Идея для идей

Тут недавно администрация города объявила конкурс на лучшую идею по благоустройству проспекта Ленина. Вроде сама инициатива спросить у горожан — хорошая, даже смартфон обещают в виде приза за самое интересное предложение. И я даже подумал, что как же здорово, смогу все написать, что есть в голове, и подать свою идею по изменению главной улицы города, но… Понял, что давно уже пора администрации города взять на себя ответственность и позвать компетентного, грамотного проектировщика, и сделать проспект Ленина таким, каким он должен быть для удобства горожан, по всем правилам и нормам…

Буквально недавно, в ноябре 2019 г., проходило мероприятие, организованное БЦ «СитиЦентр», где проектировщики, урбанисты и активные жители обсуждали работу по изучению перспектив Ленина с точки зрения места сосредоточения бизнеса и жителей, а также будущее центральной улицы города, которое хотят сургутяне совместно с бизнесом и органами власти.

И что теперь решила администрация? Чтобы жители опять что-то там придумали, рассказали, поделились СВОИМ мнением и представлением, и чтобы опять были разногласия (в какой цвет красить дома, какие заборчики ставить и какой ширины должны быть парковка), непонятные голосования в соцсетях (именно так собираются определять лучшие предложения)?

И мне кажется, что уже давно пора департаменту архитектуры заниматься проработкой и написанием ТЗ, а еще лучше поиском тех, кто будет спонсировать разработку данных документов. И, наверное, уже хватит разных голосований и заигрываний с горожанами. Почему-то когда выдают разрешение на строительство очередного «скворечника» на 25 этажей или новой «Пятёрочки», нас, горожан, не спрашивают. А созданием городской (правильной) среды должны заниматься специалисты, с опытом создания подобного в других городах. Еесли нет денег на них, так давайте лучше на это будет собирать на краудсорсинговой платформе.