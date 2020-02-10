В минувшие выходные я стал свидетелем сценки в поликлинике по месту жительства. Нервная пациентка желала смерти медсестрам, которые отказали ей в прохождении флюорографии без предварительной записи. Я заступился за сестер – чем они заслужили такое отношение?

В итоге нас разнимали охранники. И вот о чем я подумал.

В нашей стране нет механизмов защиты медиков. Нет ни законов, ни мер воздействия на агрессивных пациентов – ничего нет.

Уголовный кодекс не выделяет медиков, зато чиновники и полицейские находятся под особым статусом – их защищает закон об оскорблении представителя власти. Пока он действует, люмпен дважды подумает, стоит ли с матами наезжать на силовиков.

Но от наезда на врача склочного пациента ничто не остановит. Посетители поликлиник могут безнаказанно вытирать ноги о медперсонал, прекрасно зная – им за это ничего не будет.

Откройте внутренний распорядок любой российской больницы. Вы не найдете ни одного пункта о последствиях неуважительного отношения к персоналу. Все требования к пациенту носят рекомендательный характер, и поэтому люди с барскими замашками относятся к лекарям, как к своей личной обслуге.

В ответ медики могут только проглотить оскорбления, словно пилюли с желчью, и все же оказать помощь.

Мало того, любой врач рискует получить удар сверху. Следователи могут завести дело вообще на любого доктора – у каждого из них есть свое кладбище, куда попадают люди с безнадежными случаями.

По сути, врач несёт ответственность даже за то, чего контролировать не может. Например, если мать родит недоношенного ребенка весом в 500 грамм, то его все равно нужно выходить. По сути, это абортивный материал. А когда он скончается, следователи найдут виновного доктора, отберут диплом и посадят в тюрьму.

Вся эта ситуация, когда медиков давят снизу и сверху, напоминает современную охоту на ведьм. Не пора ли нам вводить уголовную ответственность за оскорбление медицинских работников?