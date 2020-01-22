​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

На пленарном заседании Госдумы выступил перед коллегами с законопроектом «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Он был разработан в целях распространения права родителей и законных представителей на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста. Документ был единогласно принят в первом чтении.

По действующему закону №323-ФЗ родители и законные представители могут беспрепятственно получить информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних до достижения ими 15 лет, далее эти сведения составляют врачебную тайну и получить их можно только на условиях добровольного согласия подростка. Все мы были подростками и не секрет, что в этом возрасте дети не склонны сообщать своим родителям о проблемах переходного периода, в частности здоровья. А как показала статистика, проблемы, с которыми сталкивается сегодняшний подросток, более чем серьезны, и они могут угрожать их физическому и психическому здоровью.

Это ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания и наркомания. Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, прописанная в Семейном кодексе РФ, но и не соответствует интересам самих несовершеннолетних.

Этим законопроектом мы предлагаем установить, что родители и законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми 18 лет, если те не приобрели дееспособность в полном объеме или не были объявлены полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей. Спасибо коллегам за поддержку!