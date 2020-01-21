Падение Алены Водонаевой

Начну с тяжелого для себя признания. Почти 20 лет назад я смотрела «Дом 2» и Алена Водонаева мне нравилась. А после последних событий я решила следить за популярной блогершой и подписалась на нее в Instagram.

Теперь к сути.

В топе новостей «Яндекса» сегодня сообщение о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ.

«Нам правильно было бы использовать возможности закона, где должны наказывать тех, кто оскорбляет наших граждан страны, за оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ Российской Федерации. Вот в этом случае — штраф 100 млн. Пусть платит. В следующий раз говорить не будет», — цитирует председателя нижней палаты парламента ИА REGNUM.

Что же вызвало возмущение многоуважаемого Вячеслава Володина? Пост блогерши, в котором она поставила под сомнение эффективность увеличения материнского капитала для улучшения демографической ситуации в стране.

«Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть», — написала Водонаева (орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.).

Далее она напомнила, что для демографического роста важнее создание инфраструктуры и общего улучшения качества жизни, а «этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

Это мнение может вылиться блогерше в уголовную статью, кстати. Ее еще и от телевидения изолировать могут (по совету Вячеслава Володина). А такое наказание для медийной персоны равноценно (а может и серьезней) 100-миллионного штрафа. Но сейчас в Интернете можно зарабатывать, и не светясь на телике.

Пост Водонаева опубликовала в середине прошлой недели. А 18 января президент России Владимир Путин, общаясь с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге, назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против государственной материальной поддержки семей с детьми. Не берусь утверждать, что эти события взаимосвязаны. Наверное, так совпало.

Но, если предположить, что высшие лица государства отвечают именно Алене, то... Алена — крутая!

Хотя, по большому счету, девушка просто попала под раздачу как медийная персона. А отвечают высшие лица государства тысячам россиян, которые придерживаются точно такого же мнения. Которые не собираются рожать ни за 616 тысяч, ни за миллион. Этих денег не хватит, чтобы снять хотя бы ряд финансовых вопросов, которые возникают при рождении и взрослении ребенка. Этих денег не хватит, чтобы дать ему полноценное образование. Не хватит, чтобы закрыть жилищный вопрос. Этих денег не хватит, чтобы на районе появились новые сады и школы, чтобы вдруг дворы и улицы стали безопасны для детей, а жизнь комфортной и экономически предсказуемой. Рожать за 616 тысяч будут те, кто этого всего и не ждет. Не буду называть их быдло. Просто — непритязательные россияне с умеренными ожиданиями. Такие стране и нужны.