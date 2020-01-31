Сургутяне возмущены тем, что ветерана войны П. Ф. Свербягина злобная толпа не хотела пропустить в очереди в поликлинике. Подобное, действительно, не укладывается в голове. Уж кому-кому, а уступать место «женщинам с детьми и ветеранам войны» нас учат с пелёнок. Поганый случай с ветераном Свербягиным много говорит о нашем т. н. велико-духовном народе-богоносце.
Спасибо 13-летнему парню, которого родители не воспитали отморозком и который знает, что такое почтение к старшим.
Но ведь должно возмущать и ещё кое-что.
А почему 90-летний ветеран сам ходит по больницам? Почему медики строем не навещают его дома?
Ах, верно. Ведь Путин ничего не сказал об этом в своём послании. 75-летний юбилей Победы несётся по стране, не замечая оставшихся солдат Второй мировой. Несётся - и громыхает фанфарами и чиновничьими бравадами о «помощи, заботе, глубоком уважении к воинам-освободителям».
А эти самые ветераны тем временем тихо доживают свои дни в больничных очередях. Это ещё в лучшем случае. А обычно - незаметно умирают в полном забвении и ненужности.
учёте и достаточно нажать на кнопочку как к нему примчался в беленьких халатиках со всеми пробирками. Ну как в таком почтенном возрасте, такому почетному гражданину стоять в очереди?