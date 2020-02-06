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Наши дети будут лучше, если мы дадим им шанс

Было бы неплохо не навязывать им чужую вину, не оправдывать при них виноватых

фото obltv.ru
фото obltv.ru

В школе моего сына переполох. Все классы ждут в гости инспектора ДПС, классные руководители проверяют, есть ли в дневниках карта безопасного пути от дома до школы, и проводят классные часы. Родителей просят еще раз поговорить со своими чадушками о правилах дорожного движения. На всякий случай, по ИЗО задали нарисовать рисунок о том, как правильно переходить дорогу. Причина для переживаний веская: одну из учениц сбила машина. Но есть нюанс.

Девочка переходила дорогу за руку с папой на зеленый сигнал светофора. Их и еще одного пешехода сбила девушка, летевшая на «красный». Сбитый папа сбитой девочки говорит, что переходил двухполосную дорогу по всем правилам: он посмотрел налево – машины стояли, посмотрел направо – за перекрестком двигалась машина, в сумерках он не смог оценить ее скорость, но был убежден, что она затормозит, когда приблизится к светофору.

Казалось бы, виноват в этой ситуации водитель. За эту версию правила дорожного движения и здравый смысл. Но есть и те, кто против. Например, девушка, находившаяся за рулем иномарки. Ей было скользко. Ну… допустим.

Хотя я бы не стала допускать. Водители обязаны оценивать дорожную обстановку и выбирать адекватный скоростной режим, потому что управляют средствами повышенной опасности. Все просто: надо ехать с такой скоростью, чтобы успеть затормозить, даже если скользко. Да, в Екатеринбурге сейчас посыпают дороги чем-то волшебным, пескосоляная смесь вышла из моды. После обработки на светофорах срабатывает ABS, даже когда тормозишь со скорости 20 километров в час. То есть, реально, очень скользко. Но это не сюрприз – сейчас не второй день зимы. Как бы тебе ни было скользко – ты не имеешь права сбивать людей.

Но на родительском собрании мама одноклассницы моего сына с пеной у рта доказывала мне, как я не права: «Ты видела, как они ходят? Они толком и не смотрят, едет машина или нет! А если я не успеваю затормозить?». Учитель добавила: «Да, представляете, сейчас говорят, что виноват папа этой девочки, что не убедился, что можно переходить дорогу. Поэтому объясните детям, как правильно… Хотя ведь они ничего не нарушили».

Обычно детям говорят: перед тем, как перейти дорогу, посмотри водителю в глаза, чтобы понять видит ли он тебя, и только потом переходи дорогу. Это правильно. Но как ты посмотришь в глаза водителю, который еще даже не подъехал к светофору, который уже загорелся «красным» для него?

Так, как правильно объяснить ребенку правила перехода дороги?

По сути, я должна объяснить сыну, что, даже если он будет соблюдать правила дорожного движения, его все равно может сбить машина.

Я подготовила речь: «Тебя может сбить машина в любой момент. Просто будь к этому готов, парень. Надо понимать: машина может ехать слишком быстро, водителю может быть скользко, водитель может быть дальтоник, может разговаривать по телефону, подкуривать или задуматься. Водитель может затормозить, ты пойдешь, а он нечаянно нажмет на газ: ну всякое бывает. Так что то, что машина уже остановилась, вообще не гарантия того, что тебя не собьют. Ты можешь находится в здании, а водитель будет парковаться и протаранит стену, потому что просто забыл, что надо нажимать на тормоз, когда тормозишь. Ты можешь пострадать в любом случае. И у водителя всегда будут для этого веские причины. А у тебя – вряд ли. Поэтому будь внимательнее – постарайся вовремя отскочить. Лучше вообще не ходи никуда. Скоро ты вырастешь, получишь права, тогда и заживешь».

Принято считать, что наши дети будут лучше, чем мы. Но это только, если мы им дадим такой шанс. Я не говорю про шанс выжить (тут как повезет). Было бы неплохо не навязывать им чужую вину, не оправдывать при них виноватых. Не сбивать им ориентиры. Потому что они растут. И скоро это будет их мир и их право сбивать нерасторопных стариков и чужих детей.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 250, комментариев: 4


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 14:35
С вашими ориентирами детям не выжить. Нужно знать, что в реальном мире не все по правилам. Есть гололёд, поломка машины, пьяный или наркоман за рулём, или маршрутчик. За свою жизнь только вы сами в ответе. Я не оправдываю нарушителей. Я за то, что бы детям объяснили, что дорога это опасно, и обязательно нужно следить за ситуацией, даже переходя на зелёный.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:41
На ПДД как на Бога – надейся, да сам не плошай.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:45
Что не означает снижение ответственности за нарушение ПДД водителем, особенно когда такое нарушение приводит к наезду на ребенка.

йося
не нравится
Сегодня в 15:26
" но был убежден, что она затормозит, когда приблизится к светофору."
А вот и не затормозила, а он пер, да и вообще сомнения берут посмотрел ли направо......
Барышню не оправдываю, но лишний раз говорю твоя жизнь в твоих руках (ногах, мозгах).
И хорошо, что начинает меняться в головах стереотип, что пешеход суперправ, супержив и вообще на дроге он суперстар

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