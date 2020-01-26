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​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

24 января, пятница. То время, когда многие строят планы на выходные, снимают стресс после тяжелой рабочей недели.

На это время назначается встреча губернатора округа с горожанами. Тема: уборка улиц от снега. Природа как будто решила «испытать» местную власть – пошел снег… И, как выразился один мой знакомый: «Столько снегоуборочной техники, первый раз вижу на улицах города». Дороги в этот вечер были чисты как никогда. Лишний раз привлекать к себе особое желание деятели от чиновничьей братии не хотели.

Зал был полон, впрочем, как всегда, на подобных мероприятиях, но в процессе встречи до меня дошло: 90 процентов присутствующих – муниципальные служащие! Им было сделано предложение, от которого они не смогли отказаться. Это жалкое зрелище: когда сидят директора школ, руководители и сотрудники муниципальных структур. В их глазах читается: «Скорее бы все кончилось! Как бы незаметно для начальства уйти домой?» А «оно», начальство, стояло везде: и на в ходе в библиотеку и, самое ужасное, – у гардероба!

Вопросов по заявленной теме было не так много, но и те, что были заданы, поставили городскую «элиту» в неудобное положение.

Если на некоторые они смогли ответить четко и понятно, то на вопрос о периодичности уборки улиц и тротуаров в то время, когда идет снег, вышла заминка. Губернатор была лучше подготовлена, чем те, кто отвечает за коммунальное хозяйство в городе. Тот факт, что она выговаривала, как учитель начальной школы ученику, не выучившему домашнее задание, подводя его к правильному ответу, а он не мог сообразить, чего от него хотят, вызывал улыбку, которая периодически возникала у всех присутствующих на мероприятии.

Руководство города взирало на ответственного за коммунальное хозяйство, всем своим видом умоляя его сделать правильный ответ. К чести Натальи Владимировны, она подсказала им решение проблемы, разжевала и положила в рот. Но и тут они не смогли ничего умного сказать. Только пообещали, что к концу года они уточнят правила, в которых пропишут периодичность уборки снега, зависящую от количества осадков, выпавших за сутки! Гениально! Еще «зимы» месяца три, а они решили «сподобится» к осени!

Получается, что тротуары как убирали, так и будут убирать. Тем, кто передвигается на общественном транспорте, к школам, детсадам и больницам не подойти. Пожилые горожане и дети будут кое-как брести через снежные завалы, кто на учебу, кто к врачу. Мамочки с колясками будут все так же похожи на «речные буксиры», толкающие баржи по реке. Только вместо «барж» коляска с ребенком. Счастье наступит «туморру». Но горожане хотят, чтобы было все еще «естедей» а не «туморру»!

После обсуждения проблемы уборки дорог встреча продолжилась в режиме «любые вопросы», и перешла в стадию, когда губернатор, хрупкая, немолодая, защищала отдельные категории граждан от «чиновников». От их бездушного и безинициативного отношения к проблеме конкретного человека. Думаю, что это ей удалось, например, часть балочников внесут обратно в списки на расселение.

Что лично я вынес из этой встречи. Вопрос, который хотел задать – задал. Ответом послужат изменения в договоре по уборке от снега улиц и тротуаров. В целом же тех, кто задал реальные вопросы губернатору на тему городских проблем – по пальцам одной руки можно пересчитать. Остальные вопросы – не менее важные, но они не относятся к заявленной теме встречи.

Стало понятно, что местные чиновники сгоняют на встречи подчиненных. Это противненько выглядит.

Что действительно нужно горожанам? Чтобы снег убирали вовремя, дорожки песком посыпали, коня железного поставить в «стойло» (желательно у входа в квартиру), а сами местные власти не воровали и не бюрократничали, и никому не давали, простому человеку помогали. И, желательно, чтоб их, власти, не видно и не слышно было. Включая их родственников, друзей молодости и их детей.

Что надо власти от народа? Чтобы платил за все, не питюкал, голосовал как надо, голову не морочил и не требовал, чего ему там от властей надо. Мало ли чего кому надо... И чтоб не видно и не слышно его было. На встречу прийти «желающие» из числа подчиненного люду найдется всегда. А не найдется – так премию али другое «благо» не получит. Преданности надо, социального оптимизма и патриотизма.

Хотел еще обратиться к тем, кто тут критикует с «дивана»: приходите на встречи, микрофон дают всем, всегда есть возможность задать вопрос или высказаться по поводу и без. Один только нюанс есть, перед тем как что сказать, просят представиться.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 238, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:11
Написано прикольно, поставил «нравится».

Но, вот вопрос – зачем ходил то?

Чтобы изменения в договор по уборке от снега улиц и тротуаров внести через губернаторшу?

Это же цирк…

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