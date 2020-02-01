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Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время

1 февраля, суббота

«Минсалим и Мастера»

Сургутский художественный музей, Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж, 10:00

В рамках 70-летнего юбилея художника-мифотворца, известного Тобольского мастера-костореза Минсалима Тимергазеева, Сургутский художественный музей представляет выставку новых произведений искусства из редких и дорогих видов кости. От Минсалима

Тимергазеева никогда не знаешь, чего ожидать. Он непредсказуем. Каждая вещь, изготовленная его руками - это миф или притча, заставляющая задуматься об устройстве мира, о памяти предков и том, куда мы идем.


Бэби-спектакль «Бука» (0+)

Галерея кино, пр-т. Набережный, 7, 10:00 и 11:15

Театр актера и куклы «Петрушка» представляет спектакль для самых маленьких. Это история о том, почему нужны и важны друзья. Бука, которому всё не нравится и который ни с кем не дружит, попадает в беду. Когда на помощь ему приходят зрители, Бука понимает, что с друзьями можно одолеть любые трудности.


Вечер Средневековья

Галерея «Стерх», Магистральная, 34а, 18:00

Галерея «Стерх» приглашает на тематический Вечер Средневековья. Тема связана с выставкой «Средневековый город. Киноверсия».

Участники Вечера – клубы PlayerOne (настольные игры), «Северный Лев» (историческая реконструкция), мастера-ремесленники (Обская кузница, «Белый Феникс»), волонтёры N.E.E.T. Home Guard и другие.

Посетителей ждут творческие занятия по теме (коллажи – гербы и замки, для малышей – лепка и рисование драконов), популярные и новые настольные игры, старинные танцевальные движения, возможность сфотографироваться с интересными персонажами и экспонатами и посмотреть работу мастеров, изучить выставки «Средневековый город. Киноверсия» и «Прикосновение».

Средневековые вещи искусных художников и мастеров, участники и посетители – всё вместе создаёт неповторимую атмосферу, оставляет яркие впечатления.


2 февраля, воскресенье


«Другие правила» (0+)

Сургутский краеведческий музей, ул. 30 лет Победы, 21/2, 2-й этаж, 12:00

Сургутский краеведческий музей приглашает посетить интерактивное занятие «Другие правила», которое знакомит с играми народов, проживающих в нашем городе. На площадке выставки «Россия многоликая. Мой Сургут» взрослые и дети смогут принять участие в марийских, чувашских, азербайджанских и татарских народных играх и прочувствовать, насколько «общее» детство малышей всех национальностей.

«В поисках Птицы Счастья» (6+)

Сургутская филармония, ул.Энгельса, 18 (Большой зал), 11:00 и 13:00

Спектакль по мотивам пьесе Мориса Метерлинка «Синяя Птица». Это чудесная сказка-фантазия о приключениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль. Они пройдут через множество испытаний и опасностей, найдут верных друзей, готовых в трудную минуту отдать самое дорогое. У вас будет возможность погрузиться в удивительную атмосферу неизведанного и волшебного мира. Отправляйтесь вместе с героями на поиски Птицы Счастья! Ее нельзя потрогать, посадить в клетку, как счастье нельзя удержать силой, его можно ощутить только в своей душе и сохранить этот свет на всю жизнь. Перемещения по неизведанному миру станет возможным, благодаря мультимедийным декорациям, ярким пластическим сценам, удивительным костюмам и образам. Этот спектакль научит юных зрителей и напомнит родителям о том, что быть счастливым значит уметь видеть радость в простых вещах, которые нас окружают. В чистом небе, звездах, весеннем дожде, любви близких людей.

«Тайна старого дома»

Театр СурГУ, ул. Ленина, 1, 17:00

Студия танца «Danna Style» при содействии театральной студии «FEEL GOOD» и творческой школы «Академия мюзикла» приглашает на детский музыкальный спектакль «Тайна старого дома».

История о том, как рождественские каникулы оборачиваются настоящим испытанием для непослушных детишек, ведь попав в старое поместье Нотрфилд детям предстоит разгадать его тайны и столкнуться с невероятными приключениями и будоражащими воображение опасностями. Вас ожидает встреча с домовым и сказочное путешествие в параллельный волшебный мир вместе с героями поучительной и увлекательной истории!


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Сегодня в 10:20, просмотров: 1047, комментариев: 0


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Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время
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