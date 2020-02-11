16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,0470   EUR  68,7843  

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Фото автора
Фото автора

Депутат думы Сургута Владимир Болотов в открытом обсуждении в Facebook отчета главы Сургутского района Андрея Трубецкого за 2019 год выразил критику по отношению к некоторым показателям, которыми гордится районный глава. Для вашего удобства мы собрали все комментарии Болотова по этому поводу в один блог. К слову, ответ Трубецкого вы так же можете почитать на нашем сайте.

Сначала небольшое лирическое отступление. Гонка за статисткой — вообще беда нашей модели государственного управления (как в анекдоте про лошадь: «Я все пью, пью, а мне все хуже и хуже»). Но вы, безусловно, один из лучших учеников данной системы. Постараюсь на конкретных примерах и аргументах пояснить свою позицию.

Первое. Сургутский район — лидер в регионе по производству промышленной продукции — рост 117 процентов. Я буду очень рад услышать, какие решения администрации Сургутского района помогли «Сургутнефтегазу» (который обеспечивает 98 процентов промышленной продукции района) увеличить уровень промпроизводства? А так получается красивый тезис, никак не связанный с действиями и решениями, или все, что происходит на территории района — благодаря работе ее администрации?

Второе. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на три процента, а это сколько в штуках? Читаем ниже — 42 новых налогоплательщика. Примерно такое количество новых компаний регистрируется в один день на территории города Сургута. Но вопрос даже не в этом — вопрос: какими средствами это получилось, и что с этого получил Сургутский район.

Я думаю, ни для кого не секрет, что ваши заместители посулами и обещаниями переманивали предпринимателей из Сургута, и, хотя это в принципе неправильно, вопрос в другом — смена регистрации не означает изменения территории деятельности предприятия — как они по факту работали в Сургуте, так и работают. Но вопрос в другом — вашими замами была создана система, когда хозяйственные общества создавались искусственно (опровергнуть мои обвинения просто — выложите в публичный доступ названия и ИНН вновь зарегистрированных компаний с их балансами — и там по цифрам все будет видно). В сухом остатке вы сами приводите сведения — прирост налоговых поступлений на 11 млн рублей от субъектов МСП, а на их поддержку потрачено 18,9 миллионов. Баланс отрицательный, но по критериям оценки деятельности муниципального образования — все круто. В этом и разница наших подходов к оценке деятельности.

Третье. Рейтинг инвестиционной привлекательности. Вы очень любите его называть именно так, а по факту — рейтинг муниципальной политики в области инвестиционной привлекательности. Очень важное различие — потому что называть Сургутский район лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно. Простой пример: я лично обращаюсь к вашему заму по земле, говорю: есть инвестор в области строительства тепличного комплекса — в городе такой земли нет, есть ли у вас 5 Га и возможность подключиться к газу? Через неделю завтраков мне тихонько сказали, что такой земли нет (а вы любите мерить территорию Сургутского района в Швейцариях и т.п.). Мало того, немного более глубоко вникнув, оказалось, что вообще земли, обеспеченные коммуникациями в Сургутском районе это исчезающий вид из Красной книги. Оговорюсь — в районе происходит много положительных изменений, меня не устраивает форма подачи информации, которая скрывает объективные проблемы.

Четвертое — туризм. Ну, сначала, безусловно, надо отметить комплекс в п. Русскинская. Классный комплекс — по содержанию, НО без гостиницы, без общепита (помещение как бы есть, а общепита нет). Можно долго рассказывать о том, что комплекс надо было строить ближе к трассе, что кафе надо было сдать в аренду бесплатно — потому что по-другому оно никогда не окупится, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что в области туризма район создает проекты не рыночные, не рассчитанные на массовый спрос (мы с вами на эту тему дискутировали). Показателен один из последних проектов — четерехдневный тур на собачьих упряжках за 65 тыс рублей. Классный продукт — для 100 экстремалов в год. Остальные предпочтут за эти же деньги неделю во Вьетнаме.

Я как-то приводил вам пример — что была целая индустрия по трофейной рыбалке на реках Сургутского района (природа — единственный объективный туристический ресурс муниципалитета). Почему была — потому что территория Сургутского района на 90 процентов перекрыта постами нефтегазовых компаний, и попасть туда практически невозможно — но эту проблему вы старательно замалчиваете. Туризм — это не только поиск исторической идентичности, это в первую очередь индустрия, зарабатывающая деньги, обеспечивающая работой людей, платящая налоги. А пока получается — пиар-проекты — к вопросу о моем первоначальном утверждении.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

11 февраля в 07:26, просмотров: 2242, комментариев: 11


QR код
Комментарии:
Некто м
не нравится
11 февраля в 08:49
Молодец! Все лаконично и конструктивно. А Трубецкой на своей странице коментарии удалил, что подтверждает правоту В Болотова.
lliberall
не нравится
11 февраля в 08:55
ежегодный отчёт о своей работе и работе администрации - это законодательная обязанность главы муниципального образования. В нем подводятся итоги, чтобы население района, депутаты могли дать оценку главе. Самым доступным способом донести результаты работы являются как раз "цифры", "графики", "динамика", "прирост" и т.п. И это не погоня "за цифрами", это то, что жители чувствуют на себе. Если в отчёте говорится, что построено определенное количество спортивных комплексов, то они действительно построены и это люди чувствуют на себе, занимаясь в них физической культурой и спортом. Если в отчёте приводятся цифры о капитальных и текущих ремонтах социальных объектов, то люди это чувствуют на себе, приводя своих детей в школы и детские сады. Можно размазать отчёт текстами на многих
Альберт Леонов
не нравится
11 февраля в 10:32
Хорошо написал, доходчиво и понятно. Все по полочкам разложил, разжевал и в рот положил читателю!
Одно мне не особо понятно, депутат городской думы так сильно озадачился проблемами района. К чему бы это?!
Мне как простому обывателю очень интересно почитать было, и познавательно. но не более. Как эксперт городской, еще и знающий тонкости ведения бизнеса - молодец, грамотный, профессионал.
Только почему так грамотно и профессионально говорим о районе?!
Большинству горожан - не тепло не холодно, как там в районе. Тем более количество новых налогоплательщиков появляется, сколько денег в казну идет... Ровно! Вот на счет "туризма"... Понятно что город более "мекка" для всего иностранного люда и не только, чем район. Одних достопримечательностей сколько в городе. Опять же гостиниц много, маршруты всякие наделали, автобусы с табличками снуют "туда-сЯда". Это если отчеты читать. В реальности все прозаичнее: туризм в городе "волонтерский"! Приезжает иностранных люд к нам - помогать с уборкой улиц, жкх, такси... И где этот волонтер не работает... Везде! Причем выгоден он всем. От полиции до администрации. Все на нем имеют свое. Кто деньгу, а кто "отчет"!. Это не осветил депутат. Всегда легче писать по недочеты "другой" власти, но не своей. А если про свою писать, та что родная.. Можно но только до тех пор пока бонусы не получил. А так зачем бумагу марать...
Сергей Б
не нравится
11 февраля в 12:08
«Не возьму, лиса, я в толк:
Почему взбесился волк?»

Наверное, так подумал депутат Владимир Болотов, увидев реакцию главы района Андрея Трубецкого, на вполне безобидное пожелание в комментариях. Как медведь, в сказке Маршака «Теремок».

«Ты слегка его прижал -
Оттого и убежал!»

А что, собственно говоря, произошло?

Владимир Болотов, в вполне тактичной манере, присущей ему, высказал свои пожелания главе района Андрею Трубецкому: «На самом деле район переживает реинкарнацию и это хорошо, если бы при этом вы бы перестали гнаться за цифрами «во что бы ни стало» то приобрели гораздо больше уважения и результата».

Да тут даже критики нет.

Но, главу Андрея Трубецкого понесло, в его «пацанской» манере: «Или буду считать вас балаболом, или вы приведете мне доказательства ваших слов…».

За базар отвечаешь?

Это ж надо же, целый глава района «в глубоко нерабочее время», читай ночью, строчил пост, как пацан, затеяв перепалку в сетях.
В чем проблема у главы района Андрея Трубецкого, который к месту и не к месту, постоянно заявляет, что он всегда готов к критике и что она, критика, делает его сильнее, а результаты его работы – лучше, но при этом с маниакальной настойчивостью болезненно реагирует на малейшие замечания в его адрес.

Это что, культ личности в районе такой? Мы есмь глава района – великий и непогрешимый.

Ну вот, «великий и непогрешимый» получил от депутата Владимира Болотова, что называется по пунктам. И это только пункты, которые лежат на поверхности.

А ведь Владимир Болотов предлагал не раздувать скандала. Но видимо, наступать на грабли на ровном месте, это устойчивая привычка харизматичного главы района Андрея Трубецкого.

Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
11 февраля в 12:24
Альберт, это главы два, а земля одна – российская.

И вот, в районной части российской земли, депутат Болотов столкнулся с такой проблемой, когда администрация поет красиво про развитие предпринимательства, а на деле очковтирательство.

Когда Болотов сталкивается с проблемами в городе, он об этом тоже говорит.

Так, справедливости ради.

Сергей Б
не нравится
11 февраля в 12:31
Про очковтирательство главы города, тоже интересно было бы почитать. Но тот хитрый и скользкий – скандалы избегает, на грабли не наступает.
Мономах
не нравится
11 февраля в 14:05
Давно предлагалось! Надо встречаться на ринге! И там решать вопрос правоты! Предлагаю организовать серию боев в рамках Ворлд Класса! Чиновники-предприниматели! Депутаты- чиновники! И т д и тп! Тотализатор организуем! Во будет действо!
Осман Аушев
не нравится
11 февраля в 14:58
Господин депутат, Болотов, займитесь своими прямыми обязанностями-Работа во благо населения, вашего избирателя! Давайте ваш отчет посмотрим, что вы за год наваяли во благо??? На районе, Мужик, простой, своими ногами ходит, смотрит и т.д. А вы где, кто? Вопрос задан господин депутат, на контроле....Посыл Президента надеюсь помните? ГЛАВНОЕ-ЛЮДИ....ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЮ ВАС-Слуга НАРОДА!
Сергей Б Осман Аушев
не нравится
11 февраля в 15:23
А разве выводить на чистую воду чиновников, это не прямые обязанности депутата, во благо населения? Или вас больше кумовство устраивает?

Тут, понимаешь, демократия начинается, а вы палки в колеса ставите со своим посылом президента. Далеко послал?

6xz34e
не нравится
11 февраля в 18:04
Уважаемый Владимир!Позвольте дописать пятый пункт и поблагодарить главу района,который лично следит за "скоростью" строительства школ,садов и спортивных сооружений!Дети учатся в одну смену!Это достижение.И соглашусь с Альбертом,что гораздо интереснее прочитать достижения и недоработки нашей администрации и ее руководителя.
Сергей Б
не нравится
12 февраля в 11:21
Ну и вот, два представителя от ЕР, продемонстрировали кусочек демократии, устроив публичную полемику.

Депутат городской думы от ЕР Владимир Болотов, который обломался с инвестором по теплицам в районе, припомнил этот облом главе района Андрею Трубецкому, в части несоответствия громких заявлений Трубецкого о поддержке развития предпринимательства в районе, с действительностью.

Вообще, гонку за статистикой, Владимир Болотов назвал бедой их модели госуправления и Трубецкого обозвал одним из лучших учеников данной, надо понимать порочной, системы.

Ну что тут сказать? Тут впору, самому Владимиру Болотову покинуть эту порочную систему с госуправлением от партии власти, которая выдвинула Болотова в депутаты. Например, как это сделал в свое время, депутат Евгений Барсов, переметнувшись в ЛДПР.

Правда, у Владимира Болотова нет аэродрома с «боевыми» самолетами, как у Барсова. Ну так, Болотов сам как «боевой» самолет. Теперь будем посмотреть куда этот «боевой» самолет полетит.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты
Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин
Полина Амирова 12 февраля в 18:10
616 4
Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Анастасия Якупова 12 февраля в 14:50
568 2
«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 февраля в 07:27
3475 51
​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 11 февраля в 07:26
2242 11
Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 10 февраля в 23:02
3405 2
​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов 10 февраля в 19:23
1466 2
«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
1673 0
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
2272 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
1015 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
10667 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно
Владимир Шмидт, замглавы Сургута 06 февраля в 09:17
2397 38
А я говорил

А я говорил
Нельзя больше так просто взять и начать перекраивать город так, как ты хочешь, без консультаций и поддержки элит и граждан
Дмитрий Щеглов 05 февраля в 17:17
3214 3
В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
Сергей Антонов, сургутянин 05 февраля в 16:41
2531 13
Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 05 февраля в 14:25
1284 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин 05 февраля в 11:23
839 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 03 февраля в 14:03
2872 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика