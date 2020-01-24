Нужно что-то менять...

В связи со значительным увеличением численности населения города Сургута, а также ввода в эксплуатацию больших городских жилых массивов, убежден, что маршрутно-транспортная сеть требует значительных корректировок.

Жители продолжают выражать недовольство относительно недостатков работы городского общественного транспорта, а также качества содержания городских улиц и дорог.

С учетом частых обращений граждан по существующим проблемам транспортных пассажирских перевозок, решил сделать запрос в соответствующие службы для рассмотрения перспективного развития транспортной и пассажирской сети города.

Что интересует меня лично:

1. Какая сумма предусмотрена на данную статью в бюджете города Сургута;

2. Насколько эта сумма изменялась за последние 10 лет;

3. Какими региональными субсидиями пользуется город;

4. Каким образом решается проблема нехватки бюджетирования, - за счет уменьшения периодичности движения автобусов маршрутной сети, либо уменьшения количества автобусов в маршруте;

5. Какой транспорт используется транспортными компаниями города, осуществляющими пассажирские перевозки (компания, год выпуска, срок эксплуатации);

6. Какая сумма денежных средств необходима АО «СПОПАТ» для обновления парка автобусов, с учетом внедрения экономичных и экологичных технологий.

А как считаете вы, нужно ли что-то менять в пассажирских перевозках в нашем городе? Какие недостатки можете обозначить вы?