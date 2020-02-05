А я говорил

Не успел глава Вадим Шувалов высказаться в соцсетях про то, что Сургут еще подрастет с точки зрения населения, и "дома станут повыше", как дума города в компании с прокуратурой (кто бы мог подумать) опрокинули очень странный проект изменений в генплан. В нем, напомню, было очень новых участков так называемой зоны "Ж-4", которая подразумевает строительство самых высоких многоэтажек.

Все почему? Во-первых, городская власть провалила всю механику публичных слушаний (не мои слова, прокурорские). Во-вторых, сам проект содержал кучу несообразностей (не мои слова, депутатские). И в сухом остатке мы имеем факт, который, кажется, после 2019 года уже должен плотно был поселиться в головах руководства, но они старательно от него пока еще отмахиваются: нельзя больше так просто взять и начать перекраивать город так, как ты хочешь, без консультаций и поддержки элит и граждан.

Конечно, раньше с элитами можно было пошушукаться и договориться втихую, но сейчас это становится сложнее — они, блин, начинают ощущать, что за гадкие решения народ их пока что еще не порвет, но сильно и неприятно пошумит и под дверь нагадит так, что рад не будешь. Поэтому ориентироваться на людей становится устойчивым трендом. Дожили, да?

Сколько раз я говорил, что публичные слушания должны быть, в отличие от принятого в Сургуте формата, публичными и слушаниями. И что народ хочет нового качества жизни, и что он чувствует возможность влиять на происходящее, и будет пользоваться этим внезапно открытым инструментарием. Отмахивались. Ну вот, проверяйте.

Что теперь. Обновляем проект генплана так, как будто собираемся показать его широкой аудитории. Потом выкладываем его в общий доступ с подробными объяснениями, что к чему, какие изменения и почему они сделаны, причем все это — исключительно на русском языке. И потом все поэтапно обсуждаем и утверждаем с участием активных горожан и максимальным привлечением тех, кого эти изменения коснуться.

Сложно. Долго. Муторно. Но иначе уже никак. 2020-е наступили, ребята.