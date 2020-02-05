Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Вчера на совместном заседании комитетов Думы города Сургута я и мои коллеги единогласно проголосовали за отклонение проекта изменений в генеральный план Сургута. Основные претензии, которые у меня возникли к разработанным ООО «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» поправкам я высказал в недавнем интервью СИА-ПРЕСС. К этому нужно добавить, что при подготовке проекта решения была нарушена процедура проведения публичных слушаний, об этом есть заключение прокуратуры, а значит, рассматривать поправки в генплан в любом случае было бы бессмысленно, решение было бы не легитимным.

Но возникает вопрос: что делать дальше? Да, подрядчик, видимо, некачественно выполнил свою работу, а публичные слушания были организованны так, что горожане не могли получить объективную информацию о предлагаемых изменениях, при этом в предлагаемых правках есть много спорных предложений.

Но городу нужна актуализировать генеральный план, например для запуска процесса проектирования новых школ, расширения зон городских лесов, строительства инфраструктурных и социальных объектов. Уверен, в этом заинтересована и администрация, и депутаты, и бизнесмены, и горожане. Проблема заключается в том, что сейчас нужно начинать всю процедуру заново, включая проведение повторных публичных слушаний и устранение замечаний по спорным объектам. Эта работа может занять несколько месяцев. При этом сохраняются риски, что если ООО «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным.

Считаю, что было бы разумно разбить, условно, новые 120 предложений на три вида:

– предложения, не вызывающие разногласий (в первую очередь это социальные объекты, уточнение границ, инфраструктура);

– предложения, требующие доработки и поиска компромиссов;

– предложения, вызывающие споры и конфликты или противоречащие другим нормативным актам.

Соответственно с предложениями первого вида можно было бы провести повторную процедуру максимально быстро и с высокими шансами на успешное принятие. Предложения второго вида – совместно доработать и вынести через несколько месяцев компромиссный вариант. Предложения третьего вида либо исключить, либо доказать общественности их необходимость, что может потребовать значительное время.

Только в этом случае мы можем ускорить принятие жизненно важных для города изменений, не увязывая их с обсуждением сложных, спорных и неоднозначных вопросов.