаду, Владимир. Но ничего поделать не могу. Мы – лучшие.

10. «...Простой пример. Я лично обращаюсь к вашему заму по земле — и говорю: есть инвестор в области строительства тепличного комплекса — в городе такой земли нет, есть ли у вас — 5 Га и возможность подключиться к газу... Через неделю завтраков мне тихонько сказали, что такой земли нет...»

Случается, что отказываем. Прошу вас, не надо «шептаться тихонечко», напишите запрос, а лучше посмотрите публичную кадастровую карту, подберите подходящий земельный участок сами или с кадастровым инженером, и обратитесь к нам в администрацию за его оформлением. Что газа нет – не обессудьте. Его реально нет для бытовых/инвестиционных целей. Он весь «ведомственный». И если вы в этом видите вину муниципалитета, то так тому и быть. Зато даем точки подключения по теплу, воде, стокам, электроэнергии.

11. «…Вы любите мерять территорию Сургутского района в Швейцариях и т.п.»

Найдете мне хоть одно мое высказывание, где я меряю наш район в ШВЕЙЦАРИЯХ – с меня бутылка колы (не пьющий, поэтому предлагаю только ее как аналог по разрушительному воздействию на организм). Площадь района сравнима с площадью Кубы и Болгарии – позволяю себе сравнение с этими государствами.

12. «..мало того, немного более глубоко вникнув — оказалось вообще земли, обеспеченные коммуникациями в Сургутском районе — это исчезающий вид из Красной книги...»

А давайте мы вашему инвестору техусловия выдадим. И построит себе все, что ему нужно, раз муниципалитет не угодил. Уверен, это не ваш случай (хотя, «напрягает» факт кулуарных перешептываний, а не официального обращения к нам в администрацию), но бывает так, приходит такой «инвестор»: ручка, стол и желание землицы урвать. Причем обязательно с «газом» и всеми коммуникациями. Если нет газа, давайте заменим на э/энергию. Главное – было бы желание реализовать проект. В этом (по э/энергии до 5 МВт) еще ни одному застройщику/инвестору не отказывали. Запас мощности на территории района создали и сохраняем.

13. «… меня не устраивает форма подачи информации, которая скрывает объективные проблемы…»

В среду, 12 февраля, выйду перед жителям г. Лянтора – отвечу на все вопросы. Аналогично, 14 февраля – перед депутатами Думы района. Вот перед кем я в ответе – жители района и депутаты думы района. Мыслите позитивно, Владимир: почитали мой отчет, поняли, что вам не нравится, сделаете свой отчет лучше! Кстати, как будет готов, мне бы тоже хотелось увидеть его. Может, чему-нить научусь у коллег.

14. «.. туризм. Ну, сначала, безусловно, надо отметить комплекс в п. Русскинская. Классный комплекс — по содержанию, НО без гостиницы, без общепита (помещение как бы есть, а общепита нет)…»

Странный тезис. Владимир, вообще-то бизнес – это вы! Стройте! Гостиницу. Столовую. Хоть ближе к трассе. Хоть дальше. Администрация района вам участок земельный выделит. Тот, который вы выберете. Если проект крупный – даже без торгов по решению инвестсовета. Точки подключения к коммуникациям дадим. Кто будет строить эти объекты, если не бизнес?! Не получилось «у вашего инвестора» с теплицами? Приводите, построит гостиницу и столовую в музее д. Русскинской. От нас – помощь с формированием земельного участка и подключением к коммуникациям.

15. «.. в области туризма район создает проекты, не рыночные, не рассчитанные на массовый спрос. Показателен один из последних проектов — четерехдневный тур на собачьих упряжках за 65 тыс. рублей. Классный продукт — для 100 экстремалов в год. Остальные предпочтут за эти же деньги неделю во Вьетнаме…»

Администрация района – это орган местного самоуправления. Мы не создаем проекты. Мы создаем условия для поддержки бизнеса. Бизнес – это вы! Вы создаете конкретные проекты. А рыночные они или нет, окупятся или прогорят – покажет время.

16. «… потому что территория Сургутского района на 90 процентов перекрыта постами нефтегазовых компаний и попасть туда практически невозможно — но эту проблему вы старательно замалчиваете...»

Владимир, можно шутя? Давайте все вместе и громко: ЛЮДИ! ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА ПЕРЕКРЫТА ПОСТАМИ!

Еще раз… Громче! ЛЮДИ! ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА ПЕРЕКРЫТА ПОСТАМИ! Ну что там?! Уже меньше постов стало? Нет? Еще раз крикнем?

А если серьезно, смотрите мой пост в ФБ за четверг, 6 февраля. Мы свою инициативу по внесению изменений в Федеральный закон «О недрах» «дотолкали» до Госдумы. Примут – не примут – будет видно. А вы что сделали? Заметьте, при этом я не говорю, что я «чиновник», я обязан исполнять федеральные законы и не рассуждать, плохие они или хорошие. Мы, «чиновники», подготовили эти изменения и приложили немало усилий с помощью Алексея Сафиоллина (строитель, директор ООО «ЮСИ.рф – Югра» – прим. ред.), чтобы довести эти изменения до Госдумы, чтобы снять ограничения, которые мешают работать вам, бизнесменам. Как-то так. А вы нас ругать.

Друзья, спасибо что читаете! Я всегда готов к критике. Она делает нас сильнее. А результаты нашей работы – лучше!


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11 февраля в 07:27, просмотров: 3476, комментариев: 51


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Комментарии:
Районный критик
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11 февраля в 12:02
Ни по одному пункту нормально не ответил. Налил воды, зачем-то наехал на сургут - что максимально некрасиво. Лучше бы молчал
Марина Соболевская Районный критик
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11 февраля в 12:25
Да ладно вам, критик! Читайте внимательней! Мне нравится В.Н.Болотов своим неравнодушием, своей активной жизненной позицией. Но Трубецкой А.А., как руководитель, на своем месте! Вы не можете отрицать, что именно такие руководители меняют жизнь людей. К лучшему!!! Именно с Трубецким в районе жизнь пришла в движение, появились надежда и перспективы! удачи и терпения Андрею Александровичу! Кстати, я его знаю еще с депутатских времен! Уже тогда он выделялся из равнодушной и неактивной массы так называемых избранников народа. Радовало, что он был не один такой. Там были еще 3-4 нормальных депутата . И всё! А в думе Сургуте кто, кроме Болтова, задает не совсем удобные вопросы? Раз-два - и обчелся! Руководство города району проигрывает практически по всем статьям! В этом Трубецкой прав! И долбанная концессия нам всем еще ох как аукнется. Короче, мэрия - не конкуренты Трубецкому и его команде. Там молодые и дерзкие, а у нас -чиновники-бизнесмены с баксами в глазах....
Флудер
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11 февраля в 12:43
Да неужели в Сургуте начинает зарождаться политика в нормальном понятии этого слова?
Сергей Б Марина Соболевская
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11 февраля в 13:11
Ага, главное движение – за морковкой.
Сергей Б
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11 февраля в 13:12
Не, за вождем…
Сергей Б
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11 февраля в 13:18
Такие граждане как Соболевская, заслуживают не то что трубецких, шуваловых и комаровых – черта лысого заслуживают. С этой точки зрения, повезло.
Мономах
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11 февраля в 14:12
Товарищ Трубецкой! А вот насколько уместно после такой критиканщины со стороны гр Болотова продолжать сотрудничать с этой палаткой? Надо районнное предпринимательство обьединять на другой площадке!
Марина Соболевская Сергей Б
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11 февраля в 14:59
вы необъективны, голубчик! Знаю: старость - не радость.
Осман Аушев
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11 февраля в 15:03
Не стоит оправдываться.....Кто этот депутат? Что сделал? Очки набрать тут не получиться......Андрей Трубецкой, ЛЮДИ, обычные, рабочие люди все видят и знают.........Посмотрим отчет этого слуги Народа.....
Марина Соболевская
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11 февраля в 15:06
Журналисты поймут В своё время и Трубецкой, и Болотов были очень интересными неординарными собеседниками. Ни один из них не предупреждал - а вот об этом не пишите, ни один не просил вычитать интервью. Говорили так, как думали. Согласитесь, уже за одно это таких людей стоило уважать. Сейчас - не знаю. Давненько профессионально не общалась с ними.
Сергей Б Марина Соболевская
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11 февраля в 15:28
А кто объективен? Киньте в того камень. Это, я вам как молодой неопытной говорю.

Районный критик
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11 февраля в 16:14
какие люди что видят? сотрудники районной администрации, вам конечно зарплату за это платят, но вы уж совсем не завирайтесь. обычных людей трубецкой на три буквы посылает на своих недораспиаренных встречах с населением. никто не спорит, что он нормальный мужик. но начинает превращаться в князька. а это большая ошибка
Будулай Алмазов
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11 февраля в 16:29
В данном случае экономист-практик посадил на пятую точку экономиста-болтуна.
Районный критик Будулай Алмазов
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11 февраля в 16:41
А кто практик? Кто болтун?
6xz34e
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11 февраля в 18:16
Грамотный и четкий ответ руководителя.Молодец!
Сергей Б 6xz34e
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11 февраля в 18:26
Вы, только, если что, в честь его внука не назовите. А то, перебор будет.
Будулай Алмазов Районный критик
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11 февраля в 18:38
Экономист-болтун тот, кто оперирует понятием " ваши заместители посулами и обещаниями переманивали предпринимателей из Сургута, и хотя это в принципе неправильно", а экономист-практик- понятием "конкуренция". Текст читали?
Сергей Б
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11 февраля в 18:45
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
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11 февраля в 18:48
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Будулай Алмазов
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11 февраля в 19:02
Болотов пребывал в уверенности (как все городские власти в целом), что "да куда они денутся с нашей подводной лодки", а тут вон оно как: при капитализме могут из под носа увести налогоплательщика, создав лучшие условия. Остается только обижаться. Чем дольше работает Трубецкой, тем лучше видно, какие бездельники рулили районом раньше, и как убого выглядят городские власти, когда губернатор вынуждена постоянно мотаться в Сургут и решать проблемы вывоза снега и горячих батарей в теплую погоду. Сидоров как-то без Филиппенко обходился. Ну че, сама назначала- пускай разгребает. Город "решил" проблему детских садов тупым уплотнением детей в группах, решает проблему школ, переплачивая за концессии, еще и гордясь этим "прорывным" решением. При этом выясняется, что дорога на Белый Яр, которую собирается строить город с помощью Округа, Трубецкого интересует только если не за счет денег Района, а значит, Району не особо нужна. Значит "нужна" каким-то конкретным строителям.
Будулай Алмазов
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11 февраля в 19:10
А как эпично обделались с заводом "Северстали"... А это сотни миллионов рублей налогов, пролетевших мимо городской казны. Абыдно, да?
Будулай Алмазов
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11 февраля в 19:17
В городе частник Филиппов с боями построил свой каток "Титан" (и то чуть не снесли из-за "лишней" соти кв.метров земли), а Трубецкой весь Район крытыми катками застроил. В Лянторе уже второй, наверное, построили. А до этого полтора десятка лет мужики с Сортыма, Лянтора, Федоровки, Барсово, Белого Яра в "Олимпиец" шайбу гонять ездили и слушали от районных властей песни о нищете.
Сергей Б Будулай Алмазов
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11 февраля в 20:01
Кто сказал, что в городе лафа? Такой же клоун из того же цирка. Даже Болотов не сказал. Сказал, что поменьше бы приписок. Ты, против?

Или каток построить за государственный счет, это нынче героизм? А хероям все спишется? Это обычная работа чиновника, за нехилое вознаграждение, между прочим.
сургутянка Осман Аушев
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11 февраля в 20:20
Да,да! Школы не только в две смены, но ещё целые микрорайоны ежедневно катаются за знаниями. Во Сургут! Однако, целая армия депутатов Сургута, все чиновники как по команде занялись устройством парков и скверов в городе, устраивая голосования. Не понимают что ли что в парк пойти после ежедневного раскатывания по городу в школу и обратно не хватит и сил.
Вот где надо отчёты смотреть!
Будулай Алмазов
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11 февраля в 21:24
Дать нашему меру клавиатуру и свободный вечер. А потом сравнить его трактат с вышенаписанным. Вот и разница видна будет понагляднее. Только вот районные депутаты не умничают, а в свой огород смотрят. И Болотов, если бы не отсвечивал, то и не огреб-бы.
Будулай Алмазов Сергей Б
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11 февраля в 21:29
Еще какой героизм: Ледовый дворец за кучу денег, в котором (внезапно) нельзя выпускать на лед профессиональную команду из-за несоответствия минимальным требованиям. А команда могла-бы хоть немного денег за аренду в кассу ЛД принести. Зато какой был пиар, и (чисто случайно) коммуникации за счет города, которые так пригодились Сити-моллу. Обычная работа чиновников.
Сергей Б Будулай Алмазов
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11 февраля в 21:48
Огреб вообще-то не Болотов. Огреб как обычно Трубецкой. Болотов не чиновник, ему весь этот цирк по барабану.

Знаешь, что меня поражает в россиянах? Их отношение к себе как к холопам. Холопы внизу, холопы вверху – дерьмо полное.

Сергей Б
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11 февраля в 21:51
Вот щас, Наталья Владимировна Трубецкому второе предупреждение вынесет. Третье предупреждение – вылетает в форточку.

Будулай Алмазов Сергей Б
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11 февраля в 22:02
А вот если Трубецкой в её кресле со временем окажется? Ладно холопы, а как бояре-то раскорячатся...
Будулай Алмазов Сергей Б
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11 февраля в 22:05
Вы уверены, что Трубецкой и от Вас огреб, наверное?
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
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11 февраля в 22:13
Ледовый дворец в таком формате для перспективного почти полумиллионного города -это или поспешность или ошибка властей города. Он не удовлетворяет нормам КХЛ, где надо минимум 5000 зрителей. Поэтому в Хантах под ХК «ЮГРА» построили Ледовый дворец на 5000 мест, после выхода ее в КХЛ. Остальное известно: последние места в Восточной зоне КХЛ, низкая средняя посещаемость - 1500- 2000 зрителей и ЮГРА оказалась в ВХЛ. Другой расклад мог получится если основная арена ХК « Югра» была бы в Сургуте. Наполняемость в 5000 гарантирована. В шаговой доступности Нефтеюганск, да и Нижневартовск - 2 часа езды. Спонсоры. Но увы спортивную общественность Сургута игнорировали. И получилось то что сейчас называется Ледовый дворец. Без Большого Хоккея.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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11 февраля в 22:21
Какой нам, в баню, КХЛ- "Мамонтов Югры" нельзя привезти на пару игр: борта не пружинящие (травмоопасные), информационного "куба" нет. То есть там можно только тренироваться и игры мальчишек из "Олимпийца" проводить. Значит, Ледовый дворец за 2 млрд. рублей функционально не отличается от катка "Титан" за 150 млн. (вроде такой порядок цифр). За 2 млрд. можно было город катками застроить и была-бы форменная Канада с пошаговой доступностью. А имеем протекавший аквапарк и кучу "неотбиваемых" расходов на содержание Ледового дворца, где за счет города (бесплатно) тренируется "Олимпиец". А бонусом- знаю лично нескольких мальчишек, которые завязали с хоккеем потому, что родители не имели возможности возить их на тренировки в ЛД.
Флудер
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11 февраля в 22:44
Говорят, сургутский ледовый специально "резали", чтобы не превзошёл Ханты-Мансийский. Жаль, что строитель не далёкий оказался, не догадался построить так, чтобы через несколько лет малой кровью расширить можно было... Дома ж вон как-то планируют, что изначальные 15 этажей в 25 превращаются на том же фундаменте - и ничего!
Будулай Алмазов Флудер
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11 февраля в 22:50
Зато Сити-молл получился как надо.
Сергей Б Будулай Алмазов
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11 февраля в 23:06
Трубецкой, огреб от меня? Хохма. Лично мне их тараканьи бега вообще по барабану. Лично я, вообще обычный обыватель.

Трубецкой в губернаторы Югры? Ну, это по крайней мере логично – что заслужили, то заслужили. А лучше Мазурина, для полного счастья.

Мазурин, ау, в губернаторы Югры не желаете-с? Тут вакансия свободная образовалась.

Сергей Б
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11 февраля в 23:21
А ледовый каток, это да. Главный критерий в оценке работы чиновников. При ком большей построили, тот царь горы. Все остальное не имеет значения.

А Наталья Владимировна дунька – грандиозный родильный дом пыжится в Сургуте построить. Баба и есть баба. За такие-то бабосы, такой каток могла забабахать – величиной с весь Сургут. До скончания веков губернаторствовала бы, с всеобщего одобрения жителей самого большого города Югры.
Будулай Алмазов Сергей Б
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11 февраля в 23:34
Катки- как частный пример. А наши то с перинатальным центром не могут закончить, то с ж.д. вокзалом начать, то с автовокзалом определиться.
Сергей Б Будулай Алмазов
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11 февраля в 23:42
С перинатальным центром, это вообще-то, босс Трубецкого, в Сургуте не может закончить. Ну, та, которая Трубецкого главой района назначила.

Яблоко от яблони не далеко падает.

Будулай Алмазов Сергей Б
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11 февраля в 23:54
С нашим не ошиблась- не подсидит, а от Трубецкого такой прыти явно не ожидалось.
Флудер Будулай Алмазов
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12 февраля в 00:10
Эх, а каким мэром был бы Важенин!
Будулай Алмазов Флудер
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12 февраля в 00:27
Хотелось бы посмотреть на его успехи в условиях жесткой конкуренции и ограниченных финансовых возможностей.
Районный критик
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12 февраля в 09:35
В таких случаях и таким как Будулай говорят: Андрей Александрович [Трубецкой], перелогиньтесь.
экономист-практик это как раз Болотов - человек разбирается в бизнесе, он этим живет. экономист-балабол в таком случае - понятно кто. Тот, кто занимается приписками и все силы бросает на популистские рейтинги, а не на реальную помощь бизнесу. Предприятия - мертвые души, открытые в зданиях администраций (погуглите) тому прямое подтверждение. и кстати насчет северстали - за что купил за то продаю - но говорят этот проект сдох, как и распиаренная ранее "перевалка". Давно вы слышали от районных властей про эти проекты? нет. потому что поддержка бизнеса оказалась такой "значимой", что даже крупные инвестпроекты приказали долго жить.
Будулаю удачи в ношении розовых очков, человек явно к бизнесу не имеет никакого отношения, а к районной администрации - самое прямое
Некто м Районный критик
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12 февраля в 10:17
Совершенно верно! А.А. Трубецкой в своём репертуаре))) у себя кометы удалил а тут решил просто заспамить)))
Сергей Б
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12 февраля в 11:29
Ну вы ваще. Будулай Алмазов просто катки любит.
сургутянка
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12 февраля в 11:31
Болотов! Вот Губернатор! Равных ему нет! Он умеет слушать, видеть, примечать, имеет большой опыт, хороший возраст! И вообще очень хороший человек. Кто за?
Сергей Б
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12 февраля в 11:50
Час от часу не легче.
Будулай Алмазов Районный критик
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12 февраля в 13:19
По информации "Северстали" пуск первой очереди завода- до конца 2021 года. С учетом ника, Вы похоже, работаете под руководством Трубецкого, и Вас не устраивает темп, в котором приходится двигаться, чтобы не вылететь с работы, или просто сплетник.
Будулай Алмазов Районный критик
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12 февраля в 13:25
Да дае если проект и не состоится, то при чем здесь Трубецкой? Факт: городские власти проек упустили из-за вопиющей некомпетентности, а район моментально все необходимое предоставил. А дальше- как бизнес решит. Это, кстати, Трубецкой в обсуждаемой статье втолковывал экономисту Болотову.
Районный критик Будулай Алмазов
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12 февраля в 16:36
а вы будулай где живете? в поселке барсово? солнечный? может в лямине? или лянторе? наверняка ведь в сургуте. так вот, уважаемый, если в районе у вас так все хорошо, то продайте свое жилье в сургуте и перебирайтесь в "процветающий" район, там работайте, а не в сургуте. там ищите школу или детсад для детей, там по дорогам катайтесь.
я живу в сургуте. меня лично зацепило хамское отношение трубецкого. который в ответе депутату зачем-то начал поливать грязью коллег из других муниципалитетов. это адекватный руководитель?
Будулай Алмазов Районный критик
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12 февраля в 18:11
Если "поливание грязью" не исключительно ваше восприятие, а реальный факт, то ничто не мешает оскорбленным подать в суд. У депутата паства уплывает в район. Если тенденция сохранится и цифры станут совсем неприличными, то ему все труднее будет объяснять происходящее и свою роль в этом. Районный критик из Сургута с однодневным ником, предлагающий другим перелогиниться- это адекватно?
Районный критик Будулай Алмазов
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12 февраля в 19:27
Ответить по существу нечего?))

поливание грязью может быть и неподсудным. в данном случае это не оскорбление а мелкий высер трубецкого в адрес сургута. только сургут его не трогал - вопрос, зачем мэр это делает? потому что он такой суперуспешный или просто мелочный и мстительный?)

какая такая паства уплывает в район?? бизнесмены, существующие исключительно в воображении трубецкого и на бумаге его замов?
старик сургутянка
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12 февраля в 19:59
а что нам выборы губернатора вернули? когда? что я пропустил?
Будулай Алмазов Районный критик
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12 февраля в 20:47
Трубецкой ответил по пунктам. Если вы усмотрели "поливание грязью", то потрудитесь привести цитату. Если "поливание грязью" неподсудно, то это только особенность Вашего личного восприятия. А что в вашем понимании критика? А конструктивная критика? А то так можно всё, что против шерсти оскорблением считать. У Вас к цифрам и фактам, приведенным Трубецким вопросы есть?- Готов заслушать. Тоже по пунктам А без конкретных аргументов это просто наброс одноразового ника, специально зарегиного под статью. И не против Трубецкого, а за Болотова. ИМХО- очень неубедительно.

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