Экстрасенсы, прости господи

Накануне набрел на новость, что в Нефтеюганске экстрасенсы угрозами заставили девушку заплатить им полтора миллиона рублей за снятие порчи, и задумался: насколько же прочно в нас сидит вера в колдунов и магов.

Не секрет, что практика обращения к ясновидящим в России— достаточно частое явление. По мнению ряда специалистов, ежегодно в общей сложности россияне тратят миллиарды рублей на услуги экстрасенсов. Это весьма забавно, поскольку согласно данным ВЦИОМ две трети граждан РФ (а именно 63 процента) считают себя верующими. Какая-то несостыковочка, ведь согласно христианским взглядам, обращение к экстрасенсам, колдунам, ведуньям, всяческим бабкам — это все от Лукавого.

Но сейчас не об этом.

Часто «знакомство с «магами» происходит по одним и тем же схемам. Человек натыкается на какой-нибудь сайт, где ему говорят, что помогут вылечить заболевание / обрести счастье / узнать будущее. Либо другой вариант: какая-нибудь родственница доверительно заявляет: «Тут недалеко от города в поселке живет одна бабка. Давай я тебе ее телефончик дам!»

Люди звонят этим ясновидящим и, естественно, узнают, что на них наложена ужасная, смертельная порча, которую можно снять тысяч так за 700-800. В более наглых случаях «чистокровные» маги начинают буквально угрожать простофилям всяческими бедами и требуют с них еще больше денег. Ситуация до ужаса бредовая и до смешного страшная. И вся проблема в том, что для подобных сверхъестественных манипуляций в России подготовлена слишком благодатная почва.

Сами посудите: в автобусах часто крутят запись: «УМВД по Сургуту сообщает: с начала года увеличилось количество преступлений, связанных с интернет-мошенниками…». Но ни разу я не слышал объявление «Не верьте ясновидящим. Они вас обманывают и вымогают деньги».

Нет, вместо этого у нас по федеральным каналам крутят телепроект «Битва экстрасенсов», куда приходят люди, желающие пропиарить себя в качестве целителей и магов.

И даже когда на телеканале «Россия» вышел цикл документальных фильмов про участников этого шоу (где они сами говорили о том, что весь проект — это постанова), люди все равно продолжили верить. И раскошеливаться перед мошенниками уже «на местах» — в провинциальных городах, куда «экстрасенсы» ездят с гастролями.

Всегда было интересно, как так выходит, что у нас в стране есть огромная, просто огромная мошенническая сфера, но ею за столько лет никто из правоохранительных органов так и не заинтересовался?

(Ну или давайте начнем с малого: переведем всех этих ясновидящих ребят из разряда самозанятых в разряд индивидуальных предпринимателей. А что? Пускай переходят из теневого сектора экономики на светлую сторону).