​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

Именно так формулировался предмет спора, развернувшийся в социальных сетях во время новогодних каникул относительно праздничного оформления города. Большинство сургутян согласилось с тем, что в этом году за новогоднее оформление следует поставить неудовлетворительную оценку. Я, пожалуй, выражусь более определенно. За сорок лет жизни в Сургуте такого убогого оформления я не видел. Да, есть несколько снежных городков, время на которых остановилось. Эти бесконечные ледовые скульптуры, где-то подсвеченные, где-то нет. Все это такой привет из девяностых. Что же касается улиц, в первую очередь центральных, то там новогоднего оформления нет вообще!

Бросилось в глаза, но не удивило, что нашлась некоторая часть пользователей социальных сетей, которые отнеслись к этой проблеме как к надуманной. А вот непонимание важности новогоднего оформления со стороны профильных чиновников (я поговорил и с ними) настораживает. Поэтому позвольте несколько слов о том, почему праздничное оформление – это вам не пустые траты на глупые капризы.

Новогоднее оформление – это часть традиции, ритуала праздника, и, как любой ритуал, такое оформление служит создание нужного настроения. Без него праздник теряет свой социальный смысл и перестает нести общественное благо. Праздник как социальный феномен неотделим от жизни общества, он несет ряд фундаментальных социальных и психологических функций, важнейшие из которых: единение, формирование мировоззрения и отдых от трудов насущных.

Для того, чтобы человек отделял время праздника от будних, человечество придумало и отточило целый инструментарий, состоящий из архитектуры, музыки, одежды и других механизмов, направленных на создание нужного психического состояния. Поэтому для создания настроения торжественности и гордости за страну по Красной площади гремят супер-пупер грозные танчики и топают ножками молодые солдатики. Заунывные песнопения в купе с бородачами, размахивающими кадилами, создают настроение мистической причастности к потустороннему миру. Ну а наряженные елки и подпитые мужички с ватными бородами – это настроение беспечности и детской радости.

Не оформили город, не создали настроение – значит, люди не дорадовались, не доотдохнули. Получите раздраженных горожан.

А мы еще замахнулись на полумиллионник. Но ведь это не просто куча рядом живущих людей. Это не табор кочевников. Это новые современные стандарты организации жизни, в том числе и по оформлению города.

Ну, окей. Сегодня целью моей статьи является не столько критиковать администрацию, сколько предложить в следующем году подойти к оформлению города более ответственно, комплексно и современно. И в этой связи я предлагаю иметь в виду следующее.

Времена ледового лубка и гирлянд из крашеных лампочек прошли. Новогоднее украшение превратилось в целую индустрию с современными техническими и архитектурными решениями, которые, в свою очередь, позволяют создавать потрясающие пространства.

Не будем равняться на Москву с ее миллиардами. Но вот вам наш «младший братец» Ноябрьск.

Эти две фотографии сделаны Еленой Маковецкой

Комплексный подход к оформлению города включает общественные пространства, центральные улицы и предприятия, располагающиеся в центре. Кстати, были времена, когда администрация стимулировала компании украшать фасады в Новый год. Устраивала конкурсы. Снимала по этому поводу сюжеты.

Что касается общественных пространств, то в их оформлении и благоустройстве наблюдается тренд реализовывать их в ярмарочном формате. Кафешки, сцена, выступление артистов, аттракционы. Место, которое подходит всем и в котором остаются надолго. Строящаяся «главная площадь» как нельзя лучше бы подошла для такого формата.

Конечно, надо разориться на современное новогоднее оборудование, а также на услуги специализированный компании, которая бы разработала комплексный дизайн новогоднего оформления города. Но, в конце концов, один раз потратился, а потом несколько лет радуешься.

Надеюсь, власть учтет просчеты этого года и в следующем обеспечит современный и комплексный подход к украшению города.