​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

В России объявлен новый состав правительства.

В теории мы все преуспели, но, как говорится, практика критерий истины, только на практике можно убедиться в правильности принятой тактики и оценить принятые решения.

Надеюсь, новому составу правительства России удастся справиться со сложнейшими задачами. Решить проблему бедности и безработицы, успешно выполнить национальные проекты, совершить экономический рывок и решить массу других проблемных вопросов, выйти на пятое место в мире по ВВП.

Хочу поздравить новых членов правительства и сохранивших свой пост с высокими назначениями и пожелать успехов в достижении поставленных целей, мудрости и мужества в нелегком труде и выйти на высокие достойные показатели.