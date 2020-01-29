​Обидно за Сургутнефтегаз

Читаю диалог президента Владимира Путина и главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова и недоумеваю. Ну вот неужто Сургутнефтегазу нечем похвалиться в плане объема уплаченных налогов, сотен тысяч километров проходки, переработкой в Киришах, и так далее? Уверен, что есть чем.

Правда, в чем Сургутнефтегазу не очень удобно хвалиться – так это крупными проектами в своей вотчине. Тут я тоже недоумеваю, только в иной стилистике. Филиал Малого театра открылся в Когалыме (в Сургуте приличного здания театра, соответствующего уровню развития города, вообще нет). Отдел Русского музея откроется в Когалыме (у нас несколько лет стоит и разваливается несчастная «Вершина», которая могла бы в себя вобрать несколько филиалов крупнейших музеев). Океанариум – тоже там. И собственную программу дополнительного высшего образования, условно «корректирующего», то есть приводящего выпускника в состояние, когда его можно брать на работу в серьезную компанию, тоже делают когалымские умники.

И вроде безупречна позиция Сургутнефтегаза – компания платит налоги, НДФЛ нефтяников дает немало денег конкретно в городской бюджет, да еще и под 100 млн рублей в год выделяется на ремонт дорог. Вроде как скоро в «Кедровый лог» будут инвестировать, сделают отличный парк. Чего жаловаться? Что мало дают? Сотни городов в России и десятой части этого не имеют и не получат никогда. Есть ли у нас моральное право что-то предъявить Сургутнефтегазу? Мне кажется, что нет (хотя читатели могут поспорить).

Но. Блин. Смотришь на профиты, падающие на микроскопический Когалым, которому явно не грозит превращение в мощный региональный центр (при всем уважении к этому замечательному городу), и обидно – и за Сургут, и за Сургутнефтегаз. Могли бы общими усилиями забабахать супер-город, конфетку, без каких-либо аналогов в сегменте «до 500 тысяч».

Сейчас, наверное, уже не получится.