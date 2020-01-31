Сергей Полукеев: реорганизация «Тепловика» – закономерность

С начала 1990-ых в Сургуте существовали всего два теплоэнергетических предприятия: «Тепловик» и «Городские Тепловые Сети». В январе этого года сургутская администрация передала все коммуникации «Тепловика» под управление «ГТС».

СИА-ПРЕСС связался с экс-директором департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергеем Полукеевым. Он считает устранение «Тепловика» логичным действием:

Отбросим всю возможную политическую конспиралогию и рассмотрим вопрос с технической точки зрения. Тут всё просто.

«Тепловик» с самого дня его рождения обслуживал сети временного жилья, вроде балков. В этом и была идея его идея и функция: создать предприятие, которое возьмет на себя теплосети ведомственных поселков, которые переходили и консолидировались в состав Сургута после обрушения Советского Союза.

Теперь поселков стало критично меньше. Из крупных можно вспомнить только Юность, а остальные были застроены и – как факт – испарились. Само собой, сети, которые обслуживал «Тепловик», тоже уменьшились.



А зачем городу две организации, когда функция одной из них отпала? Так что с точки зрения технологичности, я бы тоже растворил «Тепловик» в «ГТС».