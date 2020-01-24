Закон не писан?

Сегодня управление многоквартирными домами осуществляют управляющие компании. В связи с этим, собственники квартир в большинстве своем хотят контролировать деятельность УК и расходование средств, которые они ежемесячно вносят по квитанциям. Вполне законное желание, кстати, закрепленное федеральным законодательством, в соответствии с которым компании должны предоставлять жильцам всю необходимую информацию. Сегодня добросовестные УК размещают данную информацию на своих официальных сайтах, и каждый собственник может зайти и ознакомиться с ней.

Но давайте сначала разберемся, какие конкретно сведения управляющая компания должна предоставлять жителям.

Итак, управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со Стандартом раскрытия информации, утвержденным о постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731.

Перечень информации, которая должна быть доступна собственникам МКД:1. Общая информация и сведения об основных показаниях финансово-хозяйственной деятельности;

2. перечень МКД в управлении управляющей организации с указанием адреса и основания управления;

3. общие характеристики многоквартирных домов в управлении;

4. информация о выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества;

5. информация об оказываемых коммунальных услугах;

6. сведения о капитальном ремонте в случае, если у управляющей организации открыт специальный счёт;

7. информация о проведённых ОСС;

8. отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год;

9. информация о случаях привлечения управляющей организации или её должностных лиц к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами;

10. сведения о тарифах.

Все эти сведения с 1 января 2018 года управляющая организация обязана размещать на сайте ГИС ЖКХ, а также на выбор - либо на своем официальном сайте, либо на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ, определяемого высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, либо на сайте органа местного самоуправления, на территории которого УО осуществляет свою деятельность. Самый простой и доступный метод донесения информации до собственников - размещение на стендах, расположенных в офисе управляющей организации.

Также в открытом доступе должны быть сведения о техническом состоянии многоквартирного дома. Ну, хотя бы для того, чтобы собственники имели представление, почему УК проводит покраску стен вместо того, чтобы, к примеру, заменить изношенные в хлам оконные рамы или входные двери в подъезде. Для того, чтобы собственникам было понятно, почему именно на те или иные услуги делается упор, УО должна предоставлять собственникам акт обследования технического состояния МКД. Вот вам ребята, полный расклад, и думайте сами, что в первую очередь следует привести в божеский вид – стены, окна, входную группу либо полы.

Кроме того, при проведении собраний, инициатору по письменному обращению в течение 5 дней предоставляется реестр собственников МКД с указанием ФИО, номера помещения и размера доли в праве общей собственности на общее имущество собственников (ч.3 ст.45 ЖК РФ).

И, наконец, сведения, предусмотренные договором управления:

1. Информацию о перечне, объёме, качестве и периодичности оказанных работ и услуг;

2. Копии документов, связанных с выполнением обязательств.

Согласитесь на бумаге все красиво, а что мы, как собственники жилых помещений, имеем на выходе? Далеко ходить не будем, возьмем за показатель работу одной сургутской управляющей компании ООО УК «Сервис-3». Если честно, данная организация уже вызывает оскомину, поскольку жалобам на ее неудовлетворительную, а вернее отвратительную работу по управлению МКД, несть числа. При этом компания не озаботилась предоставить вышеуказанную информацию не то что на своем официальном сайте, но даже и в системе ГИС ЖКХ.

Так, собственница жилого помещения одного из МКД, находящегося в управлении «Сервис-3», обнаружив этот казус, решила истребовать оную информацию конкретно у руководства управляющей компании, написав соответствующее письмо. Искренне веря, что живет в правовом государстве, гражданка была уверена, что УО предоставит ей все сведения в полном объеме.

У ООО УК «Сервис-3» для ознакомления были запрошены следующие документы:

1. Отчет об управлении Многоквартирным домом за 2018 год;

2. Договоры, заключенные с подрядными организациями, оказывающими работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома за 2018 год и 2019 год;

3. Акты выполненных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома за 2018 и 2019 годы либо иные документы, подтверждающие выполнение либо оказание услуг.

Думаете, управляющая компания проигнорировала ее заявление?

Нет, ответила чин по чину, письменно (13.09.2019 ,приложение №2). Вот только ответ этот не понравился, ибо компания в своем письме указала на то, что раскрытие информации о себестоимости работ и услуг по содержанию общего имущества МКД не предусмотрено. И сослалась на … стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденный постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. №731.

Да тот самый, который обязует предоставлять вышеуказанную информацию! Но у руководства компании, видимо, свое понимание данной нормы. В общем, своя рука владыка – толкуем нормы и требования закона так, как нам удобно и комфортно, видимо, надеясь на то, что собственник недалек и вряд ли разберется во всей этой казуистике.

Ну, лет эдак 15-20 назад этот номер вполне мог бы прокатить, но сегодня многажды битый, трижды кинутый и сотни раз обманутый собственник, буквально с лупой изучает и Жилищный кодекс Российской Федерации, и Кодекс об административных правонарушениях, и различные Приказы и Постановления Правительства РФ. Так что сегодня он прекрасно знает, что истребованная информация – никакая не великая тайна Мальчиша-Кибальчиша, и коль подлежит раскрытию в системе ГИС ЖКХ, то и рядовая собственница имеет право с ней ознакомиться.В случае отказа в предоставлении этих сведений, на управляющую компанию может быть наложен административный штраф: от 500 до 1000 рублей на должностных лиц и от 500 до 10 тысяч рублей на юридическое лицо (Ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ).

Наказание, надо признать, так себе, из серии напугать ежа голой задницей. В нашем случае «Сервис-3» принял «соломоново решение»: якобы отреагировал на запрос собственника и в то же время напустил туману, сославшись на несуществующую норму постановления правительства. Авось, номер пройдет!

А дальше самое интересное: к письму ООО УК «Сервис-3» приобщен отчет по управлению МКД. Согласно этой цидульке (иначе этот отчет не назовешь), площадь квартир - 10 365,80 кв.м., жилых - 9 307,90, нежилых - 1 057,90 кв.м. Меж тем из данных ГИС ЖКХ (приложение №4) следует: общая площадь здания: 9315.6 м2, общая площадь жилых помещений: 9315.6 м2. Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования - 6768,20 кв.м. Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме – 17708 кв.м.

Говоря официальным языком, отчет компании содержит недостоверные сведения, а проще - представители УО вводят в заблуждение как сивые мерины, причем даже глазом не моргнут. А почему? Вопрос конечно интересный, а ответ на поверхности: должностные лица могут отделаться штрафом в размере от 300 до 5000 рублей; юридические - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. В отдельных случаях, как показывает судебная практика, и вовсе устным замечанием.

Ну, ошиблись ребята, с кем не бывает, не все же сильны в математике.

А дальше и вовсе пошли «несущественные мелочи». Так, к письму ООО УК «Сервис-3» приобщены акты № 1 приемки оказанных услуг, выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД дома за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, а также с 01.01.2019 по 31.06.2018. Прости, читатель, за косный бюрократический язык, но соблюдем букву закона.

Так, в графе «Стоимость» следует отражать стоимость за единицу выполненной работы в соответствии с договором управления МКД или договором оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- графа «Сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу» должна включать сметную стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Что ж, как говорится, должны отражаться эти сведения, да не обязаны.

Мало того, в предоставленных УК актах неверно указаны наименования вида работ, не указана сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда, по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Да и работы, судя по всему, выполнялись через пень-колоду.

К примеру, в актах указано, что в 2018 году на содержание крыши МКД в 2018 году было освоено 92 048,30 руб., за первое полугодие 2019 – 47 268,05 руб.

Спрашивается – где деньги, Зин, то бишь «Сервис-3»? Где-где, что за пошлые вопросы?! Ей-богу, эти собственники просто распоясались!

Меж тем, форма, утвержденная Приказом №761/пр, не является рекомендуемой, значит, ее следует соблюдать неукоснительно. Но, видимо для ООО УК «Сервис-3», законы не писаны, коль компания позволяет себе не только не соблюдать форму актов, но и не указывать даты исполнения услуг, а то и вовсе представлять эти документы неподписанными, как это произошло в нашем случае. Меж тем, в форме акта, утвержденной Приказом 761/пр, предусмотрено, что подписывать акт может как председатель совета МКД, так и уполномоченный собственник помещения. Отсутствие подписей в акте свидетельствует о том, должной приемки проведенного текущего ремонта с участием представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда не было. В свое оправдание компания привела аргумент, что у МКД нет председателя и отсутствует совет дома.

Но это лишний раз подтверждает, что к своим обязанностям УО относится формально.

Складывается впечатление, что руководство компании, как принято сейчас говорить, потеряла берега. И видимо забыло, что собственники, недовольные отчетом управляющей компании, вполне могут позволить себе задаться вопросом: а нужна ли нам такая компания? В конце концов, у них есть законное право собрать общее собрание и разорвать договорные отношения с компанией в одностороннем порядке и взять бразды правления в свои руки. И тогда руководству компании никто не будет досаждать «пошлыми» вопросами, а собственники МКД сами будут решать, куда и на что им следует потратить деньги.