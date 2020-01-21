​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

Сегодня, 21 января, объявлен новый состав кабинета министров России. Он серьезно обновился – своих постов лишились несколько вице-премьеров, заместителей председателя правительства и министров. Пожалуй, главная новость в том, что свои посты сохранили наши земляки и соседи: бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев (министр строительства) и экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин (министр экологии), а еще к ним присоединился тюменец – ректор ТюмГУ Валерий Фальков, который возглавил министерство науки и высшего образования.

Но давайте вспомним о тех, кто отправился в отставку – СИА-ПРЕСС разобрался, кто ушел из главного органа исполнительной власти страны, и как эти люди были связаны с Югрой.

Дмитрий Козак

Бывший куратор ТЭК и промышленности в ранге вице-премьера Дмитрий Козак не имеет особых связей с Югрой. В последний раз он побывал в ХМАО 12 лет назад, а четыре года назад на инвестиционном форуме в Сочи вручил губернатору Наталье Комаровой за «лучшие практики социально-экономического развития».

Максим Акимов

Экс-зампредседателя правительства Максим Акимов курировал транспортную тему. Наталья Комарова регулярно участвовала в заседаниях разных комиссий под председательством Акимова, и выходила оттуда с программными требованиями, вроде снижения смертности на дорогах Югры до четырех случаев на 100 000 населения в год (сейчас – около 10 на 100 тысяч). Кроме того, куратор транспорта в правительстве России занимался крупными проектами мостов, в том числе, вторым мостом через Обь возле Сургута, но каких-то ярких заявлений на этот счет не делал.

Виталий Мутко

Легендарный российский чиновник, бывший куратор спорта и футбола, а до недавнего времени – начальник над строителями в ранге вице-премьера Виталий Мутко в последний раз побывал в Югре в 2018 году. Тогда он проинспектировал жилищные стройки в Ханты-Мансийске (наказал обязательно сделать велодорожки) и пообещал приезжать в регион и инспектировать ход расселения аварийного жилья. До этого он бывал в нашем регионе в 2015 году накануне XVIII Сурдлимпийских игр.

До ухода из правительства он был начальником бывшего губернатора Тюменской области, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, но тот остался в кабинете министров в прежней должности, а Мутко покинул высшую исполнительную власть.

Ольга Голодец

Бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Ольга Голодец, курировавшая направления культуры и спорта, приезжала в Югру на открытие филиала Малого театра в Когалыме в 2019 году. Она также возглавляла оргкомитет проведения Всемирной шахматной олимпиады 2020 года, которая должна была пройти в Ханты-Мансийске, но была частично перенесена в Москву. Ольга Голодец также лично распорядилась об отправке врачей столичного НИИ детской неотложной медицины в Югру в декабре 2016 года, когда страшная авария под Ханты-Мансийском унесла жизни 12 человек, десять из которых были воспитанниками нефтеюганской школы спортивной акробатики.

Максим Орешкин

Ранее возглавлявший министерство экономического развития Максим Орешкин так и не попал в Югру, хотя планировал. Ожидалось, что он приедет в ноябре 2019 года на марафон бизнес-событий, приуроченный к Всемирной неделе предпринимательства в Сургуте. Но что-то пошло не так, и он лишь ограничился позитивным постом об этом мероприятии у себя в Instagram.

Владимир Мединский

Один из самых скандальных из ушедших министров, куратор культуры Владимир Мединский единожды побывал в Когалыме – на открытии филиала Малого театра (в компании Ольги Голодец). Но в принципе Мединский частенько присылал в наш регион свои приветы и поздравления по поводу разных событий, например, на международный конгресс традиционной художественной культуры. Совсем недавно, за два дня до ухода правительства в отставку, он анонсировал приход в тот же Когалым филиала Русского Музея.

Вероника Скворцова

В последний раз бывший куратор здравоохранения России Вероника Скворцова побывала в Югре из-за печальных событий – той самой аварии, в которой погибли дети из Нефтеюганска. Министр прилетела в Ханты-Мансийск сразу после того, как стало известно о ДТП. Позже она докладывала о состоянии детей и тренеров, за жизни которых боролись в Югре и в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве. До этого Скворцова приезжала в наш регион с официальным визитом в 2013 году – тогда она просто посетила несколько медицинских учреждений, в основном в Ханты-Мансийске или рядом, и это событие ничем особенным не выделилось.

Константин Носков

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не просто побывал в нашем регионе почти сразу после своего назначения в 2018 году, но и обещал округу золотые горы. На X форуме «Информационный мир Юры» министр высказывался об «обкатке технологий умных городов» на базе ХМАО, а также предполагал, что мы первыми увидим и протестируем сети нового поколения 5G. Два года прошло, но, кажется, в этой сфере рывка не случилось, а жаль.

Максим Топилин

Ранее курировавший трудовую сферу и соцзащиту в правительстве Максим Топилин один раз приехал в Югру в 2017 году. Ему рассказывали о всяческих ноу-хау по привлечению общественников к оказанию услуг народу, а также о центре адаптивного спорта в Сургуте. Он, в свою очередь, старательно хвалил местные практики в трудовой сфере. Позже Топилин только и успевал, что опровергать слухи о возможной отмене северных надбавок для жителей Югры и других северных регионов страны. Хоть на том спасибо.

Павел Колобков

Экс-министр спорта Павел Колобков в последний раз был в Югре недавно – в сентябре 2019 года. Он приехал на Кубок мира по шахматам ФИДЕ в Ханты-Мансийске, и активно рассказывал о том, какой наш регион классный с точки зрения спорта. Что не помешало впоследствии частично вывести Шахматную олимпиаду – 2020 из Югры из-за неготовности некоторых объектов.

Также в отставку ушли несколько членов правительства России, которые с Югрой оказались не связаны никак: зампредседателя по делам сельского хозяйства Алексей Гордеев, министр юстиции Александр Коновалов, министр просвещения Ольга Васильева и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.