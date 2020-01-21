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​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

Фото rapsinews.ru
Фото rapsinews.ru

Президент Владимир Путин внес в Госдуму закон об изменении Конституции в Госдуму. С момента, когда он анонсировал корректировку в основной закон страны, прошло пять дней. За это время была собрана комиссия по разработке поправок, она успела собраться один раз, и вот нам уже презентуют новый вариант Конституции, общенародное голосование (не референдум) за который может быть назначено на 12 апреля. Как это поменяет нашу жизнь и конструкцию власти в России – разобрался СИА-ПРЕСС.

Было много разговоров что парламент ограничит президентскую власть. Получилось?

Нет. В качестве мер, которые должны были усилить парламентский контроль над президентом, во время послания было презентовано, например, согласование Госдумой кандидатуры не только премьер-министра, но и всего правительства. Это так. Причем в грозной формулировке – что после согласования персонального состава кабинета министров Госдумой президент не сможет отказаться, и обязан будет их всех утвердить. Но в той же строчке поправок указано, что президент имеет право снимать с должности и премьера, и любого из министров, например, в связи с «утратой доверия». В переводе это означает, что даже если «непокорная» Госдума навяжет президенту кого-то, кто ему не нравится, он его на следующий же день уволит, и будет таков.

К слову, если вы вдруг не знали – если Госдума трижды не утвердит кандидатуру премьера, то президент может ее распустить. Вуаля.

То есть президент станет еще сильнее, чем есть сейчас?

Да. Например, он сможет де-факто не подписать любой закон Госдумы и Совфеда, даже если они обойдут его вето (опять же, сложно нафантазировать такую ситуацию, но представим). Если сейчас президент наложит вето на некий закон, то парламент может преодолеть запрет, заново проголосовав двумя третями «за». В новой версии основного закона президент сможет после этого повторного голосования отправить законопроект в Конституционный суд, и если тот решит, что с проектом что-то не так и он не соответствует Конституции – то глава государства имеет права документ не подписать.

Нюанс этой ситуации в том, что в предложенных поправках Конституционный суд, во-первых, сокращается с 19 до 11 человек, и, во-вторых, президент может через Совет Федерации увольнять судей Конституционного суда (а также Верховного суда и других судов тоже, с формулировкой «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи»). То есть де-факто это означает подчинение всей судебной власти президенту.

Единственное, что реально подрезало потенциал главы государства — из Конституции исчезла формулировка «подряд» в количестве сроков президентской власти. Теперь быть президентом можно только два раза, и все.

Говорили, что Путин возглавит некий Госсовет, который станет «ЦК КПСС». Что с ним?

Госсовет официально появляется в Конституции, но очень расплывчато. Сказано только, что он создается «в целях обеспечения» всего хорошего против всего плохого, и что его полномочия и статус определит отдельный федеральный закон. Едва ли этот орган получит такие серьезные возможности, как, например, снятие премьера или разгон Госдумы (хотя в нашей правовой реальности это никого не удивит), но из него впоследствии смогут слепить почти все, что угодно. Так что нельзя исключать получение Госсоветом каких-нибудь супер-полномочий и перехода туда Путина где-нибудь в 2024 году.

Ну хоть обещанные поправки, связанные с МРОТом, будут?

Они идут чуть ли не первыми в списке (видимо, с тонким расчетом, что дальше никто читать и вдумываться не будет). То, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума и что пенсии должны индексироваться, действительно попадет в Конституцию. Правда, мало кто может выжить на прожиточный минимум, а пенсии могут индексироваться на 10 копеек, что будет полностью соответствовать основному закону.

Что вы думаете по поводу корректировки Конституции? Пишите в комментариях или присылайте свои мнения на post@siapress.ru, самое интересное мы опубликуем в блогах на нашем портале.


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21 января в 12:04, просмотров: 1750, комментариев: 89


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Комментарии:
Dylan
не нравится
21 января в 09:57
Судя по этим поправкам, режим переходит в президентскую диктатуру, по крайней мере, до 2024 года. Закреплено это все не столько Конституцией, сколько федеральными законами (а их там минимум 34), которые её регламентируют. Далее эти законы позволят расширить права Госсовета, куда Путин планирует перейти после 2024 года и рулить всем оттуда. Чисто советские правки.
tdn
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21 января в 11:08
Нужно говорить о том что г-н Путин функция которого по существующему в РФ законодательству "Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина", не выполняет возложенных на него задач. Следовательно мы (народ), вправе требовать его увольнения с поста, ведь нерадивых сотрудников увольняют, президент не исключение.
Альберт Леонов tdn
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21 января в 11:31
Извините, а "мы народ" - это кто?!
Небольшая часть населения страны , ведущая неприменимую борьбу с "режимом"?! Те что на уровне статистической погрешности?! Те кто дарьше экрана смартфона ничего не видит? Те которые никогда до избирательных участков не доходили?! Те кто говорит Крым - отдать обратно?!
Это народ?!
tdn Альберт Леонов
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21 января в 11:39
Народ это те кто ставит дизлайки на видео трансляции послания на России 1. Это те кто против пенсионной реформы. Это те кого не спросили когда ввели войска на Украину. Вы себя, с ним не отождествляете?
Альберт Леонов tdn
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21 января в 12:28
Процент скажите мне, тех кто ПРОТИВ?!
И посмотрите тех кто ПОДДЕРЖИВАЕТ
И все ясно станет...
Даже опрос Ходорковского в сети, Об новой Конституции... Что показал?
10% отказаться от участия, 37% - Прийти и сказать "нет", 53 % Я за Путина и его друзей...
Сергей Б tdn
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21 января в 13:09
Меня Сергея Б., полным именем зовут Сергей Бражников, я россиянин, чего не скрываю. Альберт Леонов так и обзывается в комментариях Альбертом Леоновым, россиянином.

А ты расскажи лучше, что ты за «народ» такой – tdn, какого рода племени? И расскажи кто и какие войска в Украину ввел, с номерами частей желательно. И откуда ты это взял. А то получается провокатор безымянный.

444 Альберт Леонов
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21 января в 13:16
Что поддерживает? Падение уровня жизни? Отмену выборов и референдумов? Увеличение пенсионного возраста? Воцарение Путина с его друзьями-миллиардерами во веки веков? Что вы несете-то? За Чаушеску тоже было 99.9%, пока к стенке его народ не поставил.
Румпельштильцхен Альберт Леонов
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21 января в 13:16
>Извините, а "мы народ" - это кто?!
Небольшая часть населения страны , ведущая неприменимую борьбу с "режимом"?!

Да, да. Именно этих 2% считают что могут решать за всю страну.
Румпельштильцхен tdn
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21 января в 13:17
>Народ это те кто ставит дизлайки на видео трансляции послания на России

Взрослый человек, а веришь в лайки?
444 Румпельштильцхен
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21 января в 13:17
Ну, Путин-то просто один все решает. Воевать или нет, поднимать ли пенсионный возраст, кого назначать губернаторами.
Румпельштильцхен 444
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21 января в 13:21
Высоцкий правильные песни пел. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! Навальный со своими друзьями жуликами/миллиардерами Ходорковскими, Чичваркиными и прочими ему не ровня, хоть и пыжатся который год.Слабаки!
Румпельштильцхен tdn
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21 января в 13:23
Можно сейчас голосовалку запилить: Кто за Путина?

Если За-палец вверх!

Погнали
444 Румпельштильцхен
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21 января в 13:27
А в каком списке миллиардеров вы обнаружили Ходорковского и тем более Чичваркина, товарищ? Вот друзья Владимира Владимировича там на первых местах, да еще за государственный счет, сколько бы вы неуклюже ни лгали.
Сергей Б
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21 января в 13:28
Вот на что Ксения Собчак вертихвостка и та по поводу отношения «либералов» к обращению Путина, на Эхо прагматично высказалась: где, говорит, все эти «либералы» рэволюционэры, которые дешевый популизм на пенсионной реформе делали и в МГД под дешевыми лозунгами лезли? Дескать, здесь уже проблематично разъяснять – дешевой популярности не срубишь по-быстрому.
Сергей Б 444
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21 января в 13:30
Tdn, это случаем не ваш брат?
Румпельштильцхен 444
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21 января в 13:36
Ну давай, расскажи нам какой Ходорковский честный парень и политзаключенный
Сергей Б Румпельштильцхен
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21 января в 13:36
Вопрос в «голосовалке» поставлен нетактично.

Что хуже для россиян – существующая власть в России или «либералы» с их цветной революцией?
Румпельштильцхен Сергей Б
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21 января в 13:41
"Существующая законноизбранная власть или шататели режыма"
444 Сергей Б
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21 января в 13:44
Вы случайно не дядя Ксении Собчак? По-моему, вы единственный, кто следит за ее публичными высказываниями, называя не проституткой, а ласково -"вертихвосткой".
Для вас, считающего русский народ "генетически не приспособленным к демократии", точно вечный узурпатор Путин и его чиновники-миллиардеры лучше чем честные свободные всенародные выборы власти. Которые вы, человек из телевизора, называете "цветной революцией".
Румпельштильцхен 444
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21 января в 13:59
Как ты понять не можешь, что если на любых выборах будет ВВП, то народ проголосует за него. Кто по привычке, кто-кабы хуже не было, а кто-то в самом деле считает его богоизбранным. А что такое оппозиция? Приедь в Локосово, спроси кто такой Навальный. В лучшем случае скажут что блогер. Это как прокаженный)) кто за такого проголосует?
tdn Сергей Б
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21 января в 14:10
Я тебе Сергей ничего не обязан показывать или доказывать. Зовут меня Дмитрий, неравнодушный россиянин. Возможно как и ты с Альбертом. Я себе вполне с народом ассоциирую, я тут живу, плачу налоги, голосую на выборах. Этого достаточно? Украину если честно я не хочу обсуждать. Но, номер части откуда был Бук тебе в марте расскажут голландцы, и фамилии будут и звания, не сомневайся. В этом открытом суде, РФ может попробовать доказать что это не правда, но что то я сомневаюсь. Ведь как в наших судах "нет основания не доверять показания сотрудника" там не проканает..
Румпельштильцхен
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21 января в 14:14
>номер части откуда был Бук тебе в марте расскажут голландцы

Ну во первых не голландцы, а нидерландцы, а во вторых про тот Бук и так всем давно понятно, только укроправителям мужественности иранцев не хватает или всё надеются трохи грошей подзаработать.
tdn Румпельштильцхен
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21 января в 14:22
Подскажите, а вы в школе историю изучали? Как вы думаете, про Ленина в октябре 1917 кто то в России матушке знал кроме профессиональных революционеров и царской охранки?
Вот то то и оно. Насчет лайков. Ну допустим, накрутили, правда непонятно кто? Ок, сколько просмотров в ютубе фильма "Колыма" Юры Дудя? А сколько просмотров какого нить выступления Путина? Вот и весь расклад.
tdn Румпельштильцхен
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21 января в 14:24
Ага, готовы выступить в независимом международном суде и доказать правоту своей теории? Ведь у вас есть неопровержимые доказательства испанского диспетчера, эээ летчика Волошина, эээ кого том еще?
Румпельштильцхен tdn
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21 января в 14:26
У меня попкорна много, поживем увидим чой тот независимый и международный нам расскажет
tdn Румпельштильцхен
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21 января в 14:29
Вы лучше историю подучите, думаю, вам полезно будет. Что бывает когда не работает в стране система сдержек и противовесов.
444 Румпельштильцхен
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21 января в 14:32
Так что же Владимир Владимирович выборы-то честные первым делом отменил? Что ж боится-то свободного волеизъявления граждан, раз уж "если на любых выборах будет ВВП, то народ проголосует за него"? Почему тщательнейшим образом каждый раз отбирает себе мальчиков/девочек для битья, и предвыборную кампанию в СМИ превращает в дружный хор воспевания себя-любимого и поливания экскрементами отобранных им дурачков? Выходит, что не только я, но и ваш тов. Путин прекрасно понимает, что честных свободных выборов не выиграть ему. А вы говорите.
Румпельштильцхен 444
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21 января в 14:41
Когда отменил? Камеры, коибы, прозрачные урны, наблюдатели от всех партий, где такое в мире еще есть?
Румпельштильцхен 444
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21 января в 14:42
>Путин прекрасно понимает, что честных свободных выборов не выиграть ему

Вы случайно не в такси работаете?
tdn Румпельштильцхен
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21 января в 14:46
Карусели, вбросы, подмены бюллетеней, 95% за одного кандидата, отмена результатов невыгодных власти выборов - где еще такое в мире есть?
444 Румпельштильцхен
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21 января в 14:48
Добавлю отмену всенародных выборов мэров и губернаторов. Где вы работаете, и так все ясно.
Будулай Алмазов tdn
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21 января в 14:50
У нас и тролли самые незамысловатые- из потенциальных дворников.
Румпельштильцхен tdn
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21 января в 14:54
Ну да, если честно выиграть не получится ни при каком раскладе, у тебя есть судимость, тебя поддерживают только школьники и то, только на каникулах, то почему бы и не замутить подобный перформанс. Врядли прокатит, но семью за границу вывести можно, да и зарубежные партнеры обещали в долгу не остаться
Будулай Алмазов
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21 января в 14:57
Понравилась фраза автора "сложно нафантазировать такую ситуацию, но представим". Очень, на мой взгляд, характерна при попытках критики действий президента.
444 Будулай Алмазов
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21 января в 15:10
Ну, действительно сложно представить ситуацию, в которой путин не подписывает закон, принятый путинской Госдумой и проголосованный путинским Совфедом, а путинские Совфед с Госдумой не берут под козырек, а двумя третями преодолевают его вето. Разве нет?
Будулай Алмазов tdn
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21 января в 15:15
Вот что еще должен установить голландский-нидерландский суд, если по номеру ракеты, опубликованному голландским-нидерландским следствием, предъявлены документы, что ракета с таким номером была отправлена с завода-изготовителя в часть ПВО, дислоцированную на Западной Украине и доставшуюся ВСУ после распада СССР?
Румпельштильцхен
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21 января в 15:26
Странно, что Щеглов не прокомментировал самую изюминку в послании, о верховенстве российского законодательства над международным.
444 Румпельштильцхен
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21 января в 15:38
Статья 15. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Эта статья Конституции из Основ российского конституционного строя нагляднее некуда "комментирует" все попытки Путина плевать на подписанные им международные договора.
444 Будулай Алмазов
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21 января в 15:41
Разве врали российские генералы, когда приводили "неопровержимые доказательства" того, что Боинг был сбит украинским штурмовиком СУ? О какой ракете вы вообще говорите? Тщательнее надо, тщательнее...
Будулай Алмазов
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21 января в 15:41
А СИА-пресс считает отличной идеей печатать сплошной негатив о действиях властей, прикрываясь фиговым листком баннера о том, что "мнение автора блога может не совпадать с мнением редакции". Типа "мопед не мой, я только дал объяву". Причем блогеры, и действующие, и экс-новгородцы очень складно поют один из Тюмени, другая и ЕКБ, а третий вообще из-за бугра, формируя картинку, что куда ни глянь- везде так считают. Ну и довершают картину несколько непотравленных троллей (как символ демократии и свободы слова), которые Сургут на карте не найдут, но строчат под каждой заметкой.
444
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21 января в 15:58
Бюджетному запутинскому троллю "Будулай Алмазов" обидно стало, что его неуклюжая лживая пропаганда поддержки не получает. Решил "сигнализировать" куда надо. В стиле "это все придумал Черчилль в 18-м году":
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни —
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!

Браво...
tdn
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21 января в 16:02
Вообще нужно как к выступлению президента закрыть эти все комментарии к чертовой матери, а то правда что "не вся страна в одном порыве" глаза мозолит
Dylan 444
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21 января в 16:10
Только СИА-пресс всегда был независимым ресурсом и будет им, несмотря на то, что года 1,5 - 2 сюда понагнали прокремлевскую орду, когда от властей поступила указка изменить мнение людей в интернете. Вот они меняют. Нас толпой минусуют, когда только появляются, потом голосовалки накручивают, а это видно, когда идет голосование про обычный сургутский вопрос и когда касается Путина или власти, то там сходу количество голосующих резко увеличивается раз в 5 и все они конечно за Путина, прям как на УИКах по методу Гаусса. Только все их потуги бесполезны, люди умнее, чем они.
Румпельштильцхен tdn
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21 января в 16:13
есть тут один персонаж, под каждой статьей шаблонно пишет про "бюджетных запутинских троллей" и "друзей-миллиардеров", тематика не важна. Передайте в Центр: агент спалился, отобрать служебный айпад, лишить подписки на тврэйн. тчк
Будулай Алмазов
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21 января в 16:15
Махом повыскакивали. Где гопник?
Румпельштильцхен Dylan
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21 января в 16:27
Отличительной чертой рослиберализма всегда было отрицание инакомыслия. Думаешь по другому, значит вата, бот, тролль. А вас главврач главными в песочнице назначил или сами так решили?
tdn Будулай Алмазов
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21 января в 16:45
Насчет ракеты, если вы внимательно смотрели очередной "самый точный" брифинг минобороны должны были обратить внимание что восстановленый формуляр на готовое изделие был изготовлен, тыдыц, за год до его производства.. Дааа, это очень убедительные доказательства, вины РФ, уж как есть.
tdn
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21 января в 16:49
Это как с баночками мочи, ведь никто не смог ничего более умного придумать, как залезть в базу данных допинг лаборатории, поправить там как удобно СК и отдать эту базу проклятому западу. А потом когда поймали за руку не краснея врать что это Родченков удаленно все поменял. Ну посмотрим как в Лозанне, к таким "доказательствам" отнесутся.
Gopnik tdn
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21 января в 16:55
Дмитрий, я с такими собеседниками на такие темы разговаривать не стал. По поводу суда , суд обязательно будет и не зря отменяют приоритет международного права. У пиндосов есть система Космического слежения," SBIRS" которая не только ракеты но и локаторы отслеживает и скорее всего и другая техника есть орбитального слежения , о которой мы не знаем, вот на суде они все материалы и предоставят ,если конечно в очко не сыграют .
Сергей Б
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21 января в 17:35
Что, собственно говоря происходит, с этим обращением президента РФ к Федеральному Собранию? Да, ничего нового не происходит – все, граждане, накопление капитала разными путями закончилось, теперь, будет Конституция, закон и порядок, выступающие законным гарантом этого накопленного чиновниками капитала и их самих.

Новый президент РФ и правительство РФ, теперь, согласно Конституции будут контролироваться и отправляться досрочно в отставку, если что-то пойдет не так. Ну и на первых порах исполнение такой Конституции будет контролироваться бывшим президентом и бывшим правительством. Пока такое положение не устаканится и не войдет в привычку – на веки вечные.

Хотели? Нате, получите и распишитесь.

То есть, президент РФ и его команда подготовили гарант безопасности, для себя любимых, на случай своего отхода от дел государственных – не вечные поди. Чтобы никто не посмел нарушить Конституцию и спросить с них и их близких, за дела минувшие, если чё.

Как все это отразится на населении РФ? Да никак. Ростом благосостояния россиян, это не грозит. Точнее как обычно – пряники по случаю очередного знаменательного события раздали – мат. капитал и МРОТ. Плодитесь и размножайтесь.

И будут плодится и размножаться. Малейшие хорошие новости в России способствуют рождаемости. Потому что, вопреки некоторым мнением, Россия, это не Европа и не Азия. Молодые семьи в России стремятся иметь детей и причины этому с кондачка не определишь. Причины глубинные, исторические и если хотите геополитические.

Но вот прецедент и пример для подражания, все это послание президента, хорошие – в России никто о тебе не позаботится, кроме себя самого. Граждане, мотайте на ус – чем мы хуже? Тоже, поди россияне, как президент и его правительство.

Будулай Алмазов Сергей Б
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21 января в 18:11
"Я могу отчитаться за каждый заработанный мной миллион, кроме первого". Джон Дэвисон Рокфеллер
444 Румпельштильцхен
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21 января в 18:17
Причем здесь думаешь? Слово в слово повторяешь лживую путинскую пропаганду, отрицаешь всем очевидные вещи, вроде отмены честных свободных выборов и референдумов, плюешь на основы российского конституционного строя, поддерживаешь путинское обманное повышение пенсионного возраста? Значит, бюджетный запутинский тролль. А думать вы можете, что угодно. Главное, что вы за деньги на СИАПРЕСС пишете.
Сергей Б Будулай Алмазов
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21 января в 18:18
Только у российских Джонов счет на мильярды идет.
Сергей Б 444
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21 января в 18:23
Зачем усы сбрил, дурик?
444 Сергей Б
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21 января в 18:25
Браво! В России не действует Закон Ньютона, ускорение свободного падения не равно 9,81.... И демографический переход, идущий во всем мире, для России (в которой первый его этап был преодолен аж в 60-х) не указ. У нас женщины-горожанки будут рожать по десятку, как в средние века, потому что "причины этому глубинные, исторические и если хотите геополитические". Написали бы истЕрические, было бы честнее.
Будулай Алмазов Сергей Б
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21 января в 18:37
С учетом инфляции доллара, то на то и выйдет.
Сергей Б 444
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21 января в 18:49
У вас, женщины пусть хоть по двадцатку рожают. В современной России, обычно два-три ребенка.

Alkonowa1ow
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21 января в 19:08
Конституция РФ с 1993 года не удовлетворяла народ. Это была американская разработка и мы жили по их правилам 27 лет! Мы наследники Великой Российской Империи и сверхдержавы СССР! Путин пытается как то поднять престиж России после национального предательства и унижения. За глупость которую совершили лидеры СССР и их преемники. С РФ пытались разговаривать с позиции силы и диктовать нам условия. Но Рутин пресёк это дело. И хорошо, что к власти пришёл Путин,который при такой КонституцииРФ действует в интересах России. Но Путин не вечен. Придёт другой и наломает дров покруче Ельцина. Поэтому Путин принял правильное решение распределить центр силы между ветвями власти и прибавить надстройку над ними - Госсовет. Тогда такого шабаша, какой был в ельцинской России, точно не будет. Не исключено что лидера СССР ждёт суд, ведь в поправках Конституции РФ будет приоритет российских законов над международными. А РФ правопреемница СССР. ЕСПЧ и всякие другие международные органы типа Гааги перестанут из бугра устраивать судилища по внутренним делам РФ. В 1990-93 г.г. был выдан кредит доверия европейским и американским стандартам. Они оказались двойными. До свидания.Поэтому поправки в Конституции РФ необходимы и ожидаемы обществом.
Сергей Б
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21 января в 20:07
Вот, как бы хорошо было, без этих «патриотов» и «либералов». Но, чудес, конечно, не бывает.
444 Сергей Б
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21 января в 20:37
У вас, конечно, женщины в среднем рожают 2-3 детей, только в России это было в 60-х годах прошлого века. Сегодня в России суммарный коэффициент рождаемости составляет меньше 1,5 рождения на одну женщину. Но у вас, конечно, все по-другому. По истЕрическим причинам женщины рожают "обычно два-три ребенка".
Будулай Алмазов Сергей Б
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21 января в 20:39
Хатаскрайники лучше всех живут?
444 Сергей Б
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21 января в 20:40
Ну да. Вы - считающий, что Путин и его друзья чиновники-миллиардеры лучше чем честные свободные выборы, прыгающий до потолка от крымской путинской авантюры, повторяющий слово в слово телепропагандистов, не "патриот".
Будулай Алмазов 444
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21 января в 20:41
У меня трое детей. И на календаре у меня не 60-е.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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21 января в 20:45
Болтун и пьяница ответят перед судом истории в любом случае.
444 Будулай Алмазов
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21 января в 20:49
В тырнете в анонимных комментариях у всех бюджетных запутинских троллей минимум по три ребенка. Известное дело. Самому-то не смешно, "Будулай Алмазов"?
Будулай Алмазов 444
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21 января в 20:56
Глань на статистику рождаемости в Сургуте, неполживый.
444 Будулай Алмазов
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21 января в 20:56
И узурпатор власти, который вместо клятвенно обещанной стабильности ведет Россию к потрясениям, тоже. С судом истории всегда так.
444 Будулай Алмазов
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21 января в 21:01
Вы же, запутинский тролль, не статистикой, а собой-любимым зачем-то, решили блеснуть, скромно прикрываясь кличкой. Для пущего форсу.
Сергей Б 444
не нравится
21 января в 21:12
Я считаю, что место путинских чиновников-миллиардеров, равно как и «либералов» рэволюционэров – на фонарях. Не передергивайте. Путинцы и «либералы», это ничтожно малая часть россиян. Но, да – это, как две ложки говна в бочке с медом. Вот, «везет» же россиянам.
444 Сергей Б
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21 января в 21:23
Нет, вы написали, что Путин и его друзья чиновники-миллиардеры лучше чем люди, выступающие за честные свободные выборы. Вы прыгаете до потолка от крымской путинской авантюры и повторяете слово в слово телепропагандистов, в том числе и кличку эту телевизионную "либералы", для не нравящихся вам людей, оттуда почерпнули. Зачем же теперь скромничать, юлить, что-то про фонари тут впаривать, тем самым подтверждая, что вы просто обычный тролль, которому все равно, над кем издеваться, лишь бы удовольствие получить?
вера
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21 января в 21:28
явно не на благо людей.
sst
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21 января в 21:38
вот и до конституции добрались...печально все....к сожалению второй брежнев у нас появился....ну почему два срока отсидеть и не уйти...почему? менталитет такой чтоли...и при этом говорить что у нас демократия....ха хах.....мракобесие какое то в стране...распил и тотальная коррупция....
Сергей Б 444
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21 января в 22:02
А вот и да. По мере выпитого спиртного вы скатываетесь обратно к грязному троллингу и грязной клевете в отношение комментаторов. Привычки тролля удивительно сильны.
Сергей Б 444
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21 января в 22:33
Кстати, о Ксении Собчак. Вопреки вашему заявлению за ее публичными высказываниями не слежу. Просто, иногда на «Эхо Москвы» захожу. Там, представьте себе, иногда даже таких укровских русофобов публикуют, которым вы и в подметки не годитесь.
444 Сергей Б
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21 января в 22:46
Ну да, не следите за Собчак, но первое, что вам пришло на ум, это высказывание этой милой "вертихвостки". Так ласково вы ее величаете. Прямо голубки...
Румпельштильцхен
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22 января в 12:35
Alkonowa1ow про конституцию всё верно написал, объегорил дядя Вова супостатов. Осталось еще прогрессивный налог с донатов политикам ввести и лопнет со злости вся либерасня.
Румпельштильцхен
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22 января в 12:38
"В Госдуму России внесли законопроект о ликвидации политических партий, если они спонсируются из-за границы, нарушают права человека и проявляют "явное неуважение" к официальным символам России и органам власти на международной арене" Прекрасно
444 Румпельштильцхен
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22 января в 12:48
Очнитесь. Благоразумно отозвали уже этот законопроект, по которому Единую Россию надо было распускать.
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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22 января в 13:05
отозвали на доработку всего лишь
d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 13:17
Группа депутатов Госдумы от «Единой России» по решению руководства фракции доработает законопроект, позволяющий Верховному суду ликвидировать политические партии. Как пояснил “Ъ” первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, инициатива не была согласована. Он рекомендовал коллегам соблюсти принятую процедуру, сперва обсудив проект на координационном совете при фракции. Господин Сафаралиев позже отметил, что законопроект будет «расширен». Евгений Марченко сказал «Открытым медиа», что в доработанной версии документа планируется «почетче» прописать механизмы контроля над финансированием партий
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 13:17
Внести изменения в текст они могли и без отзыва, а отозвали они его целиком по пункту 6 б статьи 112 регламента думы. "Всего лишь".
d|RRcj{}50TpzZm{ tdn
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22 января в 13:39
Блоггер:
"Иран смог признать свою ошибку и извинился. Теперь это должна сделать Украина за сбитый Боинг рейса MH-17 над Донецком.За доказательствами далеко ходить не надо, они их сами выложили в интернет. Передача украинского ТВ «Час Ч»за день до катастрофы. Отчётливо виден Бук".
d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 13:40
Таки дела, малята
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 13:56
Кто? "Блоггер"??? Так себе у вас дела... Украинский штурмовик там не показали, случайно? А то, помнится, российские генералы (и, конечно, безымянные "блоггеры") приводили "неопровержимые доказательства" того, что Боинг был сбит украинским штурмовиком СУ. Необучаемые...
d|RRcj{}50TpzZm{ 444
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22 января в 14:13
Загугли ту фразу целиком, видео увидишь. Помнится Украина себя пяткой в грудь била, что Буков не имеет
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 14:36
А про "неопровержимые доказательства" существования украинского штурмовика вам неинтересно уже? Все, проехали? Давай повторять ложь про то, что "Помнится Украина себя пяткой в грудь била, что Буков не имеет"? Прямо так вам безымянный "блоггер" впаривал? В лицо лгал, будто они утверждали, что ни одного Бука у них нет? Видно, совсем плохи дела у вас, малята...
d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 15:14
"Власти Нидерландов направили официальное обращение России с просьбой о помощи в расследовании дела о катастрофе малазийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом объявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Как сообщалось ранее, нидерландские депутаты единогласно поддержали проведение расследования действий Украины, связанных с катастрофой рейса МН-17.
444 d|RRcj{}50TpzZm{
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22 января в 16:20
Так про штурмовик, про "неопровержимые данные" российских генералов вам совсем-совсем-совсем неинтересно? И про вашу ложь "блоггера" про то, что "Помнится Украина себя пяткой в грудь била, что Буков не имеет", уже тоже неинтересно стало? Вы соберитесь с мыслями-то, "малята", а то скачете с одной версии на другую...
tdn
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22 января в 23:45
Кстати, отвечая на вопрос Альберта о поддержке Путина, давайте посмотрим цифры, официально за него на последних выборах проголосовало 56 миллионов, реально с учетом каруселей , подделки протоколов и султанатов, думаю не больше 50 миллионов. Нет и половины страны! Те кто не пришел или проголосовал за кого то другого - они против, вы это надеюсь понимаете! Какие 2 процента о чем вы вообще! И заметьте - это было до "пенсионной реформы".

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