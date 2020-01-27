Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ

Предлагаю вам снова решить, какие парки и скверы будут благоустроены в 2021 году. 28 января крайний срок сбора предложений от горожан по выбору территорий города Сургута, требующих первоочередного благоустройства.

Любой желающий может прийти в пункты по работы с населением МКУ «Наш город» с 9.00 до 18.00 с паспортом и внести свой вклад в будущее города.

Для этого достаточно заполнить соответствующий бланк, отметив территорию из представленных на выбор или внести свое предложение. В бланке указаны три объекта:

— парк в 38-м микрорайоне

— парк в 20 «А» микрорайоне

— сквер по улице Республики

Сделать свой выбор в пользу наиболее приоритетных территорий для благоустройства в следующем году или представить свою идею можно по ссылке.⠀

После анализа и отбора предложений на заседании городской общественной комиссии определят перечень территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование.

При этом проведение рейтингового голосования является обязательным условием для софинансирования благоустройства из бюджетов других уровней – окружного и федерального.⠀

А какой объект поддержали вы?







