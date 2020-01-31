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Победили

Поганый случай с ветераном Свербягиным много говорит о нашем т. н. велико-духовном народе-богоносце.

Сургутяне возмущены тем, что ветерана войны П. Ф. Свербягина злобная толпа не хотела пропустить в очереди в поликлинике. Подобное, действительно, не укладывается в голове. Уж кому-кому, а уступать место «женщинам с детьми и ветеранам войны» нас учат с пелёнок. Поганый случай с ветераном Свербягиным много говорит о нашем т. н. велико-духовном народе-богоносце.

Спасибо 13-летнему парню, которого родители не воспитали отморозком и который знает, что такое почтение к старшим.

Но ведь должно возмущать и ещё кое-что.

А почему 90-летний ветеран сам ходит по больницам? Почему медики строем не навещают его дома?

Ах, верно. Ведь Путин ничего не сказал об этом в своём послании. 75-летний юбилей Победы несётся по стране, не замечая оставшихся солдат Второй мировой. Несётся - и громыхает фанфарами и чиновничьими бравадами о «помощи, заботе, глубоком уважении к воинам-освободителям».

А эти самые ветераны тем временем тихо доживают свои дни в больничных очередях. Это ещё в лучшем случае. А обычно - незаметно умирают в полном забвении и ненужности.


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Сегодня в 21:35, просмотров: 171, комментариев: 3


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Комментарии:
сургутянка
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Сегодня в 22:28
Я была уверена даже, что каждый ветеран ВОВ стоит на особом
учёте и достаточно нажать на кнопочку как к нему примчался в беленьких халатиках со всеми пробирками. Ну как в таком почтенном возрасте, такому почетному гражданину стоять в очереди?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 22:32
О ветеранах ВОВ 1941-45 г.г. вспоминают 9 мая в День Победы. И то мне кажется с целью местных начальников попиариться. 10 мая участник ВОВ уже забыт. И цель его следующего отрезка времени жизни-это борьба с болезнями, бытовыми проблемами, финансовыми и прочими, чтоб дожить до следующего Дня Победы. А ведь они после войны были молоды. Не только повоевали, но и хорошо поработали. Казалось уже сейчас государство настолько богато, что могло бы хоть что-то сделать для уходящего поколения ветеранов более существенное. Ну примеру, есть Дом инвалида во Франции. Раньше там жили инвалиды войны. Сейчас в этом величественном сооружении проходят государственные мероприятия. О медицинском обслуживании участников и ветеранов ВОВ было столько сказано. Но не работает. На бытовом уровне. Потому, что ветеран не может пойти в частную клинику по известной причине. Живем -то мы в мире, где деньги решают все. Так дайте ветерану ВОВ к 75 летию Победы-не символичные 75 тысяч рублей, ну хотя бы 1 млн руб, хотя это тоже не деньги. Но хоть что-то. Но хотя бы год он смог полечится в комфортных условиях. Даже в тяжелые военные годы фронтовикам давали не только Ордена и медали, но денежные премии за успешную боевую работу. После войны платили за ордена и медали. Затем отменили в связи с улучшением жизни народа. Не пора ли снова возродить эту традицию. Хоть так бы ежемесячно государство напоминало о себе. Помним о Вас постоянно. А не так как керченские чиновницы с батонами. Таковы реалии жизни. И не затягивать. Цейтнот.
tdn Alkonowa1ow
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Сегодня в 23:08
Не либерал ли Путин, виноват что в стране сложилась такая ситуация с ветеранами?

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