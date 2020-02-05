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В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

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Фото автора

Как я уже писал, наши чиновники хорошие люди. А уж предприниматели-строители еще больше «КУ». Вот яркий пример.

На сайте администрации Сургута вывешено объявление с сухой формулировкой «О запланированных публичных слушаниях (в марте)». Сколько таких объявлений на сайте Администрации и не сосчитаешь, и не прочитаешь. А в нем интереснейшая история об аккуратном увеличении плановой высоты проектируемого жилого дома.

И конкретно: «отклонения от предельных параметров: количество ЭТАЖЕЙ (!!!) с 20-21 до 24-25». То есть история в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности этого же, еще не построенного дома.

И где – на Набережном проспекте, где дома в основном первых массовых проектов застройки 60-х и 70-х годов. Высота старых домов редко превышает пять этажей. А рядом с ними предлагают поставить исполина в 25 этажей. Просто слов нет – одни эмоции. Надеюсь, сургутяне не допустят такого бессовестного отношения к своему городу. Как сборищу высокоэтажных гетто-муравейников.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 293, комментариев: 3


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 17:05
Ну на самом деле уже поздно пить боржоми, муравейники есть и никуда их не деть. Если построят еще один на набережном, ну что же, попробуете на вкус что такое человейники, не нравится? Накажите застройщика рублем - не покупайте у него квартиру в этом доме.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:35
Так, на всякий случай, трагедия которая была в Москве.

«Вечером в пятницу на западе Москвы загорелся жилой 25-этажный дом. С огнем пожарные справились лишь к утру. Погибли три человека, двое из которых выбросились из окон. Специалисты уверены - жертв можно было бы избежать, если бы в "башне" предусмотрели систему эвакуации, а на вооружении у столичных пожарников было бы больше коленчатых подъемников, орудующих выше 20-го этажа. Пока же он один на всю столицу».
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:39
Интересно, в Сургуте есть коленчатые подъемники? Вопрос риторический.

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Мнения

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей
История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности
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