Сила веры, или «Ургант, покайся»

В Рождественском выпуске «Вечернего Урганта» на ноутбуке ведущего красовался довольно дурацкий, но не несущий в себе ничего плохого коллаж, на котором в образе Иисуса предстал Николас Кейдж (ему 7 января как раз исполнилось 56 лет). А вокруг него расположились «волхвы»: Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг. Ничего криминального, казалось бы. Но, кхм, мы ведь живем в России.
На шутку быстро отреагировали представители нашумевшего движения «Сорок Сороков». Они создали петицию о лишении Урганта гражданства. Мол, раз ведущий поглумился над христианскими традициями — пускай проваливает из страны. Также активисты потребовали от Раскомнадзора заблокировать некоторые выпуски программы «Вечерний Ургант», а от «Первого канала» — принести извинения. Петиция, кстати, собрала 25 тысяч подписей. Совсем немного в масштабах страны, но по факту — очень большая цифра. Ведь это значит, что минимум 25 тысяч человек в России искренне считают, что перед ними (не перед Иисусом даже. Хотя это было бы совсем странно) должны извиниться за коллаж.
Я согласна с тем, что приглашенный гость передачи Жерар Депардье позволил себе несколько неприятных для христиан высказываний. В частности, он сравнил Сына божьего с жертвенным поросенком. Толстая шутка, даже неуместная ввиду праздника. Но почему за каламбур о библейском персонаже 25 тысяч человек требуют уголовного наказания для не-библейского, а вполне земного Ивана Урганта?
И вообще мне сильно интересно, откуда в россиянах взялся этот странный комплекс, который толкает нас за все подряд требовать извинений? Такая практика есть во всех странах, но у нас она почему-то приобретает оттенок «Покайся!»
17 января член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе написал в твиттере, что Ургант ни много ни мало «наговорил себе на статью 148 УК РФ».
А депутат Госдумы Николай Земцов пошел дальше: «Я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Урганта по статье 148 УК РФ, а руководству «Первого канала» вынести предупреждение о недопустимости подобных действий», — заявил он РИА Новостям. Земцов попросил возбудить УД еще и по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Интересный выбор статьи, не находите? Ненависть и вражду в программе никто не возбуждал, а значит, остается лишь унижение человеческого достоинства... Позвольте уточнить: чьего? Иисуса, которого заменили на Николаса Кейджа? Или мы опять говорим только лишь об оскорбившихся верующих?
Как бы то ни было, Урганту пришлось извиниться. Изящно, шуточно, в своей манере. Но все-таки извиниться.
Вот мне и думается, что если отстаивание своих обидок может происходить столь публично, массово и что главное — просто, то я могу предложить законодателям парочку дополнительных статей, которые помогут еще большему числу граждан защитить себя от обидных шуток:
- Оскорбление чувств многодетных семей (недавно уже была попытка оштрафовать Водонаеву)
- Оскорбление чувств сотрудников МВД (за оскорбление чувств сотрудников Росгвардии — двойное наказание)
- Оскорбление чувств военнослужащих
- Оскорбление чувств тех, кто из Дня Победы год за годом устраивает карнавал
- Оскорбление чувств представителей власти (ой, это ведь уже есть)
- Оскорбление чувств коренных малочисленных народов
- Оскорбление чувств в принципе всех народов бывшего постсоветского пространства (то есть про американцев и европейцев шутить можно. Киселев в безопасности)
Как видите, ни одной лишней категории.
От всего этого, правда, несет чем-то до жути оруэловским и замятинским. Мне даже немного стыдно. Зато все по скрепам.