В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму

Сургутянка Оксана Хибуха оказалась в тяжелей ситуации: ей перестали выплачивать пособие на детей из-за мошенников, которые оформили на нее фирму в Москве. Женщина сообщила об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС, и он решил поподробнее разобраться в ситуации.

Купила квартиру, теперь «мошенница»?

«22 июня 2018 года я купила квартиру в Сургуте и в этот же день сдала документы в МФЦ. Прописка по данному адресу у меня появилась только 13 июля 2018 года. Я всегда получала в центре социальных выплат ежемесячное пособие на детей (как малоимущий гражданин), а именно 968 рублей, но 11 декабря 2019 года выплаты мне приостановили», — рассказывает Оксана.

В центре социальных выплат девушке заявили, что она считается мошенницей, поскольку на нее оформлена московская фирма ООО «Фокси».

То есть ситуация такова: 22 июня 2018 года сургутянка сдает все свои документы в МФЦ, а уже через две недели, 11 июля, на нее регистрируется компания. Причем документ о регистрации заверен электронной подписью, которую девушка никогда не оформляла.

«Я с 15 августа 2015 года ни разу не покидала пределы Сургута. Также я официально нигде не трудоустроена и состою в центре занятости, как лицо ищущее работу. Уставный капитал оформленной на меня фирмы составляет 125 тысяч рублей, у меня отроду таких денег не было», — отмечает сургутянка.

Что говорят в полиции и в налоговой?

12 декабря 2019 года Оксана Хибуха обратилась с заявлениями в городскую прокуратуру, налоговую, УМВД. На следующий день, по ее словам, ей позвонили из ФНС, попросив срочно прийти и подписать заявление о том, то она не является учредителем организации.

«В полиции меня вызвали на допрос. Взяли у меня образцы подписи и почерка, потом я написала объяснительную. А недавно я получила письмо о том, что в отделе по борьбе с экономическими преступлениями по факту моего заявления приняли решение о передаче всех материалов дела в УМВД Южного Тушина города Москвы. В налоговой мне также заявили, что все перенаправлено в столицу», — рассказала Оксана Хибуха.

СИА-ПРЕСС в московском отделении полиции Южного Тушина предоставить информацию о ходе дела не смогли. В Сургутском отделении ИФНС корреспондента перенаправили в окружной центр, где на звонки так никто и не ответил.

А в сургутском УМВД редакции пояснили, что поскольку фирма зарегистрирована в Москве, то считается, что и преступление совершенно именно там.

«Согласно уголовно-процессуальному кодексу все материалы расследуются по месту совершения преступления. Все, что от нас зависело (забор образцов подписи и подчерка) мы направили по месту совершения преступления», — рассказали в ведомстве.

В УМВД также подчеркнули, что за последние несколько лет количество похожих инцидентов регистрации фиктивных компаний резко возросло, особенно участились случаи оформления московских фирм на девушек в декрете.

Напомним о событиях, происходивших летом 2019 года, когда более 40 сургутян объединились в инициативную группу, после того, как на них массово зарегистрировали фирмы в разных регионах России.

А как личные данные вообще оказались у сторонних людей?

Для оформления фирмы мошенникам необходимы личные данные человека. По словам Оксаны Хибухи, она никогда не «светила» своими документами. Лишь однажды предоставила свои данные в МФЦ для регистрации квартиры.

В УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС не смогли сказать, откуда у мошенников появляются личные данные сургутян. Однако приведем несколько примеров: страховые компании, медучреждения, портал Госуслуг. Это лишь несколько мест, где находятся личные данные граждан, и не факт, что мошенникам не удастся их украсть. Так, напомним, в конце декабря неизвестные опубликовали персональные данные жителей Югры с портала Госуслуг.

А вы еще докажите, что это не ваша фирма

Даже несмотря на то, что у Оксаны приняли заявление о фиктивной регистрации фирмы, неизвестно, как закончится ее история. Однако пока ее непричастность к московской фирме не будет доказана, пособие на детей женщина получать не сможет.

На данный момент никакого уголовного дела по факту мошенничества не заведено. А все материалы находятся в московском отделении полиции.

Что делать, если на меня оформили компанию?

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