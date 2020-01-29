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​Обидно за Сургутнефтегаз

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Читаю диалог президента Владимира Путина и главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова и недоумеваю. Ну вот неужто Сургутнефтегазу нечем похвалиться в плане объема уплаченных налогов, сотен тысяч километров проходки, переработкой в Киришах, и так далее? Уверен, что есть чем.

Правда, в чем Сургутнефтегазу не очень удобно хвалиться – так это крупными проектами в своей вотчине. Тут я тоже недоумеваю, только в иной стилистике. Филиал Малого театра открылся в Когалыме (в Сургуте приличного здания театра, соответствующего уровню развития города, вообще нет). Отдел Русского музея откроется в Когалыме (у нас несколько лет стоит и разваливается несчастная «Вершина», которая могла бы в себя вобрать несколько филиалов крупнейших музеев). Океанариум – тоже там. И собственную программу дополнительного высшего образования, условно «корректирующего», то есть приводящего выпускника в состояние, когда его можно брать на работу в серьезную компанию, тоже делают когалымские умники.

И вроде безупречна позиция Сургутнефтегаза – компания платит налоги, НДФЛ нефтяников дает немало денег конкретно в городской бюджет, да еще и под 100 млн рублей в год выделяется на ремонт дорог. Вроде как скоро в «Кедровый лог» будут инвестировать, сделают отличный парк. Чего жаловаться? Что мало дают? Сотни городов в России и десятой части этого не имеют и не получат никогда. Есть ли у нас моральное право что-то предъявить Сургутнефтегазу? Мне кажется, что нет (хотя читатели могут поспорить).

Но. Блин. Смотришь на профиты, падающие на микроскопический Когалым, которому явно не грозит превращение в мощный региональный центр (при всем уважении к этому замечательному городу), и обидно – и за Сургут, и за Сургутнефтегаз. Могли бы общими усилиями забабахать супер-город, конфетку, без каких-либо аналогов в сегменте «до 500 тысяч».

Сейчас, наверное, уже не получится.


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29 января в 07:45, просмотров: 25672, комментариев: 75


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
29 января в 09:30
Поблагодарим ОАО "СНГ" за прекрасный ДИ "Нефтяник",который построили в нашем городе.Огромное спасибо за санатории на Черном море для своих работников.Великолепный лагерь для детей,единственный(!),куда можно отправить детей со спокойной душой.И, пожалуй ,главное-огромное спасибо Владимиру Богданову и его команде,которая в 90-х годах смогли убедить и дать поверить,что на дивиденды можно будет "жить припеваючи!"Пожелаем удачи,новых достижений и процветания всем, кому выпал счастливый трудовой билет трудиться в ОАО "СНГ".
Альберт Леонов
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29 января в 09:30
Странные какие, почему должен все делать СНГ?!
В городе полно крупных корпораций. Одних ГРЭС - 2 шт! И что мы имеет от них?! Кроме гололеда на дорогах города ничего. Они мягко послали .. И на этом дело закончилось. Тот же Газпром, "наше все"! , Транснефть... Им ровно на город. Тогда почему СНГ должен один корячится "на город"?!
Да толку, дашь денег - их даже с администрировать, проще говоря: потратить не могут!
Пора менять уже в городе руководство, молодых и амбициозных ставить!
Dochimacho
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29 января в 09:36
Дмитрий, как с языка сняли. По осени на инвестфоруме удалось пообщаться с Натальей Зубаревич. Дословно ее слова по данной теме: "Скажите спасибо, что у вас есть Богданов". Я подумала: "И что?", но тему развивать не стала. Действительно, меня давно удивляет это придыхание вокруг "Сургутнефтегаза". Я в городе присутствия этой конторы е вижу. Да, много зданий. И отличной архитектуры. И все. В 90-е даже садики спихнули на социалку. Позорище! Думается, что именно благодаря политике нефтегазовой отрасли из поселка Сургут в далекие 60-70е гг. прошлого века территория стала превращаться в региональный центр - г. Сургут. И сегодня у организаций этих отраслей должна быть какая-то моральная ответственность за это решение. НДФЛ и дороги - это хорошо. Но это мизер в данном случае. За Когалым можно порадоваться. Молодец Аликперов. Ну а Сургуту не повезло, конечно.
йося
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29 января в 09:59
Кто в доме хозяин?
Вот как раньше было, - НГДУ (НПУ), Стройка(Геологов), За Саймой(Строитель), Черный мыс и в каждой свой князек, а сейчас все перемешалось, но общего Князя так и не появилось. СНГ! Могли бы быть таковым, но самоустранились........
Солянка сборная, вот и получите кто во что гаразд.
Кто в доме хозяин!?
А нету!
И не будет...
Мудрец Dochimacho
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29 января в 10:30
Если вам так нравится Когалым, то вы, в любой момент, можете туда переехать. Сургут и так прогрессируют. По сравнению с тем, что было здесь 30 лет назад - небо и земля. Сургутнефтегаз и так очень много делает для города. Абсолютно верно выше написали - это и Довре Искусств Нефтяник (равных ему по всей стране еще 4! В Когалыме, кстати, такого нет); Кедровый ЛОг (санаторий и парк), дороги, да много еще чего. А личная заслуга Богданова в том, что Сургутнефтегаз до сих пор не перевел штаб-квартиру компании в Москву - в отличии от того же Лукойла. И вам всё мало?!
444 Альберт Леонов
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29 января в 10:31
Ну, поменяйте руководство, когда всенародные выборы мэра отменены. Очень интересно будет посмотреть. Или вы не к жителям Сургута обращаетесь со своим пафосным "Пора менять уже в городе руководство", а к губернатору, выборы которого отменены таким же "царским указом"?
Моби
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29 января в 11:03
Чушь какую написал - с какого перепугу сургутнефтегаз должен это делать? Акционером компании это надо? Зачем тратить прибыль на непрофильные активы?

Ну сиапресс пусть откроет малый театр
Моби Dochimacho
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29 января в 11:05
Какая ещё моральная ответственность? Компания платит работникам зарплату - Всё, что ещё надо?
Моби
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29 января в 11:08
Любому акционеру сургутнефтегаза, неважно, из Москвы он из Норвегии или даже из сургута, плевать на какие-то там малые театры в провинциальном городке, ему главное чтобы прибыль росла и дивиденды больше были и всё. Хватит тут пафос и лицемерие разводить, театралы доморощенные
Сергей Б
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29 января в 11:34
Как-то помнится, еще давным-давно, в районе НГДУ деревяшки сносить собрались. Слух прошел что СНГ финансирует. Тут люди конечно поверили. Дело было летом и жители деревяшек в отпуска не поехали – на мешках сидели, готовые освободить деревяшки под снос. Но, что-то пошло не так. Как думаете, со стороны администрации города или со стороны СНГ пошло не так? А деревяшки до сих пор стоят.

Может, дело заключается в том, что денежные средства на городские объекты «осваивают» чиновники из администрации и Богданов не хочет, чтобы они, «осваивали» его средства. Не понаслышке зная, как они, это делают.

Думаете, что нынешняя администрация, которая все косяки на прежнею списывает, другая? Чиновники из нынешней администрации, которые только и думают о том, чтобы прихватить чего-нибудь, в приватизацию да в концессию отдать.

Ну, а если жителей Сургута такая администрация устраивает, то на нет и суда нет.

За СНГ, конечно, обидно – не Когалым, шибко не развернешься.
Dochimacho Мудрец
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29 января в 12:16
В какую сторону Сургут, друг мой, прогрессирует? Я вижу прогресс только в сторону ввода жилья и строительства дорог. Всё. Даже школ толком нет. Кедровых лог, к слову, СНГ все продать не может. Нет дураков покупать данный актив. Оборудование с открытия, старое. Сокращение в этом году вроде как должно быть. Туда только работников СНГ после работы сгоняют. Так сказать, оздоравливаться.
Dochimacho Моби
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29 января в 12:20
Простая моральная ответственность, друг мой. Если бы в 60-70 ГГ. прошлого века углероды решили осваивать вахтовым методом, а не городить тут города, то сегодня бы не было проблем с г. Сургут ом, т. К. Его самого бы не было в этом виде. Вы рассуждает как бухгалтер, но жизнь значительно сложней.
Моби Dochimacho
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29 января в 12:54
Не надо лицемерить - любая компания имеет целью получение прибыли. В 70-е годы СНГ было госпредприятием, сейчас акционерное общество с вполне конкретными целями
Сергей Б Моби
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29 января в 14:03
Тут речь о том – Сургут завидуй Когалыму. Если уж так сложилось, что города в Югре есть, то Когалым «вотчина ЛУКОЙЛа», который тоже имеет цель получение прибыли, но почему-то в Когалыме дельфинарии и теятры строит – вкладывается. Плюс государственный бюджет на содержание города – частичный возврат налогов.

А Сургут «вотчина Комаровой» – черти что получается с хозяйственной точки зрения.
Сергей Б
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29 января в 14:06
Проходной двор для государственных чиновников.
Alkonowa1ow
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29 января в 14:51
Когалым-моногород. Там одно предприятие «Когалымнефтегаз». В 70 км находится город- спутник Когалыма- Покачи с одним предприятием «Покачинефтегаз». То есть живут там и там только работники «ЛУКОЙЛ». Чужие там ходят. Что представляют собой эти города: Когалым-50 тыс жителей, Покачи гораздо меньше. Вспомните Сургут 1975 года тоже было 50 тыс. Но Сургут никогда не был моногородом. Жизнь была насыщена, потому как Сургут был центр всего, что делалось по нефти, энергетике, строительству на территории Среднего Приобья. А месторождения Когалыма и Покачей начали осваивать именно нефтяники Сургута. НГДУ «Повхнефть». Не было б Сургутнефтегаза-не было б и Когалыма и Покачей. Да и сам Вагит Алекперов начинал в Сургуте в НГДУ «Федоровскнефть» старшим инженером РИТС. А потом возглавил «Когалымнефть». Так что все, что по нефти - это Сургут из которого шли и кадры, и оборудование, и дороги. Иногда только зимники. В 1985 году Когалым получил статус города. Застроился пятиэтажками первых массовых серии. Где они их откопали. Собянин такие сносит. Могли бы ленпроекта. Но мощности Сургутского ДСК не резиновые. Единственное сейчас в Когалыме - 13 микрорайон, где построены по особому проекту пятиэтажки- это элитное жилье Когалыма. Поэтому, то что делает Лукойл, чтобы хоть как-то улучшить жизнь своих работников- это естественно. Это нормально для компании и сравнение с Сургутнефтегазом некорректно. Разные весовые категории. Нефтяники Сургута и Сургутнефтегаз создали Сургут, дали жизнь Когалыму, Ноябрьску, Лянтору. А ещё ранее Нефтеюганск возник на месте деревушки Усть-Балык, когда туда пришли нефтяники НПУ «Сургутнефть». Так что Сургутнефтегаз - патриарх всего нефтяного в крае. Это история. А что Когалым? Город можно пройти за 15 -20 мин вдоль и поперёк. И ничего, что могло привлечь внимание. Может быть скульптура коммунальщика. Или МиГи установленные на постаменте. Люди живут там только работой. И те открытые филиалы театров хоть как то скрашивают быт жителей. Как то вот так.
Dochimacho Alkonowa1ow
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29 января в 16:12
Извините, а что может привлечь внимание в Сургуте? Чем богат патриарх углеводородов отрасли? Убогими филармонией и театром? Невероятно современными ДШИ? Может архитектура составляющая не подкачала? Чем?
Сергей Б
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29 января в 16:49
Может зарплаты хотя-бы как в венгриях и чехиях? Ну ладно, может хотя-бы как в Москве?
Сергей Б
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29 января в 16:53
А то, понимаешь, если общественный транспорт улучшить и велодорожки сделать, то сытней от этого не будет и теплее не станет.

сургутянка Сергей Б
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29 января в 17:10
Как это чем? Через года три может быть заметите какой величавый Храм построили на Мира вместо современного дома искусств или планетария ровно для всех, кто проживает в округе сквера. Вот тпк, ляп тяп, и превратили жизнь семей имеющих детей, в жизнь на колесах. Говорили умные люди, что строить его надо было на своем историческом месте.,
Сергей Б
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29 января в 17:48
Минусят демоны про зарплаты. Хотят вместо зарплат велодорожки втюхать.

Не, надо больше Храмов тыкать, чтобы нечистую силу изгнать.
Будулай Алмазов
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29 января в 18:36
Алекперов же не с губернатором ХМАО общался. Масштабы другие. Если президенту нужно разобраться в проблемах и перспективах добычи нефти в Западной Сибири или Якутии- то это к Богданову. А если о перспективах добычи в целом по стране, на шельфе или за границами РФ- то это к Алекперову. ЛУКойл гораздо больше СНГ по добыче и по переработке нефти, и имеет гораздо больший ареал присутствия. СНГ в свое время "сбросил" не только садики, но и коммуналку м-на НГДУ, спортшколу "Олимпиец" и много чего еще. Это называется "приведение деятельности в соответствие уставу компании". При капитализме ни "Шеврон", ни "Тотал" "моральной" ответственностью не обременены, а только платят налоги. Это и есть их "мораль". А нашим компаниям с ними конкурировать. Белорусская экономика не выдержит прямой конкуренции с российской именно потому, что там всё еще как при СССР: в себестоимость продукции предприятия входят и садики, и санатории, и дворники "вотчин" предприятий. В денежном выражении СНГ тратит на Сургут денег никак не меньше, чем ЛУКойл на "свои" города. А принятое президентом приглашение на мероприятие в Когалым- только бонус, а не суть разговора.
Alkonowa1ow
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29 января в 19:17
Сургутнефтегаз - основной налогоплательщик ХМАО. А как эти деньги работают на Сургут- это вопрос к Комаровой, Шувалову и окружным парламентариям. Похоже Ханты-Мансийск эти деньги тратит не по вкладу в бюджет, а подтягивает малые города к среднему уровню. И себя любимого не забывает. С каких грошей Сургуту за счёт налогов СНГ развиваться! СНГ и в Якутии построил на свои средства современный аэропорт и передал ОАО Аэропорт Сургут. А вот энергетиков не видно. ЮНИПРО гонит все деньги в Германию? Или ОГК-2 - где налоги? А, в Москве! А живем то в одном городе.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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29 января в 19:28
СНГ заплатил налоги, и больше ничего не должен. Если проявил заботу о городе, то нужно поблагодарить, а не жаловаться, что мало. Попытки надавить на "совесть" СНГ выглядят как "наше" (налоги)- это наше, а "ваше" (чистая прибыль СНГ)- это общее. Не хватает денег- поднимайте налоги. И тогда все компании будут в равных условиях. А не так, что кто более "совестлив"- у того проблемы в конкурентной борьбе. Кстати, самыми "добрыми" выглядят госмонополисты, типа "Газпрома". Они не жалеют деньги ни на зарплаты работникам, ни на спонсорство, ни на надоедливую рекламу по ТВ за бешеные деньги. А потом это всё вбивается в тарифы для населения. И населению никуда не деться: альтернативных электро-, газо-, ж.д. коммуникаций нет.
sst 6xz34e
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29 января в 19:33
совком отдает...на поклонение упасть осталось....
Будулай Алмазов sst
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29 января в 19:41
Тот самый случай, когда понимаешь, что ловить тут нечего.
сургутянка Alkonowa1ow
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29 января в 19:46
Ага! Почитаешь и понятно становится как расходуются средства налогоплательщиков в ХМАО. Смешно было читать - подарочки тем кто платит за кап ремонт! Однако, не делать кап. Ремонт тем, кому по срокам положен и делать тем, кому ещё можно подождать по срокам износа. Сделать тем, кто ручку поцелует и т.д. Срам!
Alkonowa1ow
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29 января в 19:49
Так великолепная картинная галерея есть в Ханты- Мансийске. На налоги от сверхдоходов нефтяных. Два ледовых Дворца Спорта: один копия Сургут, другой по стандартам КХЛ на 5000 болельщиков. Биатлонный центр. Академия шахмат. Олимпийская деревня. Музей Природы и Человека. Все на нефтяные деньги. Дух огня- кинофестиваль. А Вы говорите филиал Малого театра! Считайте, что все что построено в Ханты-Мансийске, а не в Сургуте или в Когалыме- это нефтяные налоги Сургута. СНГ ДЕЛАЛ И ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ ДЛЯ ГОРОДА ЧЕМ КТО-ЛИБО. А ещё больше для всего округа.
сургутянка
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29 января в 19:49
Газпром 4000 подписей поставил за строительство ХРАМа на Мира, а
спонсирует СНГ.
вера
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29 января в 19:49
очень обидно
444 Будулай Алмазов
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29 января в 19:50
СНГ- кошелек Путина. Замороженных наличных денег целых три с лишним триллиона рублей. Это "капитализм"? Ни Шеврону, ни Тоталю подобное "предпринимательство" в голову не придет, а вы про "сложности конкуренции" что-то еще говорите. И язык же поворачивается...
Alkonowa1ow сургутянка
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29 января в 19:51
Какие вопросы к СНГ? Вопрос к властям ХМАО.
сургутянка Alkonowa1ow
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29 января в 19:53
Самая власть ХМАо как раз решила этот вопрос если судить по Кресту с благодарственной надписью, установленный на территории Храма. "Спасибо Комаровой и т. Д.
Будулай Алмазов 444
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29 января в 19:58
У вас поворачивается потому, что вы не местный. Поучите Богданова деньги тратить. Никогда, даже в дефолт 98 года зарплату не задерживал, и уговаривал работников акции не сдавать. В отличии от любителей работать на кредитные деньги, а чистую прибыль по оффшорам прятать.
Dochimacho Будулай Алмазов
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29 января в 20:01
А не помните 90е годы, когда водителей СНГ обязывали за свои деньги авто ремонтировать. Иначе на вылет.
Alkonowa1ow сургутянка
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29 января в 20:05
Газпром никогда не был налогоплательщиком крупным Сургута. В 90 годах налоги СНГ - город, налоги Газпрома- Сургутский район. Сейчас все налоги в Питере. Даже ту же Свечку ГазпроПереработки жалко отдать городу. Как собака на сене. А здание, если его не эксплуатировать по законам физики будет постепенно разрушаться. Здание судмедэкспертизы ХМАО не может профинансировать. То есть Сургуту элементарно недодают бюджетных средств, как тому Льву в цирке. Логика простая. Город богатый, потому что СНГ там.
сургутянка Dochimacho
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29 января в 20:06
Интересно! Значит в зарплату должна быть вбита амортизация.
Будулай Алмазов Dochimacho
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29 января в 20:07
Не в 90-е, а в 2006 году. И не заставляли покупать, а платили водителям "голый" тариф, пока машина на ремонте. И водителю было проще купить запчасти самому, чем ждать, пока привезут со склада. И порядок быстро навели. Чё-то слышала, а чё именно толком и не знаю, но выступлю, да?
Alkonowa1ow сургутянка
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29 января в 20:10
А что Комарова из своих накоплений или накоплений всех своих подчиненных по городам и весям ХМАО по копеечке всем миром собрала деньги на Храм?
йося
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29 января в 20:28
Короче, свалит СНГ в Питер, не сегодня, но до 24 -го года точняк потому как кошелек...
444 Будулай Алмазов
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29 января в 20:41
Предприятия работают, деньги копят банки. Нет таких рыночных предприятий, у которых годовая выручка в три раза меньше денег, замороженных на счетах. В природе не существуют. Так что вы с Шевроном и Тоталь хотя бы не сравнивайте этот кошелек его величества. И о рынке, о конкуренции даже не заикайтесь, делая вид, что это не Путину на пенсию, а работягам на зарплаты в мифический кризис, накоплено. Ложь это.
сургутянка Alkonowa1ow
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29 января в 21:07
Подсуетилась в компании, землю переоформили .....
Dochimacho Будулай Алмазов
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29 января в 21:43
Что сургутнефтегазовские рассказывали, то и пишу. Далее. Сегодня, к примеру, в том же Кедровом Логу оборудование по смене передают не работающее как работающее. Обычная практика. Почему? Потому, что на сотрудника повесят стоимость этого оборудования и вычтут из зарплаты. Кому надо? Амортизация санаторного оборудования должна лежать в ФОТе сотрудников учреждения?
Будулай Алмазов Dochimacho
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29 января в 22:48
Всегда есть смена, в которую оборудование сломалось. И кто-то кому-то передал его, и кто-то у кого-то принял его как исправное. Потом это всплыло между сменщиками, но начальству докладывать не захотели. Вот и живут, оттягивая час расплаты. Мораль: пришел на работу- всё проверь, а не под честное слово принимай. Но причем тут СНГ?- такое раздолбайство на каждом шагу.
Dochimacho Будулай Алмазов
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30 января в 00:04
Вы не услышали, что поломку повесят на работающего человека. А с чего, когда это текущая амортизация? В санатории все старое оборудование. На персонал все вешать будем? Понятия амортизации основных фондов нет?
Будулай Алмазов
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30 января в 00:47
При поломке докладываемся начальству, пишем объяснительную. Собирается комиссия, читает объяснительную, изучает природу поломки. Если это корявые руки исполнителя- то депремирование и внеочередная проверка знаний, если заводской брак и гарантийный случай- то предложение изготовителю отремонтировать за свой счет, если причина- износ оборудования, то для этого и существуют амортизационные отчисления. Но обычно один криворукий работник ломает оборудование, а отвечать не хочет, и норовит передать по смене как исправное. Тот, кто принял, но не сразу обнаружил поломку, тоже отвечать не хочет, так как даже и не знает, как дело было. А тот, кто смену сдал, теперь ни за что не признается. Бывает, конечно, и руководство, пытающееся по стакану сока из одного лимона выжать.
Dochimacho Будулай Алмазов
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30 января в 08:43
Слушайте, Вам про Фому, Вы про Ерему. По итогу, не потому ли местные как от чумы от СНГ шарахаются и молодёжь не особо жаждет идти работать в эту контору? Вот наверное именно потому, что менеджмент в организации исключительно отлажен.
Будулай Алмазов Dochimacho
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30 января в 09:44
Одни работают в СНГ десятилетиями, а другие к СНГ никаким боком, но убедительно расскажут, какой там ад, хотя у самих просто кишка тонка.
Dochimacho Будулай Алмазов
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30 января в 11:22
Больше сказать и нечего. Вы как обиженный ребёнок, у которого на лапу любимому мишке наступили.
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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30 января в 11:27
>Ну, поменяйте руководство, когда всенародные выборы мэра отменены.

Без выборов вам плохо, а если проводят-вы не ходите, диванными протестами занимаетесь
d|RRcj{}50TpzZm{ Dochimacho
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30 января в 11:36
С чего это филармония и театр убогие? Или гигантизмом приболели и считаете что все культобъекты не меньше ДИ Нефтяник должны быть?
444 d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
30 января в 11:46
Устарело. Алексей Навальный со своим Умным голосованием показал, как с вами бороться. Даже на, казалось бы, выборах без выбора.
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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30 января в 11:54
Слова Навальный и Умный - антонимы, не стоит их употреб,лять в одной фразе
Dochimacho 444
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30 января в 12:11
Сцена мини, там ни механики сцены толком нет, ни декорации поставить. А холл просто жуть: потолок на голове практически буквально лежит. Ну очень низкий. Словом, приспособленное помещение. Театр тоже не блещет.
444 d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
30 января в 12:23
В Москве и Питере эффективность "Умного голосования" подтверждена опытным путем. Так что ваша байка "Без выборов вам плохо, а если проводят-вы не ходите" больше не работает.
Сергей Б
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30 января в 12:29
Ё-ё… Экономическая стратегия, политика, теятры… Мы, блин, наследники культуры… Аж гордость за отечество распирает.
d|RRcj{}50TpzZm{ Dochimacho
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30 января в 13:19
Недавно был в фмлармонии был, мне понравилось. После ваших слов думаю, что с высоким потолком было бы лучше, но по мне некритично, зашел, вещи в гардероб сдал и в зал ушел, никаких проблем
d|RRcj{}50TpzZm{ Сергей Б
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30 января в 13:21
16 февраля в филармонии Кучин выступает, погнали окультуриваться
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
не нравится
30 января в 13:47
«Умное голосование» — лишим «Единую Россию» монополии на власть. Регистрируйтесь. И когда придёт время — система подскажет, за кого лучше отдать свой голос.

Мы по команде проголосуем на участках, избранные депутаты по команде проголосуют в Думе... Это и есть свободные честные выборы?
Flyer
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30 января в 14:00
Спасибо, Дмитрий, озвучил мысли, которые лично у меня давно уже крутились в голове.
Повеселили люди с посылом "Ну и езжай в свой Когалым" и "Мы все равно круче" - будто речь о какой-то зависти или ревности к Когалыму...
Скорее о том, что Сургутнефтегаз, и без того создающий блага для города, мог бы делать более весомый вклад в развитие Сургута. Особенно, в условиях, когда от властей мало чего приходиться ожидать, а хочется реально качественного рывка в области городской среды, архитектуры, наполнения социально-культурными и спортивными объектами.
Такое ощущение, что Когалым - это город, в котором удалось победить пресловутую психологию временщика, а вот в Сургуте она, к сожалению, укоренилась.. А потом мы обсуждаем, почему же уезжает из города перспективная молодежь.

Еще, непонятна эта мантра про капитализм, акционеров и извлечение прибыли как единственную цель - могу привести достаточно примеров о том, как гиганты мирового капитализма осуществляют масштабные проекты и в том числе вкладываются в свои "родные" города.
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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30 января в 14:04
Нет, товарищ. Свободные честные выборы и референдумы Владимир Путин отменил первым делом, как пришел к власти. Умное голосование это эффективный способ проголосовать против узурпаторов власти и их клаки, когда оппозиционных кандидатов к участию в голосовании не допускают на пушечный выстрел. И реальный способ добиться победы оппозиционного этому режиму кандидата, если он каким-то чудом прорвался в избирательные списки. А отмененные Путиным свободные честные всенародные выборы надо, конечно же, возвращать.
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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30 января в 14:25
Судимым на честные выбора все-равно нельзя будет или один разок придется пренебречь правилом, а то выборы перестанут быть честными?
Alkonowa1ow 444
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30 января в 14:46
Так в 1989 коммунисты вернули свободные всенародные выборы и что получилось. Получилось экономическое неравенство и социальное расслоение.
Европа в которой свободные, честные и всенародные выборы пошла дальше и создала тоталитарную секту- Евросоюза, которые учат других как жить, вмешиваются во внутренние дела членов Союза и других независимых стран. Воистину тоталитарный СССР возродился на просторах свободной Европы в лице Евросоюза. И творят беззаконие. Бога не боятся. Таков их менталитет. Раньше-инквизиция и костры. А сейчас Евросоюз. Недаром Великобритания решила дистанцироваться от этих товарищей. Но свято место пусто не бывает. Ещё стул не остывает на их месте туда уже рвутся националисты Украины. Но Евросоюзу большие и нищие страны не нужны. Такие как и Турция. Вот им бы микроскопические страны у границ с РФ типа прибалтов найти на место англичан. Так что всенародные честные выборы народа лишенного 80% национального богатства-это это игры либералов в равноправие и свободу. Нужна экономическая свобода каждого гражданина РФ. А так пришли на выборы честные и всенародные долларовый миллиардер и человек с доходом МРОТ работающий, кстати. Сюжет для журнала «Крокодил». Однако ни тот, ни другой на выборы не пойдёт. Один потому, что у него все есть, а другой потому, что не хочет быть статистом. Так что честные, свободные и всенародные выборы- утопия или заблуждение либералов в условиях социального неравенства любого государства.
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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30 января в 14:47
Что в России кроме Путина несудимых нет?
444 Alkonowa1ow
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30 января в 14:51
Кто бы сомневался, что вам, запутинскому неуклюжему пропагандисту, честные свободные выборы поперек горла.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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30 января в 14:57
Евросоюзу гораздо больше подходит название 4 Рейх. Только вот после американской послевоенной денацификации немец обмельчал, да Россия оказалась гораздо лучше готовой к войне, чем хотелось бы. А так самое время кризисные явления войной порешать: европейские шавки лают вовсю, и с полицаями у потенциальных колонизаторов проблем не будет, правда в пекло они не полезут.
444 Будулай Алмазов
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30 января в 15:08
Ну, конечно, ваш "4 Рейх" не путинская Россия, "расширяющая жизненное пространство", "встающая с колен", с бессменным фюрером (без которого России не быть) во главе, с цензурой, лживой госпропагандой, отмененными выборами, местным самоуправлением, гражданскими правами и свободами. Если уж вы о рейхе заговорили да еще цинично заявляете, что пора нам повоевать. А Евросоюз, где и выборы, и референдумы, и права, и свободы, и политические партии настоящие, и профсоюзы, и суд независимый, и прочее, и прочее. Совсем уж зарапортовались...
йося
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30 января в 16:11
рейх, вставание с колен, бессменный фюрер, выборы,евросоюз, а про сургутнефтегаз чёнить будет
Мудрец Flyer
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30 января в 16:12
Мне всегда "нравились" люди, которые всегда лучше знают - куда вложить чужие деньги. Они просто фонтанируют идеями.
йося
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30 января в 16:12
а еще говорят, что пиндосов на луне НЕБЫЛО!!!
Мудрец
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30 января в 16:18
Флайер, не надо распространять алармисткие и апокалиптические настроения. Молодежь Сургута вполне патриотична и очень толковых ребят остаются и работают в Сургуте. Насколько много Сургутнефтегаз вкладывает в Сургут, слава богу, не вам судить. Не судите, да не судимы будете) Всё очень неплохо на сегодняшний день! "В Багдаде всё спокойно!". Пока, во всяком случае. И за это Сургутнефтегаз стоит поблагодарить. И вообще -прав был мудрый пожилой герой бессмертной советской киносказки: "Знаешь, почему я прожил 85 лет? Потому что всё время говорил: «В Багдаде всё спокойно»" ))
йося Мудрец
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30 января в 18:17
В Багдаде! все спокойно!!!?
"Всё очень неплохо на сегодняшний день!.......... Пока, во всяком случае."
Вот именно пока.......
Alkonowa1ow 444
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30 января в 21:13
Отнюдь, хожу на все выборы и советские, и либеральные свободные, честные и всенародные. Даже два референдума настигли в своё время. О сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР 18 марта 1990 года и ещё какой- то либеральный референдум в апреле 1993 г.- «да-да -нет-да». Какое-то ЕГЭ или сдача экзамена на права в ГАИ. Вообщем разборки в верхах между Парламентом и склонным к алкоголизму Президентом. Вот и призвали народ к всенародному, честному, свободному голосованию на фоне бандитских разборок и лихорадочного растаскивания общенародной собственности. А так все по Европе в то время было и права, и свободы, и политические партии, и даже референдум. Все как у людей. А как же!
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:08
Ложь. Вы написали, что России не нужны честные свободные всенародные выборы, а теперь в кусты? Вы написали, что это не реально работающий в развитых странах инструмент народовластия, не основа российского конституционного строя, а "Сюжет для журнала «Крокодил»", "утопия", "заблуждение" и ваще выдумка либералов. А теперь на голубом глазу вы же несете свое "отнюдь"? Не устаю удивляться вашему лицемерию и цинизму. Хотя, судя по вам, "Будулаю Алмазову" и прочим бюджетным запутинским троллям, пасущимся на СИАПРЕСС, запутинские пропагандисты просто не могут не быть бесчестными лицемерами и циниками, лишенными элементарных представлений о совести и человеческом достоинстве. Других, видимо, там не держат...
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 03:01
Вырвано из контекста. Поэтому ещё раз повторю, что либералы дискредитировали РФ институт выборов. Почему? Потому что вместе с либерализмом пришли политтехнологи, которые вкупе со СМИ готовы сделать любой результат. Отмена порога явки. Графы «против всех», перенос выборов на первое воскресенье сентября. Муниципальные фильтры для кандидатов. Снижение числа депутатов Дум. Москва - 45 депутатов МГД и около 1200-1300 в муниципальных Советах 130 районов Москвы. Только в Сургутском городском Совете народных депутатов 1990-1993 г.г. по Конституции РСФСР было 200 городских народных депутатов. Население Сургута было 200 тыс жителей. То есть один депутат от 1- 1,5 тыс избирателей. Сейчас Сургутской Думе один депутат от 10 тыс избирателей. Население 350-400 тыс человек. Шаговая доступность депутата. Возможности депутата. Вот как-то была инициатива Депутата Сургутской Думы об учреждении депутатского фонда, как повышение эффективности его работы. Поэтому механизм выражения для честного, всенародного и свободного голосования надо бы либералам совершенствовать постоянно. Кстати у наших учителей из Европе выборы РФ всегда контролем. Везде суют свой нос. Сейчас вся кухня либеральных выборов всеми отшлифована до совершенства. Граждане это электорат на выборах. Непонятно в чем наши разногласия. В критике либералов как таковых? В несовершенстве механизма выборов? В критике либеральной модели выборов, как средство проведения политики правящей элиты?

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