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​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

Вот так выглядит один из элементов архитектурной методички Краснодара. Фото ki-news.ru
Вот так выглядит один из элементов архитектурной методички Краснодара. Фото ki-news.ru

Некоторое время назад я написал статью, в которой выразил мнение, что Сургут – это город без лица. Он очень бледный, с малым количеством выделяющихся архитектурных доминант, а уж обычные жилые дома являют собой верх «безархитектурья». Многие мне тогда сказали, что изменить лицо города невозможно – уж что есть, то есть. Я кардинально с этим не согласен. Все полностью наоборот.

Таким городам, как Сургут, значительно проще создать свой архитектурный стиль, нежели городам, в которых какая никакая архитектурная история уже есть. Я имею ввиду, что если у тебя уже намешаны провинциальный классицизм, архитектурно убогий конструктивизм, сталинский ампир, и все это, конечно, защищается законами России, то подправить что-то уже невозможно. Вот и будут вечно соседствовать церковь XVII века, дом конца XIX века и «Дом Наркомфина» из ленинских послереволюционных годов. Соединяются в общую композицию все эти здания очень тяжело, а подправить что-то из архитектурного достояния – ни-ни.

Из таких городов, как Сургут, с обычными неприметными панельными коробками, можно ваять все, что твоей душе угодно. Хочешь – зашей весь город в стекло и камень, хочешь – нарисуй на домах венецианский или римский палацио, хочешь – создай из этих коробок амстердамский или мюнхенский кирпичный дом для бюргеров.

В Сургуте я предлагаю сделать именно это – разработать стиль города и нарисовать его на домах и улицах. Стиль можно придумать свой, особенный, новый, либо, чтобы не заморачиваться взять и «слизать» архитектурный стиль с какой-нибудь культурной столицы Европы. Лично я ратую за Рим.

В создание лица города должны входить не только виды жилых и общественных зданий, но и всевозможная городская мебель и малые архитектурные формы – скамейки, указатели, фонари, урны, уличные часы, любимые наши заборчики, реклама, остановочные павильоны, бордюры, большие дорожные фонари, стойки для дорожных знаков и светофоров.

Нужно прямо взять и отрисовать на листе А4 картинки и технические характеристики каждого из перечисленного выше. Если фонарь – то прямо нарисовать вид и характеристики вот такого и такого фонаря. Другие по виду и технической наполняемости фонари поставить в городе будет невозможно.

И тут уважаемые, вы скажете… А точнее, за вас мне уже сказали городские чиновники. Видите ли, утверждать такой «Альбом домов и мебели» нельзя, так как это ущемляет конкурентные возможности производителей, которые, например, не производят такой вид фонаря или, простите, урны для мусора.

Ну мы, конечно, им немножко поверим, поверим и перестанем. Перед вами яркий пример обратного. АдминистрацияКраснодара утвердила технические и видовые характеристики трамвайных,автобусных остановок, ларьков, бахчевых развалов (даже так!), квасных автоматов и даже гарнитур шрифтов для вывесок, которые только и можно устанавливать в этом городе. Вроде Краснодар подчиняется тем же законам России, что и Сургут.

Я уже молчу про исторические города России. Что-то я не видел, чтобы чугунные заборы в центре Петербурга меняли со временем на новоделы аля-пластик. Ну чем Сургут хуже.

То, что разработка альбома видов города – большая глобальная работа – это да. Но то, что это может кардинально изменить судьбу и возможности города – в сто раз больше да. То, что это нужно делать для экономии бюджетных средств – тоже да.

Кстати, для тех, кто очень любит прислушиваться к советам наших «урбан-блогеров» вот мнение Аркадия Гершмана, создателя группы ВКонтакте «Город для людей», по поводу Краснодарской методички: «В Краснодаре сделали методические рекомендации по внешнему виду ларьков. В идеале, подобные документы нужны для большинства деталей города: освещение, мощение, городская мебель, вывески и так далее. Такие регламенты позволяют недорого навести порядок с внешним видом города. Это системное решение проблем».

Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках. Весь вопрос в правильном, целенаправленном вложении денег с думой о Сургуте будущего, а не в формальном выполнении высоких планов с личными грезами о счастливой жизни где-нибудь в тепле, достатке и как можно дальше от ненавистного Севера, давшего тебе … ВСЁ.


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23 января в 08:48, просмотров: 913, комментариев: 14


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Комментарии:
6xz34e
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23 января в 09:44
Уважаемый Сергей!Сургуту нужен отличный хозяин,который грамотно и качественно распределит "денежный альбом" и затем спросит КАЧЕСТВО за выполненную работу!А Так ...администрация и ее глава...остановки,транспорт.снег,дороги.заборы,скверы...деньги есть,а результата нет.А их ответы про колею-"это шипы виноваты",просто...освободите рабочее место ,в связи с проф.непригодностью!Проект "карта горожанина"-деньги на ветер-очевидно придумал разносторонний бизнесмен Илья Шувалов,который (статья в Тюменских новостях) и ресторан,и "Спортлото" и логист транспортных перевозок.Может следует поучиться у других и создать транспортную карту.
Альберт Леонов
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23 января в 10:55
Каково желание маломальски продвинутого жителя города, залести под бюджетное финансирование или еще более выгоднее, ставить личную визу : СОГЛАСОВАНО.
Куда не кинься, кругом все уже обложили запретами, везде установили кто не попадя правила и все такое.
Не мешайте строить город. То что кажется на первый взгляд хаосом - это и есть стиль города. Причем ни с чем не спутаешь. Один такой город в России.
Нет, их как магнетом тянет устанавливать правила, разработать концепцию, никому не нужную за бюджетные деньги.
Хватит УЖЕ! Достали!
444
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23 января в 11:28
А мне сравнение сургутских заборчиков с "чугунными заборами в центре Петербурга" понравилось. И слово это "заборы", употребленное автором в отношении оград и решеток старинных парков и дворцов столицы Российской Империи. И оригинальная логика, по которой человек, требующий полной унификации, ставит в пример прямо противоположное - произведения искусства, которые априори не повторяются.
d|RRcj{}50TpzZm{
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23 января в 11:34
Непонятны нападки урбанистов на ограждения. Может в Краснодаре можно их и поменьше использовать, но в Сургуте озеленение очень дорого стоит, а за зиму, весну автохамы все газоны до песка раскатают
444
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23 января в 11:44
Как недосягаемый образец монетизации в свой карман плана унификации я бы привел пример тов. Собянина. Этот наглостью и цинизмом сравнительно честного отъема денег, переплюнул, по-моему, всех. После назначения Путиным "на Москву", сразу потребовал заменить все палатки на унифицированные - свои. Делать нечего - закупили все новые одинаковые палатки, конечно же втридорога, конечно же у заранее утвержденного мэрией монополиста, установили вместо старых. А через год их все под чистую тов. Собянин снес к чертовой бабушке. Правда, потом еще более дорогие новой модификации унифицированные павильоны мороженого и прессы все-таки разрешили поставить. Вот, товарищи, как надо деньги из воздуха делать на стандартизации и унификации. А вы... Альбом какой-то...
Сергей Б
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23 января в 13:58
Вот, что подкупает в Сергее Антонове, так это детская непосредственность. Сгонял в Италию на отдых – хочу Сургут как Рим. Альбомчик нужен.

Однако, в администрации Сургута аж целый Департамент архитектуры и градостроительства есть, который определяет внешний облик Сургута в том числе. Одного нет – хозяина. Как об этом уже сказала «6xz34e».

Вот о чем надо думать помощнику депутата.
Alkonowa1ow 444
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23 января в 15:49
Прежде чем установить унифицированные киоски: «Печать», «Мороженое» и др, Собянин провёл, начиная с 2016 года три компании по сносу самостроев- наследие пришествия либерального мелкого бизнеса 90-х годов, уродующих облик города, особенно около метро. Я не говорю о Черкизоне, И сейчас выявляются и сносятся самострои внутри жилых районов. Что уродует облик города Сургута - это конструкции наружной рекламы, понастроенных внутри жилых районов одно- двух этажные объекты коммерческой торговли, пристройки к жилым домам, порой незаконные. Сооружения коммерческой торговли из стеклопакетов. Не достаёт городу монументальных зданий в стиле 50-годов. Возьмите Норильск- город за Полярным кругом. Ханты-Мансийск. Была деревня. А сейчас косит под европейский город. Но Сургут остаётся городом, где не ступала нога архитектора.
444 Alkonowa1ow
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23 января в 16:04
Прежде чем установить унифицированные киоски мороженого и печати, Собянин потребовал заменить все палатки на унифицированные позолоченные, судя по цене, одного избранного производителя. А когда они были заменены, и их ВСЕ полностью снес. Вместе с мороженым и прессой. И только потом разрешил поставить киоски Печать и Мороженое, но совсем другой конструкции, уже не золотые даже, а, видимо, бриллиантовые.
Вот, как это выглядело: "В 2012 году всех владельцев киосков обязали закупить новые типовые павильоны, разработанные специалистами Москомархитектуры. В начале 2015 года столичные власти объявили, что и эти палатки демонтируют, а вместо них поставят в городе одинаковые государственные ларьки..."
d|RRcj{}50TpzZm{
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23 января в 16:32
Дизайн-код это называется, сейчас благодаря нему Краснодар из убогого станичного городка превращается в столицу Кубани. В Сургуте корявенько начали с остановок, но ничо, собаки лают-караван идет. Уже и к теплым остановкам претензий нет, опробовали все-поняли что это лучше открытых остановок..Поставили онлайн-табло на многих остановках, тоже весьма удобная вещь. Возле моего дома снесли 2 павильона которым лет по 20 было и как оказалось стояли они там незаконно. Постепенно преобразится город, но понятно что это вопрос 5-10 лет.
Мудрец
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23 января в 16:38
Надо начать с малого: убрать уродливую рекламу со всех улиц города и уродливые киоски, хаотично понаставленные где только можно и где нельзя.
Alkonowa1ow 444
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23 января в 17:38
Так нет такой проблемы в Москве с палатками и прочими формами выездной торговли. Палаточники давно уже отбили свои деньги. И дальше ничего не делали на своих взятых в аренду участках. Как срок аренды закончился им просто не продлили аренду, а самострой просили в разумные сроки убрать. Своими силами убрать гадюшники а город компенсировал бы затраты по ликвидации. Кроме того им предложены были места для аренды в капитальных зданиях. Для непонятливых были дни «длинных ковшей». Кроме того вокруг них постоянно «ошивались», по Вашему любимому выражению, менты, пожарники, Роспотребнадзора и другие «контролирующие органы». Хотя либерал с айфоном Медведев неоднократно просил не «кошмарить» малый бизнес. Но кушать хочется. Да и антисанитария. Хотя остались ещё заведения в капитальных сооружениях всякие Донеры и Шаурмы. Санитария там аховая. А насчёт закупки павильонов в 2012 году. Так никто и пальцем не пошевелил. Возьмите Шанхай от метро «ВДНХ» до главного входа. Как в 90-годах либералы дали право торговли с ящика так пошли лепить кто во что горазд. Тот же Сургут. Киоски из милицейских будок без биотуалетов, рынки на Музейной, китайский, овощной на Промышленной. Шиномонтажи. Короче все промзоны были под рынками. О какой архитектуре можно было говорить. А самовольные рекламные конструкции на Мира и других улицах. Город не для людей, а для коммерсантов. Так хотя бы денюшки с этого безобразия шли в городскую казну. Все было на откатах и взятках. Вроде борются власти. А результат. Стрельба на шиномонтаже. Вот так и жили. При чем здесь альбом. Нужно сделать элементарные вещи. Пример Собянин.
444 Alkonowa1ow
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23 января в 18:10
Зря вы неуклюже мешаете все в одну кучу. Никакого "самостроя" киосков к 2015 году в Москве не было. Все закупили и установили собянинские золотые унифицированные палатки на официально арендованных местах. А потом Собянин их ВСЕ снес. Про "самострой" капитальных объектов, о котором вы зачем-то тут решили ни к селу ни к городу поговорить, стоящих не первый год, подключенных ко всем сетям (что без официальных разрешений московских властей просто невозможно), со свидетельствами о собственности, отдельная песня. Ведь если это все незаконно было и за взятки, как сказал Собянин, то должны были сесть в тюрьму сотни и сотни московских чиновников. Однако никто не сел, даже Лужок проходил свидетелем по своему закрытому потом делу, а его мадам как была самой богатой женщиной России, так и осталась.
йося
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23 января в 18:12
"Надо начать с малого: убрать уродливую рекламу со всех улиц города........."
Не убрать, а УБРАТЬ!!!!!
сургутянка йося
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24 января в 09:54
Можно подумать вам реклама жить мешает! По таким улицам как Мира ходить пешком давно уже нельзя. Это своего рода криматорий. А со строительством Храма положение усугубилось. Попробуйте пройтись там! Зарабатывай те и бегите отсюда.

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