​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась к замглавы и главному архитектору Сургута Владимиру Шмидту с вопросом о том, как он относится к высотным домам, и не пора ли в виде политического решения ограничить этажность новостроек в городе. Приводим его ответ полностью.

Высотные дома – это один из видов архитектурного решения, доминанты города, оно имеет место быть не только в городе Сургуте, но и во всей России. По поводу политического решения ограничения этажности – наверное, это было бы не совсем верно. Для этого есть и генплан, есть проекты планировки микрорайонов города, в рамках которых и определяется, в том числе, этажность домов, которые там будут строиться.

Если начать говорить на уровне запретов, вроде: «А давайте больше двадцати этажей не будем строить», то потом возникнет вопрос: «А давайте не больше пятнадцати», «не больше десяти», и дойдем до «давайте вообще одноэтажные только дома строить». У каждого свое решение, и свое мнение по каждому вопросу. Но если попытаться учесть абсолютно все мнения, то результат будет плачевным.

Единственное, что я могу сказать, главное – чтобы эти дома не уродовали лицо города и вписывались в застройку. Вот и все.