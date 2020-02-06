16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4720   EUR  69,6288  

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

Как сделать новогодний Сургут great again

Это, к сожалению, не в Сургуте. Фото god2019.net
Это, к сожалению, не в Сургуте. Фото god2019.net

Именно так формулировался предмет спора, развернувшийся в социальных сетях во время новогодних каникул относительно праздничного оформления города. Большинство сургутян согласилось с тем, что в этом году за новогоднее оформление следует поставить неудовлетворительную оценку. Я, пожалуй, выражусь более определенно. За сорок лет жизни в Сургуте такого убогого оформления я не видел. Да, есть несколько снежных городков, время на которых остановилось. Эти бесконечные ледовые скульптуры, где-то подсвеченные, где-то нет. Все это такой привет из девяностых. Что же касается улиц, в первую очередь центральных, то там новогоднего оформления нет вообще!

Бросилось в глаза, но не удивило, что нашлась некоторая часть пользователей социальных сетей, которые отнеслись к этой проблеме как к надуманной. А вот непонимание важности новогоднего оформления со стороны профильных чиновников (я поговорил и с ними) настораживает. Поэтому позвольте несколько слов о том, почему праздничное оформление – это вам не пустые траты на глупые капризы.

Новогоднее оформление – это часть традиции, ритуала праздника, и, как любой ритуал, такое оформление служит создание нужного настроения. Без него праздник теряет свой социальный смысл и перестает нести общественное благо. Праздник как социальный феномен неотделим от жизни общества, он несет ряд фундаментальных социальных и психологических функций, важнейшие из которых: единение, формирование мировоззрения и отдых от трудов насущных.

Для того, чтобы человек отделял время праздника от будних, человечество придумало и отточило целый инструментарий, состоящий из архитектуры, музыки, одежды и других механизмов, направленных на создание нужного психического состояния. Поэтому для создания настроения торжественности и гордости за страну по Красной площади гремят супер-пупер грозные танчики и топают ножками молодые солдатики. Заунывные песнопения в купе с бородачами, размахивающими кадилами, создают настроение мистической причастности к потустороннему миру. Ну а наряженные елки и подпитые мужички с ватными бородами – это настроение беспечности и детской радости.

Не оформили город, не создали настроение – значит, люди не дорадовались, не доотдохнули. Получите раздраженных горожан.

А мы еще замахнулись на полумиллионник. Но ведь это не просто куча рядом живущих людей. Это не табор кочевников. Это новые современные стандарты организации жизни, в том числе и по оформлению города.

Ну, окей. Сегодня целью моей статьи является не столько критиковать администрацию, сколько предложить в следующем году подойти к оформлению города более ответственно, комплексно и современно. И в этой связи я предлагаю иметь в виду следующее.

Времена ледового лубка и гирлянд из крашеных лампочек прошли. Новогоднее украшение превратилось в целую индустрию с современными техническими и архитектурными решениями, которые, в свою очередь, позволяют создавать потрясающие пространства.

Не будем равняться на Москву с ее миллиардами. Но вот вам наш «младший братец» Ноябрьск.

Эти две фотографии сделаны Еленой Маковецкой

Комплексный подход к оформлению города включает общественные пространства, центральные улицы и предприятия, располагающиеся в центре. Кстати, были времена, когда администрация стимулировала компании украшать фасады в Новый год. Устраивала конкурсы. Снимала по этому поводу сюжеты.

Что касается общественных пространств, то в их оформлении и благоустройстве наблюдается тренд реализовывать их в ярмарочном формате. Кафешки, сцена, выступление артистов, аттракционы. Место, которое подходит всем и в котором остаются надолго. Строящаяся «главная площадь» как нельзя лучше бы подошла для такого формата.

Конечно, надо разориться на современное новогоднее оборудование, а также на услуги специализированный компании, которая бы разработала комплексный дизайн новогоднего оформления города. Но, в конце концов, один раз потратился, а потом несколько лет радуешься.

Надеюсь, власть учтет просчеты этого года и в следующем обеспечит современный и комплексный подход к украшению города.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

06 февраля в 11:03, просмотров: 9720, комментариев: 24


QR код
Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
06 февраля в 11:54
>За сорок лет жизни в Сургуте такого убогого оформления я не видел.

Стареете, батенька)) В таком возрасте человека уже трудно чем-то удивить. Ну можно конечно можно ярд в праздничное оформление бахнуть, но тут же найдутся люди, которые не нужно зрелище, они знаете ли "хлеб" предпочитают. Например: дороги без колеи, пешеходный жд мост с лифтом или тротуар вместо досок
Альберт Леонов
не нравится
06 февраля в 11:56
Прочитал, ничего не понял. Какую мысль хотел сказать автор?!
Констатировать факт того что потратили деньги с горбюджета зря?!
Так бы и написал сразу: Администрация города потратила впустую деньги на никому не нужное световое оформление города к новому году ... И приписал: по мнению разных источников из социальных сетей.
Давайте разберем "источники" и "дискуссию" ... Сколько человек в ней участвовало?! Сколько коментов было и предложений?! И сколько довольных горожан, тех кто не высказывал свое неудовольствие ... Сразу станет понятно .... Что это не дискуссия а просто так, разговор на лавочке у подъезда. Не более. На встречах которые были в Сургуте, губернатор там был, вопрос этот не звучал... Не кому сказать было, онлайн дискуссия была...В офлайн желающий выйти нет...
Надо ли менять что то?!
НАДО!
Как?!
Отдать оформление города некоммерческому сектору. Сектор этот, рационально деньги использует, эффективно и контроль есть. За каждую копейку отчитается...
Сергей Глинских Румпельштильцхен
не нравится
06 февраля в 11:57
А вы думаете сэкономленный ярд вам на хлебушек пойдет? Вы видимо очень юны и по этому наивны))
Румпельштильцхен Сергей Глинских
не нравится
06 февраля в 12:00
Не в карман же себе они его положат)) Раз есть деньги-освоить обязаны, я за скромность в праздничных гуляниях и оформлениях
Сергей Глинских Альберт Леонов
не нравится
06 февраля в 12:01
Албертыч привет! Не парся над содержанием. Картинки нравятся? ))
Ю.Н.
не нравится
06 февраля в 12:07
Я как участник этого разговора «на лавочке у подъезда», отмечу: меня больше всего поразило не то, что часть горожан считают этот вопрос надуманным, а то, что она, эта часть, искренне уверена: «ну, оформление прикольное, а то, что у других городов лучше — ну и что? раз наша администрация не потрудилась сделать что-то приличное, значит, так надо было, на что-то другое деньги потратила; на что — непонятно, вообще распределение бюджета — штука непонятная, мы в эти темы не лезем, ничего не знаем, ничем не интересуемся, и вообще, мира и добра вам, чё вы злые такие-то? с Новым годом».
Сергей Глинских Румпельштильцхен
не нравится
06 февраля в 12:13
Вот смотрите! Взаимотношение власти и народа, в части экономического обеспечения последних, построены как между папой алкоголиком и его ребенком. Если у папы появятся дополнительные денежки он не потратит на фрукты ребенку. Он купит себе еще одну бутылку водки. Так и в современной России. Нехватка школ в Сургуте привела к тому, что около 70% детей учатся в условиях не отвечающим санитарным нормам. Для того, что бы выполнить все требования установленные законом нужно построить 20 школ. Губернатор на протяжении 10 лет говорит, что денег нет. Придумывает разные мутные схемы с концессий в результате которой стоимость школы увеличивается минимум в 1,5 раза. При этом когда речь идет о личном пиаре, 20 миллиардов в раз улетают на шахматную олимпиаду, которая не состоится. Десятки миллиардов в бесполезные фонды. Так, что требуйте фрукты или в нашем случае украшение города.
d|RRcj{}50TpzZm{ Сергей Глинских
не нравится
06 февраля в 12:34
Бэбибум уже на спад пошел, что с 20 новыми школами через 10 лет делать, Магниту и Пятерочке в аренду сдавать?
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
06 февраля в 12:38
в 90е так и было, только с детскими садами, процентов 50 под коммерсов ушло, в остальных администрации города и района филиалы своих шаражек разместили
Марина Соболевская
не нравится
06 февраля в 12:53
Автор прав. новогоднее оформление города - жалкое и унылое. правда, за исключением площади у филармонии. но и здесь всё одно и то же, подряд несколько лет. А душевный настрой горожан очень важен. Любить свой город - это не пустые слова и не на пустом месте возникают.А уж гордиться городом - это вообще заслуга адекватной и заинтересованной мэрии. Ну а пока имеем то, что имеем. Гордиться-то особо и нечем!!!
Будулай Алмазов
не нравится
06 февраля в 13:23
Если люди разучились праздновать, то им куда фонарь ни вставь- настроения не прибавится. Горок для детей в каждом дворе наделали бы- и дело с концом.
Сергей Б Ю.Н.
не нравится
06 февраля в 13:31
Вообще распределение бюджета – штука непонятная. А по каким расценкам и сметам вообще темный лес.

Flyer
не нравится
06 февраля в 14:48
Конечно, всегда найдутся люди, которые скажут, что для начала бы решить насущные проблемы(колейность, жд-мост и т.п. прозвучавшее), но вот только в Сургуте получается, что и с праздничными украшательствами беда, и с теми самыми насущными проблемами... куда деньги уходят? город ведь не самый бедный по бюджету, ресурсов должно хватать и на дороги, и на "украшательства".
И что самое интересное, даже если б деньги были - уверен, что вряд ли было бы реализовано что-то уровня хотя бы того же Ноябрьска - это показывает ситуация с общественными пространствами: какие-то проекты все примитивненькие, однообразные(одних амфитеатров уже целых 3, в северных-то условиях..). На разработке явно экономят , не привлекая реальных профи к таким знаковым проектам, а значит, скорее всего деньги на комфортную среду попросту улетят в трубу...
йося
не нравится
06 февраля в 15:45
....с тем, что в этом году за новогоднее оформление следует поставить неудовлетворительную оценку....
Оценку можно ставить за результат, плохой результат плохая оценка, хороший - хорошая, а когда результата нет вообще.......... никакого!!!.....
Глиня, Йося не то что бы за сорок, за пятьдесят лет такого .лядского отношения к городу не видел!!!
йося
не нравится
06 февраля в 15:47
И катков с.ка, до сих пор нет!, нормальных.
Мономах
не нравится
06 февраля в 17:27
Воздушный шарик у СНГ забавный . Намек? Не разглядел табличку с адресом прибытия.
dima
не нравится
06 февраля в 22:45
2 года назад встречал новый год на улице в Москве. Прошлый новый год встречал на улице в Сургуте. Это даже не разные страны, это - разные вселенные. 90% налогов ХМАО уходят в Москву, а оставшиеся 10% уже размазываются по всем нашим нуждам. Не до красоты...
вера
не нравится
07 февраля в 10:57
жуть и только
сургутянка
не нравится
07 февраля в 12:30
Разве не понятно? Все делалось с умыслом. - возможность заработать на ледяных фигурах определенным лицам, моло́дежь и подростков отправить в кафе, бары вместо активного отдыха на коньках ( Сургут настойчиво отучает от коньков). Предприниматели где возьмут выручку, если засели на окраинах города (Сити, Аура и т.д.???
Далеко не все помчатся в те края! Просидели за компьютерами.
Мое мнение и утраченное мнение подростков и молодежи - нужны катки на зимнее время и на Мира обязательно. Фонарики нужны по периметру катков с музыкальным сопровождением. Вот этого ,действительно, не хватает городу зимой. У нас как правило, депутатов выбирают с целью ничего для людей, не проживающих в микрорайонах. От того и город не интересен. Так же с детскими садами, со школами - все с точность наоборот! Как можно дальше от нуждающихся. Если начинать что то делать, то начинать надо с депутатов. Не проживает по месту, убирать! Что бы была отдача.
А пока власть пропихивают тех, кто им угоден и город в каком то мраке
Надоели!
сургутянка
не нравится
07 февраля в 12:39
Если градоначальник не умеет отстаивать интересы людей, слышит требования, но ничего не может делать как это надо, то для чего он???
На Киртбая нет школы! Сколько шума было- гаражи мешали! Теперь что мешает? Это наиважнейший вопрос для семей, но никак не лес корчевать и парки сооружать. Кто каждый день заходит в парк? А в школу надо каждый день! Вот так надо рассуждать.
сургутянка Будулай Алмазов
не нравится
07 февраля в 13:27
Вы умалчивает про подростков и молодежь. Для малышни можно и во дворе, а активный отдых, собирающий молодежь и подростков это не бары и кафе, это вот как раз катки. А что ещё зимой можно придумать? Конечно, не смотрины на ледяные фигуры!
Будулай Алмазов сургутянка
не нравится
07 февраля в 14:00
На коньках можно покататься около 6 школы или в "Олимпийце". К разговору об огоньках и отсутствии школы на Киртбая: лучше бы светофор поставили на Губкина возле "Магнита" для ребятишек, которым приходится ходить в 6 школу через дорогу потому, что Иванисов в свое время 14 школу в лицей переделал, и теперь там учатся льготники со всего города.
Мономах
не нравится
07 февраля в 15:57
При всем уважении к редактору, НО ! Правильно писать нефтедрИщенск! Не (Ы) .
Будулай Алмазов Мономах
не нравится
07 февраля в 16:06
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Будулай Алмазов
не нравится
07 февраля в 17:03
Модератор, а заголовок нет желания удалить?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
354 0
Впервые вижу. ​1917

Впервые вижу. ​1917
Как и положено жанру, фильм напряженный, тяжелый, местами неприятный и пугающий. При этом неизменно все действие вращается вокруг всего одного-двух героев
Светлана Мосендз, кинолюбитель 06 февраля в 19:45
915 3
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
1492 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
759 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
9718 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно
Владимир Шмидт, замглавы Сургута 06 февраля в 09:17
1698 33
В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
Сергей Антонов, сургутянин 05 февраля в 16:41
2115 13
Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 05 февраля в 14:25
986 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин 05 февраля в 11:23
662 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 03 февраля в 14:03
2398 22
Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме

Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме
Можно отсчитывать дни полных мусорных баков, но только после публикаций в СМИ можно засекать часы до приезда мусоровоза
Антон Боровихин, сургутянин 01 февраля в 17:32
1936 1
Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:20
2396 0
​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила

​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила
Готовиться к этому нужно начинать за месяц до вылета
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:03
1946 1
Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание

Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание
Она позиционирует себя в соцсетях как утонченную особу, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 31 января в 23:09
6437 7
​Штрафовать беспощадно!

​Штрафовать беспощадно!
Нужно идти по единственно верному пути и ужесточать наказания за поведение, которое приводит к десяткам тысяч смертей на российских дорогах
Дмитрий Щеглов 31 января в 21:29
3643 15
«Судя по масштабным поправкам в генплан Сургута, нашему городу нужно очень много жилья и не нужны рабочие места»

«Судя по масштабным поправкам в генплан Сургута, нашему городу нужно очень много жилья и не нужны рабочие места»
Депутат думы Сургута Алексей Кучин – о хороших и плохих переменах, которые могут попасть в новый генеральный план города
Дмитрий Щеглов 31 января в 15:28
4537 75
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика