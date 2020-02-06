Впервые вижу. ​1917

Не смотря на то, что Мировых войн было две, до нашего проката не так часто доходят фильмы о первой из них. Что касается отечественного кинематографа, то не могу вспомнить ни одной картины. Тем интереснее смотреть на ту эпоху, на тех солдат, на те моменты истории.

Как и положено жанру, фильм напряженный, тяжелый, местами неприятный и пугающий. По настроению его можно разделить (и по времени тоже) на две половины. Первая: натянутое затишье, гнетущая пустота, саундтрек, намекающий, что сейчас как минимум появятся зомби. Вторая: поле боя, оперные страсти, адреналин, слезы на глазах. При этом неизменно все действие вращается вокруг всего одного-двух героев.

Очень порадовал подход к актерскому составу. Главные роли не у голливудских красавчиков, а у молодых и (пока) малоизвестных британских актеров, которые отлично передают страх и неуверенность из-за свалившейся на них миссии. А вокруг них, настоящее созвездие английских метров: Колин Ферт, Марк Стронг, Энрю Скотт, Бенедикт Камбербетч. И у каждого от силы пять минут экранного времени и три реплики. Гениально!

И буквально каждая рецензия отметила операторскую работу. Промолчать нельзя, потому что тут действительно есть за что похвалить. Красивейшая игра теней, "взгляды" из-за плеча, переходы от тесных траншей к зеленым полям создают львиную долю настроения фильма. Сцена в захваченном городе — потрясающая.

P. S. Один из тех фильмов, которые нужно смотреть в кинотеатре. В идеале — в IMAX. Чтобы прочувствовать буквально всем телом царящее напряжение и страх главных героев.