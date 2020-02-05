В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

Как я уже писал, наши чиновники хорошие люди. А уж предприниматели-строители еще больше «КУ». Вот яркий пример.

На сайте администрации Сургута вывешено объявление с сухой формулировкой «О запланированных публичных слушаниях (в марте)». Сколько таких объявлений на сайте Администрации и не сосчитаешь, и не прочитаешь. А в нем интереснейшая история об аккуратном увеличении плановой высоты проектируемого жилого дома.

И конкретно: «отклонения от предельных параметров: количество ЭТАЖЕЙ (!!!) с 20-21 до 24-25». То есть история в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности этого же, еще не построенного дома.

И где – на Набережном проспекте, где дома в основном первых массовых проектов застройки 60-х и 70-х годов. Высота старых домов редко превышает пять этажей. А рядом с ними предлагают поставить исполина в 25 этажей. Просто слов нет – одни эмоции. Надеюсь, сургутяне не допустят такого бессовестного отношения к своему городу. Как сборищу высокоэтажных гетто-муравейников.