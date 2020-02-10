​Своих не бросаем, да?

Любо-дорого было наблюдать за историей с эвакуацией из Китая и размещением россиян на коронавирусный карантин в Тюмени. Сначала народ не очень оценил порыв власти принять у себя потенциально зараженных и испугался всеобщего распространения заразы в «лучшем городе Земли». Затем власть включила на полную катушку свою машину объяснения событий, пошли патриотические сентенции, типа #своихнебросаем, да и в принципе донесение простого тезиса: никого в Тюмени коронавирус не убьет, успокойтесь. Ну окей, все правильно.

Вопрос в другом. Если не завтра, то послезавтра коронавирус будет побежден, и мы благополучно забудем про эту супер-угрозу, как в конце января забыли про «третью мировую войну». И Россия, «не бросившая своих» и спасшая аж 144 человека из эпицентра опасности, вздохнет, и продолжит жить в условиях… чудовищной по своим размерам и масштабам эпидемии ВИЧ. Более миллиона только выявленных носителей вируса, около 37 тысяч умерших от СПИДа за 2018 год (не поводов считать, что статистика за 2019 год, когда подведут итоги, окажется лучше).

Но никакой паники по этому поводу нет. Никто не отправляет ВИЧ-положительных в государственные санатории на военных самолетах. Никто не проводит конференции с заявлениями, что «мы своих в беде не бросаем». Коронавирус, которым во всем мире заразились примерно столько же человек, сколько в России за год умерло от СПИДа – это, значит, повод для суеты и беготни, а настоящая смертельная болезнь (СПИД, напомню, убивает всех, рано или поздно, а от коронавируса вылечились уже в три раза больше, чем умерли) у нас свободно разгуливает по популяции, и это не вызывает у власти и большей части общества никакого серьезного беспокойства.

Позиция государства по этому поводу вообще прекрасна: вы, мол, молитесь почаще, не изменяйте супругам, и все у вас будет хорошо, а мы вам еще церковь построим, чтобы проще было молиться и не изменять супругам. А все эти ваши бездуховные способы, которые во всем мире применяются – бесплатная раздача презервативов, сексуальное (о ужас-ужас) воспитание молодежи и прочие бесовские методы – это от лукавого, только хуже сделают.

Только вот «бесовскими» методами даже в Африке темпы распространения ВИЧ как-то умудряются сдерживать, а наш высокодуховный инструментарий приводит к ежегодному приросту десятков тысяч носителей. И ладно бы тем, у кого вирус выявили, давали нормальную терапию, которая позволит с некоторыми неудобствами, но прожить целую жизнь, и даже ребенка родить, – но ведь нет. На эти цели бюджет дает копейки – по сравнению с тем, как своих ВИЧ-положительных граждан обеспечивают в цивилизованных странах.

Но раз уж мы перед лицом страшной опасности решили не бросать своих – так может, стать последовательными и не бросать ВСЕХ своих, а?