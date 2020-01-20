Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

19 января 2020 года ушла из жизни Виктория Степановна Микшина, замечательный человек, кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Политехнического института, профессор Сургутского государственного университета.

Весь жизненный путь Виктории Степановны – самоотверженное служение российской науке и образованию.

В 1977 году Виктория Степановна окончила Томский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Химическая кибернетика» и начала трудовую деятельность на кафедре химической технологии топлива в должности младшего научного сотрудника.

С 1980 по 1983 год Виктория Степановна училась в аспирантуре Томского политехнического института, в этот же период началась её педагогическая деятельность. В 1984 году была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С 1986 по 1993 год Виктория Степановна работала в должности старшего научного сотрудника в лаборатории оценки и прогнозирования здоровья населения Севера Института физиологии СО АМН СССР в городе Сургуте.

С 1 сентября 1993 года Виктория Степановна начала трудовую деятельность в Сургутском государственном университете в должности доцента, а с 2007 года – заведующей кафедрой информатики и вычислительной техники.

В 2003 году решением Министерства образования Российской Федерации Виктории Степановне присвоено ученое звание доцента.

Работая в Сургутском государственном университете со дня его основания, Виктория Степановна была членом Ученого совета университета, внесла огромный вклад в успешное развитие научных направлений, постоянное совершенствование образовательной деятельности и проявила себя как мудрый руководитель, талантливый наставник, преподаватель и учёный.

С 2011 по 2015 год В.С. Микшина являлась ученым секретарем диссертационного совета по специальности «Системный анализ, управление и обработка информации», за время работы которого защищено 25 кандидатских диссертаций на соискание ученых степеней кандидата технических и физико-математических наук и докторская диссертация. И в этом огромная заслуга Виктории Степановны, осуществившей компетентное сопровождение всех необходимых процедур, требующих максимального внимания и профессионализма.

Автор более 100 научных и учебно-методических работ, Виктория Степановна была научным руководителем и исполнителем грантов РФФИ регионального и федерального уровней, получила премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на подготовку монографий по результатам научных исследований.

Под руководством Виктории Степановны на кафедре информатики и вычислительной техники были аккредитованы направления бакалавриата и магистратуры «Информационные системы и технологии». Впервые в вузе на территории автономного округа совместно с ПАО «Сургутнефтегаз» сформирована базовая кафедра СурГУ «Управление жизненным циклом информационных систем». Успешной стала защита аспирантами трёх диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук. Многочисленные конкурентоспособные специалисты, подготовленные Викторией Степановной, трудятся не только на предприятиях Югры, но и по всей стране, а также за её пределами.

Виктория Степановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, самостоятельное мнение, обладала интегральным мышлением, её отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, оптимизм и огромное жизнелюбие.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким Виктории Степановны. Светлая память о Виктории Степановне навсегда останется в наших сердцах.

Церемония прощания с профессором Микшиной Викторией Степановной состоится 21 января с 9-30 до 11-20 в зале прощания на территории СОКБ (Энергетиков 14 корпус 2).

В 13-00-14.00 состоится отпевание в Храме на городском кладбище.

В 15-00 состоятся поминки в столовой СурГУ по адресу Ленина 1.