​Идея для Шувалова

Судя по всему, вопрос общественного транспорта в Сургуте выходит на передний план. Об этом со ссылкой на избирателей пишет и председатель городской думы Надежда Красноярова, и депутат думы Югры Ринат Айсин, и в тройке самых комментируемых материалов СИА-ПРЕСС в 2019 году один – про автобусы. Пока все задаются вопросом: что делать? Подкину несколько идей для обдумывания.

Первое – это уже вроде как собралась делать городская администрация – изучить человеческие потоки в Сургуте и на этом основании составить новую схему маршрутов. На ее основании – при выделении землю под строительство учитывать и прорабатывать доступность новой локации с точки зрения общественного транспорта.

Второе. Определить сумму, которая необходима для обеспечения нормальной транспортной схемы (не в расценках явно не супер-эффективного СПОПАТа, а в нормальной рыночной среде), понять, есть ли эти деньги в бюджете, и за недостающими средствами идти к губернатору или еще куда-нибудь, где нынче раздают субсидии на полезные вещи.

Третье. Поняв, сколько есть денег, собрать перевозчиков, пригласить внешних потенциальных инвесторов и донести стратегический месседж. Он может быть примерно таким: ребята, у нас есть столько-то сотен миллионов рублей, которые мы будем ежегодно разыгрывать на торгах по маршрутам, СПОПАТ за них будет с вами бороться на рыночных условиях безо всяких преференций, приходите к нам, расширяйте / обновляйте автопарк, и поехали.

Четвертое. Определить механику, по каким принципам в Сургуте будут выделяться полосы для автобусного движения. Условно: если есть три (может, две?) полосы в одну сторону, мало поворотов, есть траффик и необходимость пускать там маршрут – и беспощадно эти автобусные полосы выделять (по ним, к слову, можно разрешить спокойно ездить официальным такси с желтыми номерами, в Москве это работает). На Ленина, Мира, Пролетарском – вполне можно это делать прямо сейчас.

Пятое. Платные парковки. Выбрать места, где самая страшная задница с возможностью оставить машину, пустить туда автобусы со всего города, и ввести платные парковки. Это будет самое страшное, но это придется как-то пережить. Нужно постепенно, мягко и с подробными разъяснениями дестимулировать владение личным автомобилем, предлагая адекватную альтернативу.

И шестое – то самое, что вынесено в заголовок. Для демонстрации понимания проблемы и твердых намерений городской власти ее решить – пересадить муниципальных служащих с такси на автобусы (о, да, я прямо слышу эти крики ужаса и возмущения). Ну а что, один раз пересадили со служебных членовозов на такси – почему бы не пойти дальше и не стать еще ближе к народу и его проблемам? Тем более, как иначе ответственные за общественный транспорт поймут все недостатки своей сферы, если не погрузятся в нее основательно?

В общем, задача решаемая, нужно только за нее браться, причем не только «заказом исследования», которое сначала будет отторговываться квартал, делаться полгода, а следом дума его забракует по причине полной неадекватности, как частенько бывает. В конце концов, еще одна идея, седьмая по счету – купите нескольким ответственным чиновникам билеты в Тюмень, и пусть они поедут учиться и перенимать опыт, как это все делается.

Если хотите полумилионник-Сургут – браться за все это нужно прямо сегодня.