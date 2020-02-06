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​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно

Фото admsurgut.ru
Фото admsurgut.ru

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась к замглавы и главному архитектору Сургута Владимиру Шмидту с вопросом о том, как он относится к высотным домам, и не пора ли в виде политического решения ограничить этажность новостроек в городе. Приводим его ответ полностью.

Высотные дома – это один из видов архитектурного решения, доминанты города, оно имеет место быть не только в городе Сургуте, но и во всей России. По поводу политического решения ограничения этажности – наверное, это было бы не совсем верно. Для этого есть и генплан, есть проекты планировки микрорайонов города, в рамках которых и определяется, в том числе, этажность домов, которые там будут строиться.

Если начать говорить на уровне запретов, вроде: «А давайте больше двадцати этажей не будем строить», то потом возникнет вопрос: «А давайте не больше пятнадцати», «не больше десяти», и дойдем до «давайте вообще одноэтажные только дома строить». У каждого свое решение, и свое мнение по каждому вопросу. Но если попытаться учесть абсолютно все мнения, то результат будет плачевным.

Единственное, что я могу сказать, главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку. Вот и все.


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06 февраля в 09:17, просмотров: 1699, комментариев: 33


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Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
06 февраля в 10:47
>главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку

а транспортная доступность, обеспеченность объектами соцкультбыта, здравоохранения и образования по остаточному принципу, как сейчас?

Румпельштильцхен
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06 февраля в 10:49
>главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку

Он точно архитектор?
zemlymag Румпельштильцхен
не нравится
06 февраля в 11:00
Нет конечно
Ю.Н. Румпельштильцхен
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06 февраля в 11:46
Да, всё очень и очень плохо, судя по таким вот выступлениям. С другой стороны, спасибо спикеру за простодушную честность. Больше благодарить всё равно не за что.
Альберт Леонов
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06 февраля в 11:58
Чем больше алчность у застройщиков - тем выще этажность у построенных домов.
Землю на аукционах покупают, за дорого. Бюджету нужны деньги, опять же сети провести, тоже плати деньги и не малые... Вот и ляпает он кучу этажей что бы отбить вложенное и получить прибыль.
Так что защитником будет море.. и еще тележка...
Сергей Б
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06 февраля в 12:56
Феерично. Шмидт еще не успел как следует преступить к обязанностям, а уже можно отправлять в отставку, за такие заявления: «главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку».

Очередной производственник, который попутал городскую администрацию с частной лавочкой, корпорацией – где, люди-винтики, жители города, должны работать на интересы членов правления корпорации. О том, что жители города нанимают и содержат городскую администрацию, включая Шмидта, для того, чтобы эта администрация работала на жителей города, гражданину Шмидту, видимо, невдомек.

И полное отсутствие представления о жилищном градостроении конкретно в Сургуте – ссылки на всю Россию.

Однако.

Я вам не скажу за всю Россию,
Вся Россия очень велика.

А давайте, конкретно в Сургуте, не будем морочить людям голову генпланом, который как отмечают депутаты является весьма мутным произведением не искусств, малодоступным для понимания большинству жителей Сургута.

А давайте, проведем общегородской референдум с простой постановкой вопроса – ограничить этажность жилой застройки в Сургуте до девяти этажей и до одно-двух этажных коттеджей или пущай лепят сколько угодно этажей?

Без всякой демагогии.

И надо было спросить, в каком жилье, собственно говоря, проживает сам Шмидт. И если что, в каком мечтает жить.

Flyer
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06 февраля в 14:53
"главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку"

только вот как раз получается, что впихивают эти высотки в районы, исторически застроенные малоэтажным жильем - зачастую, на месте двухэтажек даже... Где они никоем образом не вписываются + инфраструктура этих районов, как транспортная, так и социальная, никак не рассчитана на такое масштабное увеличение численности населения.

Отдельное спасибо администрации за "впендюренные" в самом центре многоэтажки одного известного застройщика, позиционирующего себя как бюджетного: мало того, что это неуместные там высотки, так еще и очень сомнительных архитектурных качеств(хуже советских ленпроектов на мой взгляд).
йося
не нравится
06 февраля в 15:32
Глубинные парковки -это нормально!
Главное, что бы они были!
йося
не нравится
06 февраля в 15:34
Даешь Сургутсити!
Кондаки нервно курят со свом ситицентрм...
Alkonowa1ow
не нравится
06 февраля в 16:00
Высотные дома это ненормально. Это уродует город. Это снижает жизненное пространство. Это создаёт социальные проблемы. Это создаёт транспортные проблемы. Это создаёт проблемы безопасности. При различных техногенных и военных катаклизмах это дома будут складываться как карточные домики. Рассчитаны ли они на сейсмичность или ударную волну. Вы можете сколько угодно украшать фасады этих высоток от этого они не улучшаются функционально. Замалчивается ещё одно биологическое свойство. Человек не птица и полжизни находится на высоте птичьего полёта ему природой противопоказано. Он должен находится на земле. На психику действует. Также как замалчивается вред смартфонов по аналогии. В интересах бизнесстройкомплекса. А вот, что нормально-это «долина нищих» сегодня. И советские микрорайоны 5-9 этажных лензнииэповских МЖД, спроектированных в своё время для районов Севера. Все варианты Высоток: «Версо-Монолит», Сибпромстрой, Северстрой и прочие- это желание на выделенном участке земли отбить больше бабок. Поэтому городская власть хотя бы не признавала, что высотки -это нормально. А стремилась к прекращению этой тенденции разными методами, включая хотя бы локальный запрет высоток в определенных районах города, включая новые кварталы и районы.
Мономах
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06 февраля в 17:31
Это не сын лейтенанта?
Марина Соболевская Alkonowa1ow
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06 февраля в 17:44
Спасибо Вам за разумный коммент! Прям с языка сняли! особенно про влияние этажности на здоровье людей! но чиновникам и их прикормленным бизнесменам хоть сс.. в глаза, им всё - божья роса. Многоэтажность Сургута - это полное уродство и гарлемы!!! Кому не ясно, тот не сургутянин, а временщик, у которого уютное гнездышко в теплых краях давно свито. Иль не так????
йося
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06 февраля в 18:04
-"Человек не птица и полжизни находится на высоте птичьего полёта ему природой противопоказано. Он должен находится на земле"

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...
«— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!
„Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!
„Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!
„Безумству храбрых поем мы песню!..“
Алкон ты кто Уж ползучий иль гордый Сокол?
йося
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06 февраля в 18:09
......стремилась к прекращению этой тенденции разными методами, включая хотя бы локальный запрет высоток в определенных районах города, включая новые кварталы и районы.

- НГДУ не трож и Ленина тож!
Сергей Б йося
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06 февраля в 18:29
Йося, раздай им уже парашюты, чтоб не переживали.
444 Alkonowa1ow
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06 февраля в 19:49
Йося прав. Вы как всегда всякой дряни понабрали в каких-то помойках и вывалили, как бабка у подъезда. При военных конфликтах нужно сидеть в специальном бункере-бомбоубежище под землей. Любой жилой дом превращался в нежилые развалины за считанные минуты еще оружием Первой мировой войны. Плюс-минус 50 метров относительно уровня моря для человеческого организма никакой роли не играют. Давление и так ежесекундно меняется, так что никакого вашего телевизионного "биологического свойства" нет и в помине. А красивый вид из окна так просто действует умиротворяюще. "Вред смартфонов" никем не замалчивается, потому что научно доказанного авторитетными учеными вреда от обычного их использования нет и в помине. Ну, натурально, как бабка. Превращаете обсуждение неизвестно во что.
Флудер
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06 февраля в 21:24
Шмидт неудачную тему выбрал, чтобы громко о себе заявить. Теперь в людской молве он будет "этот, который за высотки".
Кстати, а давайте остальных вспомним?
“Этот, который с лопатой".
" Этот, который десантник".
" Этот, который Мансардин".
Больше что-то не помню никого.
Alkonowa1ow 444
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06 февраля в 22:06
Мнение Владимира Шмидта- это мнение бизнесстройкомплекса. Потому как снижение высотности зданий- это снижение сверхприбылей строительных компаний. Так снижение с 25 этажей до 9 этажей снижает доходность проекта на 40%. Либо надо увеличивать объемы строительства 9 -этажного жилья -до 300-400 тыс. м2. То есть точечно, то чем выше, тем лучше для бизнеса. Далее, в период холодной войны город Сургут с его двумя крупнейшими в Европе и мире ГРЭС являлся целью №3. Будем надеяться, что сейчас все не так сурово. Но на всякий случай высотки лучше не строить в стратегически важном городе. Лучше озаботится в том числе и созданием благоприятной среды для человека без высоток. Причины указаны. Согласно СанПиН: норма ЭМИ РЧ в жилой зоне, в помещениях жилых и производственных зданий, для детей моложе 18 лет и беременных женщин норма допустимого излучения в диапазоне 300 МГц- 300 ГГц- менее 10 мкВт/ см2. Кто бы это кто бы это измерял в квартирах!Уверен в большинстве случаев эта норма превышается значительно, особенно в высотных зданиях. Так как они собирают радиоизлучения в квартирах верхних этажей, включая загоризонтные. Не думаю, что это действует умиротворяюще. Скорее так: « снимите меня- я колбасу отдам». Влияние всех факторов скажутся на следующих поколениях. А пока бизнес срубает бабло, не думая о последствиях для людей. Как то во так.
йося Сергей Б
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06 февраля в 23:32
Не могу, только пгадать, пегвым покупателям скидка
йося
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06 февраля в 23:38
Алкон неисправим, двенадцатый, походу он все таки тебя победил, думаю и мне трудно будет с ним справится, там не пластика, там клиника конкретная, ой чур меня чур!
444 Alkonowa1ow
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07 февраля в 10:50
Могу только повторить. Вы, как бабка у подъезда собираете и вываливаете всякую дрянь на СИАПРЕСС. При военных конфликтах, тем более ядерном ударе по "цели №3", нужно сидеть в специальном бункере-бомбоубежище глубоко под землей. Любой жилой дом превращался в нежилые развалины за считанные минуты еще оружием Первой мировой войны. Плюс-минус 50 метров относительно уровня моря для человеческого организма никакой роли не играют. Давление и так ежесекундно меняется, так что никакого вашего телевизионного "биологического свойства" нет и в помине, поэтому вы о нем второй раз "деликатно" промолчали. "Вред смартфонов" никем не замалчивается, потому что научно доказанного авторитетными учеными вреда от обычного их использования нет и в помине. Несмотря на то, что их массовая эксплуатация началась 20 лет назад. Ну, натурально, как бабка, насмотревшаяся Рентв. Превращаете обсуждение неизвестно во что.
Есть тысяча разумных, убедительных, весомых доводов, чтобы возразить г-ну Шмидту, но вы выбираете такие бредовые, не выдерживающие никакой критики, что Шмидт может только радостно потирать руки.
444 йося
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07 февраля в 11:21
На СИАПРЕСС испытывается новый тип робота-бота. При упоминании какой-либо темы он немедленно выдает всю информацию, содержащуюся в его, извините, анналах. Например, про "снижение с 25 этажей до 9 этажей на 40%, увеличивать объемы строительства 9 -этажного жилья -до 300-400 тыс. м2" выудил из статьи регнума аж 2013 года "В Подмосковье хотят запретить строить жилье выше девяти этажей". Две тысячи тринадцатого года!...
Самая настоящая эвристическая машина Эдельвейса Машкина из сказки Стругацких. "Эвристическая машина, - сказал старичок, - точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно - на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе!
- Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания..."
Dochimacho Alkonowa1ow
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07 февраля в 12:08
Вы все верно отметили. Предельный этаж, где может жить человек без последствий для здоровья - седьмой. Так считает медицина. И, да, я в свое время ГРЭСовскую дачу продала в том числе и по причине действующей доктрины США, где обозначены первые российские цели. Кстати, где-то натыкалась на то, что в свежей доктрине эти цели по России и остались. Лет 5 назад в интернете.
444 Dochimacho
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07 февраля в 12:47
Точно, как в "Фитиле": "Вот в журнале «Здоровье» еще за тысяча еще девятьсот шестьдесят девятый год было написано, что вино полезно. Один доцент, я точно не помню его фамилии, так и пишет: «Напивайтеся, полезно». Он пишет, что коньяк всегда полезный. В той же статье пишет, что коньяк, пишет, всегда, пишет, полезный... Один доцент пишет, что он только этим себя на ноги поставил: водка с перцем, крепленое и сухое. Да, еще сухого, туда еще сухого. Это было в «Литературке» за 66-й год." Так считает медицина...
"Доктрину", блин, американскую в подлиннике читали "лет 5 назад в тырнете". Остаться невредимыми и продолжать жить в своей квартире собираются после ядерного взрыва в нескольких километрах от дома... Катастрофа.
Антонов Сергей 444
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07 февраля в 13:01
Ну у каждого свое восприятие. Я вот согласен с Вами, что можно возразить более аргументировано, весомо, убедительно. Вот давайте Вы напишите статью или разрернутый комментарий - статью об этом. Это будет очень полезно. Еще более полезно будет если все, кто хочет снизить этажность Сургута напишут по статье. Тогда, возможно, жители будут услышаны. А ругаться друг с другом - нехитрое дело, которое не приведет ни к чему
444 Антонов Сергей
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07 февраля в 13:25
Дело не в восприятии, а в нагромождении аргументов алко товарища, которые не выдерживают никакой критики. Выплюнул, как пулемет, откровенную интернет-чушь 2013 года с неимоверными тонно-километрами, ГГц, мкВт/ см2, и вроде как поспорил. Можно утереть пот, автомат Эдельвейса Машкина отдыхает "внутре" до следующего вопроса.
tdn
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07 февраля в 14:03
Это такая методика нынешних троллей, они ведь тоже учатся. Сейчас по их регламенту, поскольку аргументов особых нет нужно просто забалтывать любую дискуссии, что бы вычленить в этом потоке мусора нужную-важную информацию было сложно. Поэтому даже случайно забредший в ветку обсужения обыватель ничего не понял и полез к пульту, включая доступный и понятный первый канал или пошел листать свежую "прессу" со свежими 5-минутками ненависти..
йося
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07 февраля в 14:38
С точки зрения банальной эрудиции, в аспекте призматической парадоксальности, цинизм ваших слов в данной конспекции ассоциируется мистификацией парадоксальных иллюзий. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
Все у йоси тосол закипел
444 йося
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07 февраля в 15:59
Тосол Никаких шансов против новейшей эвристической машины Эдельвейса алко-Машкина, нечего вам противопоставить "точному электронно-механическому прибору с "неонкой" внутре для отвечания на любые вопросы, а именно - на научные и хозяйственные, путем обращения материи вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания..."
444 tdn
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07 февраля в 16:01
Не верю я, что это писать может человек. Робот-бот нового поколения - да.
Сергей Б Антонов Сергей
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07 февраля в 18:49
444 не житель Сургута. Он сюда заходит «ругаться» на комментаторов, жителей Сургута.
Alkonowa1ow 444
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07 февраля в 19:21
Я думаю, все мои аргументы в пользу снижения этажности, которые вы отчаянно отправляете на помойку, читаете не только Вы, но автор обсуждаемой статьи и которому прежде всего были адресованы аргументы. И автор, бывший топ- менеджер энергетики Сургута, помнит о существовавшей ранее санитарной зоне ( хоззона), отделяющая город от ГРЭС. Роза ветров и высокие Дымовые трубы (280 м) сейчас не накрывают город выбросами. Хотя два новых парогазовых блока работают низкие трубы. О стратегическом значении Сургута и планы эвакуации при любых ЧП автор знает из первоисточника. Мне остаётся лишь догадываться. Но 25 электросирен города периодически включают для проверки. Значит это не формальность, а учения на предмет эвакуации.Мне интересно, как будут эвакуировать жителей с 25 этажа и выше в случае ЧП ( пожар и тд) при отключённых лифтах и задымлении лестничных маршей. Кроме того водохранилище ГРЭС периодически накрывает туманом при смене ветра и аэропорт и часть города. Это все неблагоприятные факторы для проживания населения города рядом с огромным техническим сооружением. Плюс к тому ещё навязывают строительство жилых домов высотой 25, а Сибпромстрой планировал и в 40 этажей. Негативный Природный фактор изменить невозможно. Но искусственно создавать неблагоприятные условия проживания для северян в небоскребах - этого нельзя ничем оправдать. Воробьев в Подмосковье озаботился этой темой в 2013 году. Сегодня 2020 год. Городские власти Сургута судя по статье за высотки и увеличение численности до 500 тыс., то есть за ухудшение среды проживания сургутян? Другие неблагоприятные факторы также растут, ЭМИ РЧ например, но это тема отдельная. Ещё раз - высотки в Сургуте, не нормальное явление, а ненормальное и оно не является неизбежным в строительном комплексе Сургута!
444 Alkonowa1ow
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07 февраля в 20:25
А как же мифические "загоризонтные (прости господи) радиоизлучения в квартирах верхних этажей"? Уже все? Воробьев "озаботился" высотками так, что все ближайшее Подмосковье ими застроено окно к окну и продолжает преспокойненько застраиваться.
А высотки... Париж как-то обходится без высоток. Неужели Сургут не может без них обойтись?

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