Роснепотребство

За минувший день зараженных коронавирусом людей стало на две тысячи больше: в Китае уже четыре с половиной тысячи инфицированных. Пока я писал этот текст, от новой и неизученной болезни погибло двадцать человек, а география инфекции расширилась на еще две страны.

Пока Всемирная Организация Здравоохранения бьет тревогу и вводит режим повышенной опасности по всему земному шарику, наш бывший санитарный главврач Онищенко пренебрежительно машет рукой, дескать, это всё фигня, и Россия вне опасности.

В то же время Роспотребнадзор неохотно дает комментарии, игнорируя нарастающую панику среди населения. А когда нет официальной информации, пробел быстро заполняют фейки и слухи в соцсетях и мессенджерах.

Люди предупреждают друг друга о смертельной опасности БАНАНОВ. Мамочки снова пересылают друг другу байки об умирающих детях из-за вируса n7n9 (хотя такого вируса в природе вообще не существует), а мужики нашли очередной повод бахнуть вечером чего покрепче: оказывается, водка – это лучшая профилактика новой китайской заразы.

В итоге получается, что россияне узнают о рисках коронавирусной инфекции у блогеров, популяризаторов науки и журналистов, потому что Роспотребнадзор молчит – занят войной на невидимом фронте.

Да, их сайт выдает сухие отчеты о контроле ситуации: сколько людей они осмотрели и сколько рейсов проверили, но конкретики от них не добиться. Людям нужно знать, опасны ли китайские фрукты, стоит ли брать отпуск в Азию, можно ли заказывать посылки с АлиЭкспресса и прочую бытовуху.

Но Роспотребнадзор стойко сохраняет молчание и отказывается от комментариев, словно это военизированная полусекретная группировка, а не служба, ответственная за национальное здоровье.

Они просят от журналистов запросы и отвечают на них неделями. СИА-ПРЕСС, например, задал вопрос в местный отдел надзорной службы пятьдесят трупов назад, но так и не получил ответа.

Инспекторам нужно рассказывать о своих успехах, не вылезая с телевидения и радио. Роспотребнадзор должен не только воевать с коронавирусом, но и побеждать фантазии о нем в умах россиян.

Зачем устраивать военную тайну из угрозы общемирового масштаба, оставляя людей наедине с их страхами?