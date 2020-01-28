Сила веры, или «Ургант, покайся»

В Рождественском выпуске «Вечернего Урганта» на ноутбуке ведущего красовался довольно дурацкий, но не несущий в себе ничего плохого коллаж, на котором в образе Иисуса предстал Николас Кейдж (ему 7 января как раз исполнилось 56 лет). А вокруг него расположились «волхвы»: Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг. Ничего криминального, казалось бы. Но, кхм, мы ведь живем в России.

На шутку быстро отреагировали представители нашумевшего движения «Сорок Сороков». Они создали петицию о лишении Урганта гражданства. Мол, раз ведущий поглумился над христианскими традициями — пускай проваливает из страны. Также активисты потребовали от Раскомнадзора заблокировать некоторые выпуски программы «Вечерний Ургант», а от «Первого канала» — принести извинения. Петиция, кстати, собрала 25 тысяч подписей. Совсем немного в масштабах страны, но по факту — очень большая цифра. Ведь это значит, что минимум 25 тысяч человек в России искренне считают, что перед ними (не перед Иисусом даже. Хотя это было бы совсем странно) должны извиниться за коллаж.

Я согласна с тем, что приглашенный гость передачи Жерар Депардье позволил себе несколько неприятных для христиан высказываний. В частности, он сравнил Сына божьего с жертвенным поросенком. Толстая шутка, даже неуместная ввиду праздника. Но почему за каламбур о библейском персонаже 25 тысяч человек требуют уголовного наказания для не-библейского, а вполне земного Ивана Урганта?

И вообще мне сильно интересно, откуда в россиянах взялся этот странный комплекс, который толкает нас за все подряд требовать извинений? Такая практика есть во всех странах, но у нас она почему-то приобретает оттенок «Покайся!»

17 января член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе написал в твиттере, что Ургант ни много ни мало «наговорил себе на статью 148 УК РФ».

А депутат Госдумы Николай Земцов пошел дальше: «Я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Урганта по статье 148 УК РФ, а руководству «Первого канала» вынести предупреждение о недопустимости подобных действий», — заявил он РИА Новостям. Земцов попросил возбудить УД еще и по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Интересный выбор статьи, не находите? Ненависть и вражду в программе никто не возбуждал, а значит, остается лишь унижение человеческого достоинства... Позвольте уточнить: чьего? Иисуса, которого заменили на Николаса Кейджа? Или мы опять говорим только лишь об оскорбившихся верующих?

Как бы то ни было, Урганту пришлось извиниться. Изящно, шуточно, в своей манере. Но все-таки извиниться.

Вот мне и думается, что если отстаивание своих обидок может происходить столь публично, массово и что главное — просто, то я могу предложить законодателям парочку дополнительных статей, которые помогут еще большему числу граждан защитить себя от обидных шуток:

Оскорбление чувств многодетных семей (недавно уже была попытка оштрафовать Водонаеву)

Оскорбление чувств сотрудников МВД (за оскорбление чувств сотрудников Росгвардии — двойное наказание)

Оскорбление чувств военнослужащих

Оскорбление чувств тех, кто из Дня Победы год за годом устраивает карнавал

Оскорбление чувств представителей власти (ой, это ведь уже есть)

Оскорбление чувств коренных малочисленных народов

Оскорбление чувств в принципе всех народов бывшего постсоветского пространства (то есть про американцев и европейцев шутить можно. Киселев в безопасности)

Как видите, ни одной лишней категории.

От всего этого, правда, несет чем-то до жути оруэловским и замятинским. Мне даже немного стыдно. Зато все по скрепам.