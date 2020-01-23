​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

Некоторое время назад я написал статью, в которой выразил мнение, что Сургут – это город без лица. Он очень бледный, с малым количеством выделяющихся архитектурных доминант, а уж обычные жилые дома являют собой верх «безархитектурья». Многие мне тогда сказали, что изменить лицо города невозможно – уж что есть, то есть. Я кардинально с этим не согласен. Все полностью наоборот.

Таким городам, как Сургут, значительно проще создать свой архитектурный стиль, нежели городам, в которых какая никакая архитектурная история уже есть. Я имею ввиду, что если у тебя уже намешаны провинциальный классицизм, архитектурно убогий конструктивизм, сталинский ампир, и все это, конечно, защищается законами России, то подправить что-то уже невозможно. Вот и будут вечно соседствовать церковь XVII века, дом конца XIX века и «Дом Наркомфина» из ленинских послереволюционных годов. Соединяются в общую композицию все эти здания очень тяжело, а подправить что-то из архитектурного достояния – ни-ни.

Из таких городов, как Сургут, с обычными неприметными панельными коробками, можно ваять все, что твоей душе угодно. Хочешь – зашей весь город в стекло и камень, хочешь – нарисуй на домах венецианский или римский палацио, хочешь – создай из этих коробок амстердамский или мюнхенский кирпичный дом для бюргеров.

В Сургуте я предлагаю сделать именно это – разработать стиль города и нарисовать его на домах и улицах. Стиль можно придумать свой, особенный, новый, либо, чтобы не заморачиваться взять и «слизать» архитектурный стиль с какой-нибудь культурной столицы Европы. Лично я ратую за Рим.

В создание лица города должны входить не только виды жилых и общественных зданий, но и всевозможная городская мебель и малые архитектурные формы – скамейки, указатели, фонари, урны, уличные часы, любимые наши заборчики, реклама, остановочные павильоны, бордюры, большие дорожные фонари, стойки для дорожных знаков и светофоров.

Нужно прямо взять и отрисовать на листе А4 картинки и технические характеристики каждого из перечисленного выше. Если фонарь – то прямо нарисовать вид и характеристики вот такого и такого фонаря. Другие по виду и технической наполняемости фонари поставить в городе будет невозможно.

И тут уважаемые, вы скажете… А точнее, за вас мне уже сказали городские чиновники. Видите ли, утверждать такой «Альбом домов и мебели» нельзя, так как это ущемляет конкурентные возможности производителей, которые, например, не производят такой вид фонаря или, простите, урны для мусора.

Ну мы, конечно, им немножко поверим, поверим и перестанем. Перед вами яркий пример обратного. АдминистрацияКраснодара утвердила технические и видовые характеристики трамвайных,автобусных остановок, ларьков, бахчевых развалов (даже так!), квасных автоматов и даже гарнитур шрифтов для вывесок, которые только и можно устанавливать в этом городе. Вроде Краснодар подчиняется тем же законам России, что и Сургут.

Я уже молчу про исторические города России. Что-то я не видел, чтобы чугунные заборы в центре Петербурга меняли со временем на новоделы аля-пластик. Ну чем Сургут хуже.

То, что разработка альбома видов города – большая глобальная работа – это да. Но то, что это может кардинально изменить судьбу и возможности города – в сто раз больше да. То, что это нужно делать для экономии бюджетных средств – тоже да.

Кстати, для тех, кто очень любит прислушиваться к советам наших «урбан-блогеров» вот мнение Аркадия Гершмана, создателя группы ВКонтакте «Город для людей», по поводу Краснодарской методички: «В Краснодаре сделали методические рекомендации по внешнему виду ларьков. В идеале, подобные документы нужны для большинства деталей города: освещение, мощение, городская мебель, вывески и так далее. Такие регламенты позволяют недорого навести порядок с внешним видом города. Это системное решение проблем».

Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках. Весь вопрос в правильном, целенаправленном вложении денег с думой о Сургуте будущего, а не в формальном выполнении высоких планов с личными грезами о счастливой жизни где-нибудь в тепле, достатке и как можно дальше от ненавистного Севера, давшего тебе … ВСЁ.