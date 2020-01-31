​Штрафовать беспощадно!

Так весело развиваются события вокруг проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, а именно той части, которая касается нарушений ПДД. Коротко: там рост некоторых штрафов достигает шестикратных размеров (за превышение скорости в диапазоне 20-40 км/ч – не 500 рублей, а 3 000 как с куста, и так далее).

Что вы думаете? Депутаты-единороссы наперебой начали кричать, какой это ужас, и какой новый КоАП «людоедский». Ну, давайте начнем с того, что голосовавшие за запрет усыновления российских детей-инвалидов иностранными гражданами не имеют морального права рассуждать о людоедстве (несмотря на то, что очень хорошо в этом явлении разбираются).

А продолжим парадоксальной вещью: вы заметили, что депутаты кричат о недопустимости роста штрафов за реально общественно опасное деяние – ведь если вы едете слишком быстро, то ваш шанс убить себя или кого-нибудь резко возрастает. Получается, что народный избранник воспринимает штраф не как наказание, которое должно дестимулировать общественно опасное поведение, а как своеобразную плату за возможность вести себя так, как хочешь – то есть гонять на высоких скоростях. (Кстати, депутатских возмущений по поводу совершенно диких размеров наказаний за, например, повторный выход на митинг, я не припомню)

Везде в цивилизованных странах штрафы за нарушения ПДД довольно жесткие. Речь идет даже не о богатеях, типа Германии или США, а о вполне себе средних по европейским меркам местах. Венгия – 110 евро (7 000 рублей) за превышение на 20 км/ч. Польша – 25 евро (1 750 рублей). Сербия – 45 евро (3 150 рублей). Чехия – 60 евро (4 200 рублей). Хотите узнать, сколько в Норвегии, где за минувший год на дорогах умер один (!!!) человек, и то это был посольский работник России, который не справился с управлением и влетел в столб? 465 евро. 32 550 рублей.

Не хочу натолкнуть никого на ошибку, что чем выше штраф, тем меньше люди нарушают – это не работает, наказание должно быть соразмерно нарушению. Но мы видим, что в принципе в мире идут по пути, когда человек должен нести повышенную ответственность за возможность причинить увечье или смерть себе или кому-то еще. Цена человеческой жизни растет, даже у нас.

Да, есть еще и так называемые «проблемы правоприменения». Проще говоря – взятки, которыми люди будут откупаться от высоких штрафов. С другой стороны, наша правоохранительная система так приноровилась к месячным планам, которые она оттарабанивает на дорогах и вообще везде, что вполне возможно, взятки сильно не пройдут, хотя, конечно, будут иметь место.

В целом я бы сказал, что поддаваться на эталонный популизм депутатов-единороссов, которые нашли, где вступиться за народ (припомните детей-инвалидов, пенсионеров, водителей грузовиков, да кого угодно в стране, кого обокрали безо всяких сомнений и протестов, а тут встали горой, ну-ну) – неправильно. Нужно идти по единственно верному пути и ужесточать наказания за поведение, которое приводит к десяткам тысяч смертей на российских дорогах. Один из пунктов этого пути – штрафовать нещадно. Пока не научатся.

P.S. А еще давайте внимательно почитаем о штрафах за нарушения, например, касающихся выхода на митинги. Вот где народу нужна будет защита, чует мое сердце.