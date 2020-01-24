16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9515   EUR  68,6856  

​А если это не для Путина?

Фото znak.com
Фото znak.com

За минувшую неделю прочитал и прослушал массу аналитики о происходящем вокруг изменений в Конституцию, фактическом усилении президентской власти, разгоне предыдущего правительства и новых министрах. Единственный вопрос, который повергает наблюдателей в некоторое сомнение – к чему спешка? Жили-жили, и тут на тебе – за несколько дней столько масштабных событий.

С одной стороны, это можно объяснить стилем работы нашей власти, о котором я писал раньше – спецоперация. Провернуть все максимально быстро, чтобы никто не успел опомниться и задуматься хоть о чем-нибудь, что сложнее матерных надписей на футболке нового министра культуры. Писатель Станислав Белковский выдвинул свою версию: что любое важное действие в России должно происходить в режиме аврала, иначе процесс утечет в расслабленную обломовщину.

Но, с другой стороны, а если нет? Если стремительность операции обусловлена не желанием президента за пару месяцев обеспечить себе более мощные позиции в транзите, а все дело в быстрой подготовке условий для возможного преемника. И мы, как предположили некоторые аналитики, просто не обладаем всей информацией, по какой причине политическая жизнь так ускорилась («Неужто какая-то болезнь?» – перешептываются наблюдатели).

Не будем о плохом и пожелаем президенту долгих лет жизни, но если предположить, что все же речь идет о подготовке надежной базы для преемника? У этого есть логика. Обновленная Конституция действительно усиливает президента, это факт. Но при этом формальных поводов для сохранения президентского поста у Владимира Путина, кажется, нет – его «два срока подряд» по нынешним правилам и тем более два срока без «подряд» по предложенным закончатся в 2024 году. Конечно, можно сказать: «То была старая Конституция, мы ее поправили, перезагрузили, и теперь го по новой, у меня два срока по шесть лет», – но как на это отреагирует народ? Что-то подсказывает, что не очень добро.

Зато при определенной доле фантазии можно представить, что президент готовит в 2024 году передачу основных дел надежному преемнику, и для этого усиливает пост уже до самой крайности. Вплоть до того, что глава государства будет иметь право сносить судей Верховного и Конституционного суда, не подписывать законы, даже если парламент преодолел его вето, увольнять любого министра или даже премьера безо всякой внешней причины, а также посылать к чертям международные договоры, если они противоречат его чувству прекрасного.

То есть сам Путин мог это все проворачивать и без буквы Конституции, просто по своему желанию, из-за наличия огромной личной власти и политического опыта. А преемник? Он же не так силен. Он не справится. Его будут со всех сторон клевать. А что будет, если заклюют президента? Страна рухнет. Значит, нужно дать ему максимальные возможности защититься. (Это все не мои мысли, это я предполагаю логику президента)

Если это действительно так (а мы это узнаем буквально в течение двух-трех лет, а то и раньше), то это может оказаться одной из крупнейших его политических и исторических ошибок. Сколько пришедших на свой пост «всесильных» государей привели к разрушению страны – именно из-за коктейля гигантских полномочий, нежелания ими делиться с кем-либо и отсутствия компетенции и понимания ситуации. Крушение Российской империи в начале XX века – тому самый яркий и близкий нам по контексту пример.

Не могу знать, как будет лучше – если президент сохранит власть и, в конце концов, уйдет по естественным причинам, или если он передаст супер-президентские полномочия преемнику, который непонятно как ими воспользуется. Лучше было бы, если бы Россия пошла по пути демократизации и распределения власти – это дает шанс на изменения без крови и мордобоя. А любой другой путь – выбор между плохим и очень плохим.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 01:09, просмотров: 142, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры
Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках
Сергей Антонов, сургутянин 23 января в 08:48
778 13
​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:15
866 17
​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей
Нынешний закон превращает данные о здоровье 15-летних подростков во врачебную тайну. Это может повредить и им самим, и семье
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:06
686 1
​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой
Одни привозили театры и музеи, другие – врачей, а кто-то обещал 5G
Редакция СИА-ПРЕСС 21 января в 22:43
1844 7
​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России
Дмитрий Щеглов 21 января в 12:04
1922 91
Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной
Коллектив СурГУ, кафедры информатики и вычислительной техники Политехнического института 20 января в 12:38
5045 0
​Маткапитал демографии не помощник

​Маткапитал демографии не помощник
Я думаю, нынешние пертурбации с маткапиталом – это не про демографию как таковую, а про умиротворение многочисленной социальной страты «молодые семьи с детьми». Чтобы не бухтели и не ходили на митинги
Дмитрий Щеглов 19 января в 20:07
2962 12
​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы

​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы
Рассказываем, зачем это может быть сделано и кому выгодно
Дмитрий Щеглов 17 января в 17:06
3028 4
Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР

Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук 16 января в 21:47
2209 13
Анна Богдевич

​Как все мерзко...
От новости об отставке правительства у меня аж дух захватило. В голове сразу: «Да ладно. Да неужели! Не может быть!» И прочая эмоциональность. Оказалось, я вполне права, и быть такого не может.
Анна Богдевич 15 января в 21:12
3086 4
А пообсуждать?

А пообсуждать?

Как принимали Конституцию в тоталитарной стране и в государстве эволюционирующей демократии
Людмила Осьминкина 16 января в 18:08
2103 15
Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»

Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 18:06
2003 15
Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»

Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»
Илья Низовских 16 января в 17:11
2186 16
Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»

Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 16:35
1260 2
Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?

Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 16 января в 16:11
2111 14
Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы

Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы
Каждый человек еще раз убедился, что его жизнь, жизнь его детей и благополучие его семьи – самое ценное для нашего государства
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 16 января в 12:24
1230 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика