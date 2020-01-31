Волонтерство по-сургутски

Представим с вами ситуацию, где вы - работник управляющей компании, и вам необходимо очистить участок от снега. Что вы выберете? Убрать территорию самому, ведь вам за это платят или же провести акцию, в которой за вас это сделают школьники, студенты, да и просто жители города?

По моим наблюдениям, в Сургуте все больше людей начинают прибегать ко второму варианту.

Поговорим о так называемой акции «Снежный десант», которая буквально заполонила наш город и, не смотря на недавний старт, уже вызвала неоднозначные мнения.

В рамках мероприятия люди чистят от снега памятники, дворы, территории школ и детских садов. Ну не коммунальщикам же и управляющим компаниям этим заниматься!

Кстати, данную акцию нам позиционируют как патриотическую, поскольку приурочена она к 75-летию Победы. На что у нас могут жаловаться ветераны? Только на некачественную уборку снега.

И вот, городские власти рассказывают об успехах очистки от снежных масс «Мемориала славы». Сразу же возникает вопрос, а как так вышло, что столь значимый памятник и все пешеходные дорожки, ведущие к нему, запустили до такой степени? Ведь все коммунальные службы города работают в усиленном режиме (по заявлениям администрации Сургута). Наверное, контроль за чистотой главного символа памяти героям Великой Отечественной войны в их работу не входит.

Второй вопрос, а все ли эти волонтеры участвуют в акции по своей воле? По моей информации, студентам одного из сургутских вузов так и намекнули, что к участникам акции некоторые преподаватели будут более лояльны в период экзаменов.

А вот случай, произошедший в 34 микрорайоне, где местный ТОС вместе с жильцами и детьми убрал один из дворов.

Посмотрите на этих детей, вот прям видно, что они осознано занимаются волонтерством

Волонтерство – это прекрасно, однако меня поражает то, как это понятие у нас перевирают. Заслуги и инициативы жителей города забирают совершенно другие люди, не имеющие к этому отношения. Управляющие компании заявляют о проведенных акциях по очистке придомовых территорий, дабы показать какие они молодцы, но почему никто не обращает внимание на то, что убирать участок - ОБЯЗАННОСТЬ УК и ее работников, ведь жители домов им платят за это.

Но пока получается, что городские власти, да и коммунальщики инструментом решения всех своих проблем видят волонтеров.