​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В социальных сетях пользователи закрепляют у себя в профилях своеобразное предупреждение для полицейских, чтобы не попасть за решетку за экстремизм. В нем они отмечают, что не имеют какой-либо специальной подготовки по проведению экспертиз, направленных на выявление в текстах (аудио и видеофайлах) признаков экстремистской деятельности, поэтому лишены возможности самостоятельно оценить то или иное свое или чужое высказывание на предмет наличия в нем признаков экстремизма.

Правоохранительным органам предлагают, в случае выявления на странице пользователя материалов с признаками экстремизма, незамедлительно уведомлять об этом владельца профиля, чтобы тот удалил запрещенный контент.

Но сработает ли? СИА-ПРЕСС узнал у сургутского юриста Булата Андабекова:

Нет смысла вешать такое предупреждение. Это все равно, что написать предупреждающие записки о других преступлениях. Например: я не специалист и не знаю, что вещество, которое распространяю — наркотик. Или: я не специалист и не могу определить возраст человека, с которым совершаю половой акт. Или: я не специалист, и не могу оценить проникающие и смертоносные способности ножа, который вонзаю в человека.

Сургутская прокуратура не скрывает, что существующая в стране практика сложилась таким образом, что граждане чаще всего по незнанию размещают экстремистские материалы на своих страницах в соцсетях. Но это не освобождает от ответственности — федеральный список запрещенных материалов находится в свободном доступе.

«Перед размещением на своей странице в социальной сети каких-либо материалов, в том числе путем репоста, рекомендуем ознакомиться с вышеуказанным списком», — отмечает надзорное ведомство.

Для справки: Статьей 20.29 КоАП РФ массовое распространение экстремистских материалов, включенных в список, карается штрафом 1000-3000, либо арестом на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.