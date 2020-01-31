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Пятый день не улице Магистральной стоят полные контейнеры с мусором. Мне стало интересно, сколько это может продлиться?

Фото автора
Фото автора

«Шел пятый день после апокалипсиса, суровые морозы сковали город, запасов гречки осталось на три для, туалетной бумаги на два, а мусор больше не вывозят»

Могло бы сойти на кусочек из научной фантастики, но не совсем. На улице Магистральной в городе Сургуте уже пятый день возле домов стоят полные контейнеры с мусором. По каким-то причинам мусор больше не вывозят. Нет, региональному оператору я не звонил, нет я не жаловался никуда, мне действительно интересно сколько они простоят.

Сам факт возникновения такой ситуации наталкивает на ряд вопросов: кто контролирует вывоз ТКО в городе? Кто контролирует сколько ТКО привозят на полигон? А столько ли у нас мусора если его можно вывозить не каждый день, а только раз в неделю? А заплатим ли мы за весь тот период, когда услуга не оказывалась? А вообще знает ли оператор об этой ситуации?

Я все же решил прочитать договор, который не заключал, с региональным оператором и к сожалению, выяснил, что я никоим образом не принимаю оказываемые мне услуги. Но!

«В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем».

Свою претензию я могу привести лично или направить по почте. Все понимают, что ни один работающий человек не сможет найти время съездить на улицу Энергостроителей, 5, для вручения данной претензии. Конечно можно послать свое категорическое фи по почте. Но есть ли смысл в этом действии если спустя неделю мусор все же будет вывезен.

А может быть и не нужно его вывозить так часто? Может быть его объемы не соответствуют заявленным в конкретном доме? В таком случае может быть стоимость вывоза необоснованно завышена? К сожалению, ответить на эти вопросы никто дать не сможет.

Эксперимент продолжается, теперь посмотрим какой счет за оказанные услуги придет в конце месяца, сколько необходимо будет заплатить за услуги, которые не оказывались? А пока придомовые территории города превращаются в мусорную свалку.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 191, комментариев: 1


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Комментарии:
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не нравится
Сегодня в 13:08
>теперь посмотрим какой счет за оказанные услуги придет в конце месяца
Точно такой же как за декабрь или ноябрь. Размер платы расчитывается по количеству прописанных, а не по факту накопления, увы

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