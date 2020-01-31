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Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганскее, понесет наказание

Фото автора
Фото автора

Шок и возмущение до глубины души испытал, когда увидел видео из Нефтеюганска, на котором 27-летняя девушка Диана Закутняя, отдыхающая с мамой в одном из развлекательных центров города, говорит, что хочет «утопить ребенка с инвалидностью» за то, что тот своим криком мешает им отдыхать (в то время там проходили занятия по аквареабилитации детей). Блондинка на видео всячески оскорбляет и ребенка и его мать, позже опубликовав это в соцсетях. Попутно дав «совет» югорским матерям детей с инвалидностью: «…меньше курите, бухайте, сношайтесь с кем попало и тогда не будите инвалидов рожать…».

Насколько я понял, Диана приехала в Югру из Ставрополя навестить мать, и, очевидно, она не в курсе, что у нас так не принято, да и вообще ТАК не принято относится к людям с инвалидностью во всем цивилизованном мире! Диана позиционирует себя в «Инстаграмме» и «ВК» как утонченную особу, эстетку, пишет стихи, следит за собой, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души.

Радует, что нефтеюганцы, югорчане и многие россияне искреннее возмущены произошедшей ситуацией. Они встали на защиту матери с малышом. Одна из мам, которая находилась в тот день в бассейне, подала в местную прокуратуру заявление на Диану и ее мать. Буду держать эту ситуацию на личном контроле. И очень надеюсь, что Диана и ее мать будут наказаны по всей строгости закона!

Югра – территория, которая гордится тем, что здесь по-настоящему заботятся о людях с инвалидностью, особенно о детях. Губернатор автономного округа Наталья Владимировна Комарова лично курирует многие программы по абилитации и реабилитации особенных детей, всячески поддерживает деятельность Центра адаптивного спорта Югры. Мы, югорчане, искренне гордимся тем, что вместе создаем инклюзивный регион, доступный и комфортный для инвалидов. А такие как Диана вызывают отторжение своей невоспитанностью, скудоумием и должны отвечать за своим поступки в рамках закона!


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31 января в 23:09, просмотров: 296, комментариев: 0


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Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганскее, понесет наказание

Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганскее, понесет наказание
Она позиционирует себя в соцсетях как утонченную особу, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души
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