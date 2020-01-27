16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,3380   EUR  68,7775  

Экстрасенсы, прости господи

Как-то грустно наблюдать за тем, сколько людей вокруг надеются на волшебную помощь от экстрасенсов

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Накануне набрел на новость, что в Нефтеюганске экстрасенсы угрозами заставили девушку заплатить им полтора миллиона рублей за снятие порчи, и задумался: насколько же прочно в нас сидит вера в колдунов и магов.

Не секрет, что практика обращения к ясновидящим в России— достаточно частое явление. По мнению ряда специалистов, ежегодно в общей сложности россияне тратят миллиарды рублей на услуги экстрасенсов. Это весьма забавно, поскольку согласно данным ВЦИОМ две трети граждан РФ (а именно 63 процента) считают себя верующими. Какая-то несостыковочка, ведь согласно христианским взглядам, обращение к экстрасенсам, колдунам, ведуньям, всяческим бабкам — это все от Лукавого.

Но сейчас не об этом.

Часто «знакомство с «магами» происходит по одним и тем же схемам. Человек натыкается на какой-нибудь сайт, где ему говорят, что помогут вылечить заболевание / обрести счастье / узнать будущее. Либо другой вариант: какая-нибудь родственница доверительно заявляет: «Тут недалеко от города в поселке живет одна бабка. Давай я тебе ее телефончик дам!»

Люди звонят этим ясновидящим и, естественно, узнают, что на них наложена ужасная, смертельная порча, которую можно снять тысяч так за 700-800. В более наглых случаях «чистокровные» маги начинают буквально угрожать простофилям всяческими бедами и требуют с них еще больше денег. Ситуация до ужаса бредовая и до смешного страшная. И вся проблема в том, что для подобных сверхъестественных манипуляций в России подготовлена слишком благодатная почва.

Сами посудите: в автобусах часто крутят запись: «УМВД по Сургуту сообщает: с начала года увеличилось количество преступлений, связанных с интернет-мошенниками…». Но ни разу я не слышал объявление «Не верьте ясновидящим. Они вас обманывают и вымогают деньги».

Нет, вместо этого у нас по федеральным каналам крутят телепроект «Битва экстрасенсов», куда приходят люди, желающие пропиарить себя в качестве целителей и магов.

И даже когда на телеканале «Россия» вышел цикл документальных фильмов про участников этого шоу (где они сами говорили о том, что весь проект — это постанова), люди все равно продолжили верить. И раскошеливаться перед мошенниками уже «на местах» — в провинциальных городах, куда «экстрасенсы» ездят с гастролями.

Всегда было интересно, как так выходит, что у нас в стране есть огромная, просто огромная мошенническая сфера, но ею за столько лет никто из правоохранительных органов так и не заинтересовался?

(Ну или давайте начнем с малого: переведем всех этих ясновидящих ребят из разряда самозанятых в разряд индивидуальных предпринимателей. А что? Пускай переходят из теневого сектора экономики на светлую сторону).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:50, просмотров: 312, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ

Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ
Богдан Гужва, депутат думы Сургута Сегодня в 17:17
370 1
​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами

​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами
Руководство города взирало на ответственного за коммунальное хозяйство, всем своим видом умоляя его сделать правильный ответ. К чести Натальи Владимировны, она подсказала им решение проблемы, разжевала и положила в рот
Альберт Леонов, сургутянин 26 января в 15:56
3076 8
В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму

В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму
Сергей Большов 24 января в 18:30
5778 5
Нужно что-то менять...

Нужно что-то менять...
Жители продолжают выражать недовольство относительно недостатков работы городского общественного транспорта, а также качества содержания городских улиц и дорог
Ринат Айсин, депутат думы Югры 24 января в 17:14
2137 3
Закон не писан?

Закон не писан?
Сегодня многажды битый, трижды кинутый и сотни раз обманутый собственник буквально с лупой изучает и Жилищный кодекс, и Кодекс об административных правонарушениях, и различные Приказы и Постановления Правительства РФ
Инна Бирук, сургутская общественница 24 января в 14:16
8097 15
Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!

Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 24 января в 13:11
4457 2
​А если это не для Путина?

​А если это не для Путина?
При определенной доле фантазии можно представить, что президент готовит в 2024 году передачу основных дел надежному преемнику, и для этого усиливает пост уже до самой крайности
Дмитрий Щеглов 24 января в 01:09
1551 5
​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры
Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках
Сергей Антонов, сургутянин 23 января в 08:48
1263 14
​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:15
1257 26
​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей
Нынешний закон превращает данные о здоровье 15-летних подростков во врачебную тайну. Это может повредить и им самим, и семье
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:06
883 1
​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой
Одни привозили театры и музеи, другие – врачей, а кто-то обещал 5G
Редакция СИА-ПРЕСС 21 января в 22:43
2242 7
​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России
Дмитрий Щеглов 21 января в 12:04
2250 91
Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной
Коллектив СурГУ, кафедры информатики и вычислительной техники Политехнического института 20 января в 12:38
5367 0
​Маткапитал демографии не помощник

​Маткапитал демографии не помощник
Я думаю, нынешние пертурбации с маткапиталом – это не про демографию как таковую, а про умиротворение многочисленной социальной страты «молодые семьи с детьми». Чтобы не бухтели и не ходили на митинги
Дмитрий Щеглов 19 января в 20:07
3384 17
​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы

​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы
Рассказываем, зачем это может быть сделано и кому выгодно
Дмитрий Щеглов 17 января в 17:06
3289 4
Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР

Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук 16 января в 21:47
2489 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика