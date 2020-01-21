​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

Президент Владимир Путин внес в Госдуму закон об изменении Конституции в Госдуму. С момента, когда он анонсировал корректировку в основной закон страны, прошло пять дней. За это время была собрана комиссия по разработке поправок, она успела собраться один раз, и вот нам уже презентуют новый вариант Конституции, общенародное голосование (не референдум) за который может быть назначено на 12 апреля. Как это поменяет нашу жизнь и конструкцию власти в России – разобрался СИА-ПРЕСС.

Было много разговоров что парламент ограничит президентскую власть. Получилось?

Нет. В качестве мер, которые должны были усилить парламентский контроль над президентом, во время послания было презентовано, например, согласование Госдумой кандидатуры не только премьер-министра, но и всего правительства. Это так. Причем в грозной формулировке – что после согласования персонального состава кабинета министров Госдумой президент не сможет отказаться, и обязан будет их всех утвердить. Но в той же строчке поправок указано, что президент имеет право снимать с должности и премьера, и любого из министров, например, в связи с «утратой доверия». В переводе это означает, что даже если «непокорная» Госдума навяжет президенту кого-то, кто ему не нравится, он его на следующий же день уволит, и будет таков.

К слову, если вы вдруг не знали – если Госдума трижды не утвердит кандидатуру премьера, то президент может ее распустить. Вуаля.

То есть президент станет еще сильнее, чем есть сейчас?

Да. Например, он сможет де-факто не подписать любой закон Госдумы и Совфеда, даже если они обойдут его вето (опять же, сложно нафантазировать такую ситуацию, но представим). Если сейчас президент наложит вето на некий закон, то парламент может преодолеть запрет, заново проголосовав двумя третями «за». В новой версии основного закона президент сможет после этого повторного голосования отправить законопроект в Конституционный суд, и если тот решит, что с проектом что-то не так и он не соответствует Конституции – то глава государства имеет права документ не подписать.

Нюанс этой ситуации в том, что в предложенных поправках Конституционный суд, во-первых, сокращается с 19 до 11 человек, и, во-вторых, президент может через Совет Федерации увольнять судей Конституционного суда (а также Верховного суда и других судов тоже, с формулировкой «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи»). То есть де-факто это означает подчинение всей судебной власти президенту.

Единственное, что реально подрезало потенциал главы государства — из Конституции исчезла формулировка «подряд» в количестве сроков президентской власти. Теперь быть президентом можно только два раза, и все.

Говорили, что Путин возглавит некий Госсовет, который станет «ЦК КПСС». Что с ним?

Госсовет официально появляется в Конституции, но очень расплывчато. Сказано только, что он создается «в целях обеспечения» всего хорошего против всего плохого, и что его полномочия и статус определит отдельный федеральный закон. Едва ли этот орган получит такие серьезные возможности, как, например, снятие премьера или разгон Госдумы (хотя в нашей правовой реальности это никого не удивит), но из него впоследствии смогут слепить почти все, что угодно. Так что нельзя исключать получение Госсоветом каких-нибудь супер-полномочий и перехода туда Путина где-нибудь в 2024 году.

Ну хоть обещанные поправки, связанные с МРОТом, будут?

Они идут чуть ли не первыми в списке (видимо, с тонким расчетом, что дальше никто читать и вдумываться не будет). То, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума и что пенсии должны индексироваться, действительно попадет в Конституцию. Правда, мало кто может выжить на прожиточный минимум, а пенсии могут индексироваться на 10 копеек, что будет полностью соответствовать основному закону.

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