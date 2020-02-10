16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7708   EUR  69,8226  

Пилюли с желчью

Не пора ли вводить уголовную ответственность за оскорбление медицинских работников?

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В минувшие выходные я стал свидетелем сценки в поликлинике по месту жительства. Нервная пациентка желала смерти медсестрам, которые отказали ей в прохождении флюорографии без предварительной записи. Я заступился за сестер – чем они заслужили такое отношение?

В итоге нас разнимали охранники. И вот о чем я подумал.

В нашей стране нет механизмов защиты медиков. Нет ни законов, ни мер воздействия на агрессивных пациентов – ничего нет.

Уголовный кодекс не выделяет медиков, зато чиновники и полицейские находятся под особым статусом – их защищает закон об оскорблении представителя власти. Пока он действует, люмпен дважды подумает, стоит ли с матами наезжать на силовиков.

Но от наезда на врача склочного пациента ничто не остановит. Посетители поликлиник могут безнаказанно вытирать ноги о медперсонал, прекрасно зная – им за это ничего не будет.

Откройте внутренний распорядок любой российской больницы. Вы не найдете ни одного пункта о последствиях неуважительного отношения к персоналу. Все требования к пациенту носят рекомендательный характер, и поэтому люди с барскими замашками относятся к лекарям, как к своей личной обслуге.

В ответ медики могут только проглотить оскорбления, словно пилюли с желчью, и все же оказать помощь.

Мало того, любой врач рискует получить удар сверху. Следователи могут завести дело вообще на любого доктора – у каждого из них есть свое кладбище, куда попадают люди с безнадежными случаями.

По сути, врач несёт ответственность даже за то, чего контролировать не может. Например, если мать родит недоношенного ребенка весом в 500 грамм, то его все равно нужно выходить. По сути, это абортивный материал. А когда он скончается, следователи найдут виновного доктора, отберут диплом и посадят в тюрьму.

Вся эта ситуация, когда медиков давят снизу и сверху, напоминает современную охоту на ведьм. Не пора ли нам вводить уголовную ответственность за оскорбление медицинских работников?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:46, просмотров: 613, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 16:07
У хороших специалистов сдают нервы и после очередного скандала увольняются с работы . Медикам в наше время очень не легко . Побольше бы адекватных пациентов.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:37
Медика обидеть может каждый. Они же теоритически клятву давали – оказывать медицинскую помощь даже врагам своим.

Педагоги еще, бесправная категория государственных служащих. Причем, внутри государственной системы, тоже.

Значит, объединятся надо в общественные организации по профессиональному признаку, для защиты своих прав и интересов. В этом государстве каждый сам за себя – кто сумел тот и съел.


йося
не нравится
Сегодня в 18:06
да вообще, любой, тон повысил - расстрел, и все миленькие будут и шелковеньки и и и
Александр
не нравится
Сегодня в 18:07
Ну у нас есть ответственность за оскорбление. Вопрос в том, что законы не работают. А точнее не работают те, кто должен обеспечить их работу. А медиков мало хороших осталось. Отношение к пациенту как к мясу. Найти хорошего врача- удача
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:25
Надо у входа в больничку портрет Сталина вывешивать. Вмиг все присмиреют – рефлекторно.

Лично я не сторонник сталинизма, но получается так – демократия россиянам не к лицу.

У входа в государственные административные здания еще можно – чтобы помнили буржуи кому кланяться.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:31
В административные здания, для чиновников.
старик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:32
боюсь что многие кому меньше 30-ти просто спросят: а это кто такой? новый министр здравоохранения?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов Сегодня в 19:23
259 0
«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
1483 0
Впервые вижу. ​1917

Впервые вижу. ​1917
Как и положено жанру, фильм напряженный, тяжелый, местами неприятный и пугающий. При этом неизменно все действие вращается вокруг всего одного-двух героев
Светлана Мосендз, кинолюбитель 06 февраля в 19:45
1200 4
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
1938 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
901 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
10419 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно
Владимир Шмидт, замглавы Сургута 06 февраля в 09:17
2188 38
А я говорил

А я говорил
Нельзя больше так просто взять и начать перекраивать город так, как ты хочешь, без консультаций и поддержки элит и граждан
Дмитрий Щеглов 05 февраля в 17:17
3013 3
В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
Сергей Антонов, сургутянин 05 февраля в 16:41
2344 13
Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 05 февраля в 14:25
1120 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин 05 февраля в 11:23
749 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 03 февраля в 14:03
2674 22
Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме

Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме
Можно отсчитывать дни полных мусорных баков, но только после публикаций в СМИ можно засекать часы до приезда мусоровоза
Антон Боровихин, сургутянин 01 февраля в 17:32
2021 1
Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:20
2502 0
​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила

​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила
Готовиться к этому нужно начинать за месяц до вылета
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:03
2118 1
Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание

Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание
Она позиционирует себя в соцсетях как утонченную особу, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 31 января в 23:09
6783 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика