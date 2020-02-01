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​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила

Готовиться к этому нужно начинать за месяц до вылета

Фото legkovmeste.ru
Фото legkovmeste.ru

Недавно российский интернет всколыхнула история смерти двух кошек на рейсе «Аэрофлота». Пассажир с тремя питомцами перебирался из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в «Шереметьево», животные летели в багажном отсеке, и, как выяснилось, при выгрузке их так швыряли вместе с другим багажом, что двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна кошка, летевшая транзитом, по мнению ветеринара, получила обморожение. «Аэрофлот» возлагает вину на грузчиков хендлинговой компании аэропорта.

Эта история стала поводом для общественного возмущения и обсуждения техники перевозки животных. СИА-ПРЕСС изучил эти правила, узнал об опыте нескольких своих читателей, а также спросил экспертов, как взять с собой в поездку питомца с максимальным комфортом и сохранностью жизни.

Как везём?

Во-первых, нужно понять, как вы можете перевезти свою кошку или собаку (будем ориентироваться на эти два типа самых популярных домашних животных) — можно ли взять его в салон, или придется сдавать в багажное отделение. С собой взять, конечно, лучше — в теплом салоне и под вашим присмотром шансы на благополучное завершение поездки резко повышаются.

Тут нужно обратить внимание на две вещи: сколько весит ваш друг, и какие габариты он займет. Как правило, принцип у авиакомпаний такой: если хотите везти в салоне, вес кошки или собаки вместе с переноской должен быть не более 8 или 10 кг, а места он должен занимать (разумеется, в переноске) столько, чтобы поместиться под впереди стоящим креслом (оба параметра нужно смотреть на сайте авиакомпании).

Классическая пластиковая переноска в эти рамки точно не влезет, поэтому готовьтесь покупать тканевую, и прикиньте, помещается ли ваш питомец внутри такой, и проходит ли он весовой контроль.

Битва за квоты

Даже если вы все просчитали и точно знаете, что ваш друг по всем параметрам может попасть в салон — это далеко не все. Во-первых, вы должны при покупке билета сразу же писать или звонить в авиакомпанию с месседжем, что везете питомца, и что хотите брать его в салон. Есть шанс получить отказ — у разных перевозчиков разный подход к максимальному количеству животных на борту, вы можете просто не пролезть в квоту. Так что билеты желательно брать максимально заранее. Ну и рассчитывать, что перелет питомца будет стоить от 2500 рублей и много далее, в зависимости от его размера.

Ветеринарная подготовка

Если вы не особо заморачиваетесь с документами на вашего друга и не ведете календарь прививок, то взяться за подготовку его к полету нужно минимум за месяц. Существуют регламенты срока прививок от бешенства, которые вы должны соблюсти. Конечно, если дело срочное, то можно уговорить ветеринара (некоторые «договариваются») поставить нужные даты. Если вы вообще не делали прививок, то нужно их нужно поставить две, с разницей в две недели, и чтобы последняя прививка была примерно за неделю до вылета. Стоит вакцина примерно от 1000 до 1500 рублей в зависимости от качества.

По России животное может летать только с паспортом, а если собираетесь зарубеж — надо будет ставить чип, этим тоже озаботьтесь заранее.

Ветеринарный контроль

Для получения посадочного талона вам потребуется пройти ветеринарный контроль в аэропорту. Там, как ни странно, предъявлять пассажира не надо — только ветпаспорт с удовлетворяющими регламент датами прививок. Если все в порядке — процесс занимает считанные минуты.

Обратите внимание на один нюанс: зачастую мы вылетаем рано утром или поздно вечером, когда сотрудники ветслужбы уже ушли с работы (это актуально для регионов, где нет ресурсов содержать кучу контролеров). Поэтому заранее позвоните в соответствующую структуру при аэропорте вылета и узнайте, будут ли они на месте. Возможно, вам придется за день до вылета скататься к ним и получить посадочный талон на питомца.

День вылета

В правилах авиакомпаний пишут страшные вещи, мол, если вы летите с питомцем, то приехать в аэропорт нужно за три часа до вылета (если вылетать, условно, в 6 утра, то тащиться в аэропорт к 3 часам со всеми вещами и отягощенным кошкой или собакой — то еще удовольствие). На самом деле все не так жестко, можно спокойно приехать за 1,5-2 часа и все успеть, особенно если посадочный на братьев меньших уже имеется.

Если питомцу предстоит лететь в салоне, и он нормально упакован в свою переноску, которая визуально совпадает с параметрами авиакомпании — на него скорее всего даже не посмотрят. В крайнем случае вы можете поступить как пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин, который на регистрации показал «подставного» кота вместо собственного упитанного попутчика (который был больше 8 кг), и спокойно лететь — но только не хвастайтесь об этом в соцсетях, а то получите санкции (Галину обнулили сотни тысяч бонусных миль).

О чем лучше позаботиться — постелить питомцу детские пеленки в сумку. Есть шанс, что он в полете (а также до или после) справит естественные потребности, и это нужно будет оперативно устранять. И, к слову, прекращайте кормить и поить его за несколько часов до полета.

Если у вас крупное домашнее животное, то его придется сдавать в багажное отделение. Как объяснили СИА-ПРЕСС представители авиационной отрасли, в этом случае хозяева обычно переживают сильнее их меньших братьев (если, конечно, последних в клетках не швыряют, как обычный багаж). По идее они должны лететь в «теплой» части багажного отсека (там, конечно, не как в салоне, но и не экстремальный минус, для животных с шерстью нормально), но постелить им что-нибудь на пол клетки или переноски все же стоит.

Подробности сдачи питомца в багаж нужно уточнять у авиакомпании. В Сургуте для этого нужно подойти к специальному багажному отделению и там сдать персоналу. Получать — в аналогичном месте в аэропорту прилета. По идее клетки с животными грузчики заносят на борт последними, а затем забирают первыми.

К сожалению, сейчас проконтролировать мягкость погрузки и выгрузки питомцев невозможно. После каждого инцидента с травмами или смертями животных во время перелетов (это случается регулярно в разных странах мира) поднимается шум и призывы срочно гуманизировать эту сферу и повысить безопасность питомцев, но пока это не приводит к каким-то прорывным изменениям.

Сегодня можно только изучать отзывы о том, как разные авиакомпании перевозят животных и выбирать тех, кто покажется вам наиболее надежным, а также качественно подготовить своего питомца к этому испытанию.


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01 февраля в 10:03, просмотров: 1332, комментариев: 0


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