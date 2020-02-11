​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

Депутат думы Сургута Владимир Болотов в открытом обсуждении в Facebook отчета главы Сургутского района Андрея Трубецкого за 2019 год выразил критику по отношению к некоторым показателям, которыми гордится районный глава. Для вашего удобства мы собрали все комментарии Болотова по этому поводу в один блог. К слову, ответ Трубецкого вы так же можете почитать на нашем сайте.

Сначала небольшое лирическое отступление. Гонка за статисткой — вообще беда нашей модели государственного управления (как в анекдоте про лошадь: «Я все пью, пью, а мне все хуже и хуже»). Но вы, безусловно, один из лучших учеников данной системы. Постараюсь на конкретных примерах и аргументах пояснить свою позицию.

Первое. Сургутский район — лидер в регионе по производству промышленной продукции — рост 117 процентов. Я буду очень рад услышать, какие решения администрации Сургутского района помогли «Сургутнефтегазу» (который обеспечивает 98 процентов промышленной продукции района) увеличить уровень промпроизводства? А так получается красивый тезис, никак не связанный с действиями и решениями, или все, что происходит на территории района — благодаря работе ее администрации?

Второе. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на три процента, а это сколько в штуках? Читаем ниже — 42 новых налогоплательщика. Примерно такое количество новых компаний регистрируется в один день на территории города Сургута. Но вопрос даже не в этом — вопрос: какими средствами это получилось, и что с этого получил Сургутский район.

Я думаю, ни для кого не секрет, что ваши заместители посулами и обещаниями переманивали предпринимателей из Сургута, и, хотя это в принципе неправильно, вопрос в другом — смена регистрации не означает изменения территории деятельности предприятия — как они по факту работали в Сургуте, так и работают. Но вопрос в другом — вашими замами была создана система, когда хозяйственные общества создавались искусственно (опровергнуть мои обвинения просто — выложите в публичный доступ названия и ИНН вновь зарегистрированных компаний с их балансами — и там по цифрам все будет видно). В сухом остатке вы сами приводите сведения — прирост налоговых поступлений на 11 млн рублей от субъектов МСП, а на их поддержку потрачено 18,9 миллионов. Баланс отрицательный, но по критериям оценки деятельности муниципального образования — все круто. В этом и разница наших подходов к оценке деятельности.

Третье. Рейтинг инвестиционной привлекательности. Вы очень любите его называть именно так, а по факту — рейтинг муниципальной политики в области инвестиционной привлекательности. Очень важное различие — потому что называть Сургутский район лучшим местом для ведения бизнеса — это оооочень спорно. Простой пример: я лично обращаюсь к вашему заму по земле, говорю: есть инвестор в области строительства тепличного комплекса — в городе такой земли нет, есть ли у вас 5 Га и возможность подключиться к газу? Через неделю завтраков мне тихонько сказали, что такой земли нет (а вы любите мерить территорию Сургутского района в Швейцариях и т.п.). Мало того, немного более глубоко вникнув, оказалось, что вообще земли, обеспеченные коммуникациями в Сургутском районе это исчезающий вид из Красной книги. Оговорюсь — в районе происходит много положительных изменений, меня не устраивает форма подачи информации, которая скрывает объективные проблемы.

Четвертое — туризм. Ну, сначала, безусловно, надо отметить комплекс в п. Русскинская. Классный комплекс — по содержанию, НО без гостиницы, без общепита (помещение как бы есть, а общепита нет). Можно долго рассказывать о том, что комплекс надо было строить ближе к трассе, что кафе надо было сдать в аренду бесплатно — потому что по-другому оно никогда не окупится, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что в области туризма район создает проекты не рыночные, не рассчитанные на массовый спрос (мы с вами на эту тему дискутировали). Показателен один из последних проектов — четерехдневный тур на собачьих упряжках за 65 тыс рублей. Классный продукт — для 100 экстремалов в год. Остальные предпочтут за эти же деньги неделю во Вьетнаме.

Я как-то приводил вам пример — что была целая индустрия по трофейной рыбалке на реках Сургутского района (природа — единственный объективный туристический ресурс муниципалитета). Почему была — потому что территория Сургутского района на 90 процентов перекрыта постами нефтегазовых компаний, и попасть туда практически невозможно — но эту проблему вы старательно замалчиваете. Туризм — это не только поиск исторической идентичности, это в первую очередь индустрия, зарабатывающая деньги, обеспечивающая работой людей, платящая налоги. А пока получается — пиар-проекты — к вопросу о моем первоначальном утверждении.