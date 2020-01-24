​А если это не для Путина?

За минувшую неделю прочитал и прослушал массу аналитики о происходящем вокруг изменений в Конституцию, фактическом усилении президентской власти, разгоне предыдущего правительства и новых министрах. Единственный вопрос, который повергает наблюдателей в некоторое сомнение – к чему спешка? Жили-жили, и тут на тебе – за несколько дней столько масштабных событий.

С одной стороны, это можно объяснить стилем работы нашей власти, о котором я писал раньше – спецоперация. Провернуть все максимально быстро, чтобы никто не успел опомниться и задуматься хоть о чем-нибудь, что сложнее матерных надписей на футболке нового министра культуры. Писатель Станислав Белковский выдвинул свою версию: что любое важное действие в России должно происходить в режиме аврала, иначе процесс утечет в расслабленную обломовщину.

Но, с другой стороны, а если нет? Если стремительность операции обусловлена не желанием президента за пару месяцев обеспечить себе более мощные позиции в транзите, а все дело в быстрой подготовке условий для возможного преемника. И мы, как предположили некоторые аналитики, просто не обладаем всей информацией, по какой причине политическая жизнь так ускорилась («Неужто какая-то болезнь?» – перешептываются наблюдатели).

Не будем о плохом и пожелаем президенту долгих лет жизни, но если предположить, что все же речь идет о подготовке надежной базы для преемника? У этого есть логика. Обновленная Конституция действительно усиливает президента, это факт. Но при этом формальных поводов для сохранения президентского поста у Владимира Путина, кажется, нет – его «два срока подряд» по нынешним правилам и тем более два срока без «подряд» по предложенным закончатся в 2024 году. Конечно, можно сказать: «То была старая Конституция, мы ее поправили, перезагрузили, и теперь го по новой, у меня два срока по шесть лет», – но как на это отреагирует народ? Что-то подсказывает, что не очень добро.

Зато при определенной доле фантазии можно представить, что президент готовит в 2024 году передачу основных дел надежному преемнику, и для этого усиливает пост уже до самой крайности. Вплоть до того, что глава государства будет иметь право сносить судей Верховного и Конституционного суда, не подписывать законы, даже если парламент преодолел его вето, увольнять любого министра или даже премьера безо всякой внешней причины, а также посылать к чертям международные договоры, если они противоречат его чувству прекрасного.

То есть сам Путин мог это все проворачивать и без буквы Конституции, просто по своему желанию, из-за наличия огромной личной власти и политического опыта. А преемник? Он же не так силен. Он не справится. Его будут со всех сторон клевать. А что будет, если заклюют президента? Страна рухнет. Значит, нужно дать ему максимальные возможности защититься. (Это все не мои мысли, это я предполагаю логику президента)

Если это действительно так (а мы это узнаем буквально в течение двух-трех лет, а то и раньше), то это может оказаться одной из крупнейших его политических и исторических ошибок. Сколько пришедших на свой пост «всесильных» государей привели к разрушению страны – именно из-за коктейля гигантских полномочий, нежелания ими делиться с кем-либо и отсутствия компетенции и понимания ситуации. Крушение Российской империи в начале XX века – тому самый яркий и близкий нам по контексту пример.

Не могу знать, как будет лучше – если президент сохранит власть и, в конце концов, уйдет по естественным причинам, или если он передаст супер-президентские полномочия преемнику, который непонятно как ими воспользуется. Лучше было бы, если бы Россия пошла по пути демократизации и распределения власти – это дает шанс на изменения без крови и мордобоя. А любой другой путь – выбор между плохим и очень плохим.