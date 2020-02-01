Сургутянин Антон Боровихин в пятницу, 31 января, написал блог о некачественном вывозе мусора в его доме. Эта история получила свое продолжение.

Эффективное «ручное» управление. Восемь часов хватило подрядчикам для вывоза всего скопившегося мусора. Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме.

Можно отсчитывать дни полных мусорных баков, но только после публикаций в СМИ можно засекать часы до приезда мусоровоза. Возможно, это случайность, но в других дворах ситуация не лучше. Публикации в социальных сетях вынудили оператора ответить на замечания, однако, ответ стал неожиданным: