Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!

После проведения отчётных встреч депутатов Думы Сургута со своими избирателями в конце прошлого года в работу были приняты наказы, которые касаются наиболее злободневных вопросов жизнедеятельности города. Я не хочу делить проблемы по степени значимости, все они очень важные, но есть несколько, которые жителей волнуют особенно сильно. Одна из них – неудовлетворенность работой общественного транспорта. Проблема актуальная для нашего города, особенно когда наступают морозы, а автобусы приходят не по расписанию, либо вообще не приезжают. Много жалоб сургутян на несовершенство маршрутов, город растёт, строятся новые микрорайоны, пожилым людям, детям приходится долго идти пешком до своей остановки, добираться до места с многочисленными пересадками. Еще один аспект проблемы, который вызывает нарекания жителей – неудовлетворительное состояние транспорта. Старые автобусы, маршрутки, в которые не войдёшь с коляской, некоторые мамы, даже запрещают своим детям-школьникам на них ездить – боятся за безопасность.

Конечно, ситуацию нужно исправлять!

В декабре я обратилась с предложением к своим общественным помощникам с просьбой провести проверку движения общественного транспорта по нескольким маршрутам, которые вызывают особые претензии у жителей. В частности, был осуществлен контроль графика движения автобусов № 8; 11; 14а; 21 и 24. В ходе его выявлены отдельные нарушения, а результаты общественного мониторинга были направлены в администрацию. Считаю, что это должно стимулировать интенсивность и качество проверок работы транспорта со стороны соответствующих муниципальных служб. Так, в 2019 году на перевозчика по маршрутам № 8 и 21 ООО «Тракт» были наложены штрафы более чем на 2 млн рублей.

Надеюсь, что такие меры заставят транспортников добросовестнее относиться к своим обязанностям и выполнять условия муниципального контракта!