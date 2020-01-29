10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым

В Югре начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Расскажу 10 причин воспользоваться этой возможностью.

Итак:

1. Экономия на налогах.

4 процента платим с выручки от физических лиц, 6 процентов платим от юридических лиц.

2. Страховые взносы не платим.

А ещё НДФЛ 13 процентов не платим, НДС и так далее и тому подобное тоже не платим.⠀

3. Легко регистрируемся и легко отменяем налоговый режим.

В приложении «Мой налог» за две минуты становимся самозанятым и так же снимаемся с учета. Видео-инструкция нужна? (пишите в комментах)

4. Организации не придется за вас платить страховые взносы 30 процентов и НДФЛ 13 процентов.

5. Ваши клиенты начнут вам доверять.

Вы можете отправлять им чеки. И ваша сделка – в рамках закона. Можно работать не только с физическими лицами, но и с компаниями!

6. Не нужно сдавать налоговую отчетность.

Отмечу, что это нужно всем. А вам не нужно! Ну как вам, нравится?

7. Налоговый вычет 10 000 рублей.

За первые операции платить налог не нужно, пока вы не исчерпаете всю сумму вычета.

8. Можно работать без онлайн кассы.

И опять поблажка! Почти всем нужно, а вам нет! Чеки выдаете прямо из приложения «Мой налог».

9. Можно смело рекламировать свои услуги.

Отмечу, если просто физическое лицо будет рекламировать свои услуги («Авито привет! Я тебя мониторю», – сказала налоговый инспектор Валентина Петровна!), то его запросто могут оштрафовать за незаконную предпринимательскую деятельность!

10. Если вы сделали перерыв, налог платить не нужно.

Задумывались насчет самозанятого? Или может быть уже зарегистрированы?Остались вопросы — пишите в комментариях.