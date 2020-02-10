Ситуацию с падением потребления нефти Китаем из-за эпидемии коронавируса, и тем, как это может повлиять на «Сургутнефтегаз» и его акции, для СИА-ПРЕСС прокомментировал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.

Основным российским экспортером нефти в КНР является «Роснефть», поэтому сокращение потребления нефти Китаем из-за вспышки коронавирусной инфекции прежде всего ударит по этой компании. Однако косвенный отрицательный эффект испытают и прочие экспортеры. Китай – крупнейший нефтяной импортер, падение импорта нарушает баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти. Это давит на нефтяные котировки и снижает выручку нефтяных экспортеров.

Однако негатив на рынках, вызванный эпидемией, не будет долгосрочным. Все зависит от того, насколько глубоким и продолжительным будет спад в промышленности Китая, и насколько быстро властям КНР удастся справиться с ситуацией. Я полагаю, пик этого кризиса будет пройден в феврале, и к концу первого квартала рынки начнут восстанавливаться.

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить. По сути, для портфельных инвесторов «Сургутнефтегаз» является «шкатулкой с сюрпризом». Компания настолько непрозрачна, что ее капитализация на фондовом рынке составляет величину меньше, чем даже стоимость ее ликвидных активов – денег, которые накоплены на счетах и депозитах. Компания не раскрывает истинной структуры собственников: формально ни одно лицо не владеет больше, чем 5% акций, но кто стоит за ней – неизвестно. Накопив огромную денежную «подушку», компания не осуществляет никакой инвестиционной стратегии.

В такой ситуации любое улучшение корпоративного управления, повышение прозрачности или обнародование каких-либо планов компании может привести к росту стоимости акций «Сургутнефтегаза», может быть даже в разы. Рынок так давно ждет этого, что готов реагировать даже на неподтвержденные слухи. С августа прошлого года обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» без каких-либо важных причин, на одних слухах, подорожали почти вдвое. И этот не предел.