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​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Китайский коронавирус спустя несколько недель после появления стал в большей степени экономической, чем биологической угрозой. Из-за эпидемии в КНР постепенно останавливаются производства, а потребление нефти этой крупнейшей экономикой мира может сократиться на 20 процентов. СИА-ПРЕСС обратился к специалистам и выяснил, как эта ситуация повлияет на Сургутнефтегаз и акции главной компании нашего города.

Кто пострадает от снижения «нефтяного аппетита» Китая

Когда стало известно, что КНР сократит поставки «черного золота» из-за коронавируса, в России просели акции всех нефтекомпаний, в том числе и Сургутнефтегаза. Однако это произошло не только и не столько из-за того, что нефть с Федоровского месторождения или Талакана может не дойти до КНР. Как объяснил СИА-ПРЕСС эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, снижение потребления российской нефти в Китае может и не будет заметным, так как она поступает в страну «по системе трубопроводов, исключающих личный контакт».

«Вероятно, в первую очередь будут сокращаться танкерные поставки из Латинской Америки и с Ближнего Востока, а уже при более существенном падении потребления негативный эффект отразится на экспорте из РФ. На текущий момент представитель российской Транснефти заявляет о сохранении экспорта на прежнем уровне», – заключает эксперт. Другое дело, что китайская ситуация может повлиять на стоимость нефти в рублях, а это уже касается наших экспортеров.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев выразил уверенность, что если кто из российских компаний напрямую и пострадает от коронавируса – так это Роснефть, так как она – прямой экспортер сырья в Китай. Однако эксперт признал, что косвенный эффект затронет всех участников рынка, так как частичный отказ КНР от нефти пошатнет баланс спроса и предложения на мировом уровне и бьет по всем поставщикам.

Сколько это будет продолжаться

Проблемы в экономике продлятся примерно до марта. Такой прогноз выразила аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Оксана Лукичева: «Народный Банк Китая оценил эффект от коронавируса на экономику как временный и ограниченный. Уже сейчас наблюдается заметное падение относительных темпов прироста заболевших коронавирусом в Китае – они упали с 95% до 18% в день. Поэтому можно считать, что пик кризиса уже подходит к концу, но негативные последствия будут ощущаться как минимум в первом квартале».

Другие эксперты так же согласились, что проблемы будут исчерпаны в течение первого квартала, только Игорь Галактионов выразил мнение, что спрос на нефть в Китае будет постепенно восстанавливаться в течение апреля-июня.

Может, сейчас время покупать акции?

Если китайский вирусно-нефтяной кризис ненадолго, то есть ли смысл попытаться поймать акции Сургутнефтегаза на временном падении, и впоследствии заработать? Некоторый смысл в этом есть, но на самом деле все эксперты признают, что закупаться бумагами главной компании Сургута можно исходя не из кризисных событий, а из фундаментальных показателей.

По мнению Игоря Галактионова, стоимость акций Сургутнефтегаза в последние восемь месяцев мало зависит даже от финансовых результатов компании и объемов продажи нефти, а манит инвесторов знаменитой «кубышкой» размером более 3 трлн рублей. «Вероятно, эффект от эпидемии в Китае будет вторичен для инвестиционного кейса акций Сургутнефтегаза», – резюмирует эксперт.

Алексей Калачев отметил, что акции Сургутнефтегаза в принципе недооценены, и яркий показатель того – факт, что с августа 2019 года обыкновенные ценные бумаги компании только на фоне одних слухов, без каких-либо особых действий руководства, выросли в два раза. «И это не предел», – считает аналитик.

Итого

Коронавирус, несмотря на мощный экономический ущерб, нанесенный Китаю и, в качестве афтершоков, всему миру, все же не сможет пошатнуть такую серьезную финансовую конструкцию, как Сургутнефтегаз. Все-таки накопленные Владимиром Богдановым 3 трлн рублей – очень объемная денежная подушка, чтобы ее победил нынешний кашель из КНР. Можно не переживать.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 261, комментариев: 0


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