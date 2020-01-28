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Сила веры, или «Ургант, покайся»

Фото: YouTube «Вечерний Ургант»
Фото: YouTube «Вечерний Ургант»

В Рождественском выпуске «Вечернего Урганта» на ноутбуке ведущего красовался довольно дурацкий, но не несущий в себе ничего плохого коллаж, на котором в образе Иисуса предстал Николас Кейдж (ему 7 января как раз исполнилось 56 лет). А вокруг него расположились «волхвы»: Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг. Ничего криминального, казалось бы. Но, кхм, мы ведь живем в России.

На шутку быстро отреагировали представители нашумевшего движения «Сорок Сороков». Они создали петицию о лишении Урганта гражданства. Мол, раз ведущий поглумился над христианскими традициями — пускай проваливает из страны. Также активисты потребовали от Раскомнадзора заблокировать некоторые выпуски программы «Вечерний Ургант», а от «Первого канала» — принести извинения. Петиция, кстати, собрала 25 тысяч подписей. Совсем немного в масштабах страны, но по факту — очень большая цифра. Ведь это значит, что минимум 25 тысяч человек в России искренне считают, что перед ними (не перед Иисусом даже. Хотя это было бы совсем странно) должны извиниться за коллаж.

Я согласна с тем, что приглашенный гость передачи Жерар Депардье позволил себе несколько неприятных для христиан высказываний. В частности, он сравнил Сына божьего с жертвенным поросенком. Толстая шутка, даже неуместная ввиду праздника. Но почему за каламбур о библейском персонаже 25 тысяч человек требуют уголовного наказания для не-библейского, а вполне земного Ивана Урганта?

И вообще мне сильно интересно, откуда в россиянах взялся этот странный комплекс, который толкает нас за все подряд требовать извинений? Такая практика есть во всех странах, но у нас она почему-то приобретает оттенок «Покайся!»

17 января член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе написал в твиттере, что Ургант ни много ни мало «наговорил себе на статью 148 УК РФ».

А депутат Госдумы Николай Земцов пошел дальше: «Я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Урганта по статье 148 УК РФ, а руководству «Первого канала» вынести предупреждение о недопустимости подобных действий», — заявил он РИА Новостям. Земцов попросил возбудить УД еще и по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Интересный выбор статьи, не находите? Ненависть и вражду в программе никто не возбуждал, а значит, остается лишь унижение человеческого достоинства... Позвольте уточнить: чьего? Иисуса, которого заменили на Николаса Кейджа? Или мы опять говорим только лишь об оскорбившихся верующих?

Как бы то ни было, Урганту пришлось извиниться. Изящно, шуточно, в своей манере. Но все-таки извиниться.

Вот мне и думается, что если отстаивание своих обидок может происходить столь публично, массово и что главное — просто, то я могу предложить законодателям парочку дополнительных статей, которые помогут еще большему числу граждан защитить себя от обидных шуток:

  • Оскорбление чувств многодетных семей (недавно уже была попытка оштрафовать Водонаеву)
  • Оскорбление чувств сотрудников МВД (за оскорбление чувств сотрудников Росгвардии — двойное наказание)
  • Оскорбление чувств военнослужащих
  • Оскорбление чувств тех, кто из Дня Победы год за годом устраивает карнавал
  • Оскорбление чувств представителей власти (ой, это ведь уже есть)
  • Оскорбление чувств коренных малочисленных народов
  • Оскорбление чувств в принципе всех народов бывшего постсоветского пространства (то есть про американцев и европейцев шутить можно. Киселев в безопасности)

Как видите, ни одной лишней категории.

От всего этого, правда, несет чем-то до жути оруэловским и замятинским. Мне даже немного стыдно. Зато все по скрепам.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 406, комментариев: 4


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:20
А может это такая форма пиара сегодня? Милый скандальчик.
444
не нравится
Сегодня в 12:25
Султанат Кадырова забыли. Там все по-взрослому, "оскорбление" карается смертью. Кадыров: «Тех, кто занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, — ничего не получится». Буквально на днях в Чечне 25 человек задержали за то, что те в соцсети пересылали друг другу фотоколлаж с Кадыровым в облачении православного священника.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:44
Да просто в стране, где права большинства граждан находятся на уровне ниже плинтуса, манера такая у государственных чиновников создавать вид бурной деятельности, отвлекающий россиян от хлеба насущного.

Губернаторша Югры борется с уборкой снега и общественным транспортом, потому что это оказывается самая главная проблема жителей Сургута.

Член Совета по правам человека при президенте России борется с коллажами, нарушающими права верующих, потому что более важных проблем у россиян надо думать нет.

Хотя сам коллаж, помимо того, что юмористический, вполне вписывается в универсальную христианскую формулу – все создано по образу и подобию Его.

В общем, россияне находятся в надежных руках государственных чиновников. Можно даже сказать, в ежовых информационных рукавицах – муха не пролетит.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:02
Эти "обиженные" видимо забыли, что на Руси традиционно на обиженных воду возили. А если серьезно, то набор детских комплексов просто какой-то у таких людей.

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