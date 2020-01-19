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​Маткапитал демографии не помощник

Фото astrakhanfm.ru
Фото astrakhanfm.ru

Хочу продолжить тему, которую начал мой коллега Сергей Большов, написавший в своем блоге о явной недостаточности маткапитала для решения демографической проблемы в России. В этом он прав. Но в предположении, что для роста желающих рожать больше детей нужно выправлять экономику и такие социальные конструкты, как качественная медицина и образование, Сергей ошибся. Это на российские семьи преимущественно тоже не повлияет.

За примерами долго ходить не надо: возьмите любую благополучную страну первого мира с хорошими зарплатами и социалкой, условно – Швецию. Сколько там в среднем рождается детей? На одну женщину – 1,67. Примерно так же будет в любой богатой стране. И это не потому, что европейцы все сплошь стали геями и занимаются только непроизводительным сексом, а потому, что наш мир проживает так называемый «второй демографический переход».

Это такое явление, когда при повышении благополучия в семье в среднем снижается количество детей до примерно одного-двух. На то влияет множество факторов, например, возможность для женщин получать образование, их желание заниматься карьерой, а также то, что в современном мире дети из экономического актива перешли в экономический пассив.

В переводе – раньше средняя семья рожала пять-восемь детей, из которых выживали трое-четверо, и выжившие зачастую не кайфовали до 18-22 лет, а включались в семейную работу в максимально раннем возрасте. То есть люди рожали себе помощников и будущую опору в старости (пенсий не было).

Сейчас дети – это фактор гигантских затрат. Мы рожаем, растим, учим, лечим, воспитываем, и по большому счету не для того, чтобы наш сын или дочь начал в 12 лет помогать нам в поле. И даже не для того, чтобы он нас обеспечивал в старости, а просто потому что, условно, «дети это круто» (по крайней мере, так считают те, кто не чайлд-фри).

Весь мировой опыт (абсолютно весь) показывает, что повышение благосостояния общества всегда приводит к снижению количества детей на женщину. Это уже произошло в западном мире, это происходит у арабов и даже китайцев. В России много рожают, по большому счету, только на Кавказе – из-за культурных особенностей, но и это продлится недолго, поверьте.

Рассчитывать, что 450 или 600 тысяч рублей реально повлияют на желание какой-то семьи родить больше детей, чем они и без всякого государства планировали – это невероятная наивность. Тем более, любой человек в России понимает, что потратит на ребенка не 450 и не 600 тысяч, а куда больше. В разы. НО – это не значит, что не нужно давать российским семьям эти деньги. Еще как нужно, а лучше – больше, и еще лучше – давать дополнительно всякие пособия без привязки к уровню доходов (не устану повторять, что любая выплата от государства, условием которой является низкий доход человека – это путь к усилению бедности).

На самом деле, я думаю, нынешние пертурбации с маткапиталом – это не про демографию как таковую, а про умиротворение многочисленной социальной страты «молодые семьи с детьми». Чтобы не бухтели и не ходили на митинги. Но если предположить, что наша власть внезапно отвлеклась от бесконечного продления собственных полномочий вкупе с веселыми геополитическими игрульками и всерьез озаботилась демографией, то у нее реально до чертиков дел.

Помимо поддержки тех, кто рожает, нужно позаботиться о тех, кто рано умирает. Страна несет невероятные демографические (и, следом, экономические) потери, например, от преждевременной смерти мужчин от алкоголя, курения и сердечных-сосудистых проблем. А еще от массовых смертей в ДТП, от наркомании, ВИЧ, самоубийств, рака, и еще кучи самых разнообразных причин. Вот куда надо смотреть и где черпать ресурсы для улучшения демографической обстановки.

Итого. Давать деньги россиянам для нужд детей – это правильно, но ждать, что от этого россияне станут внезапно и массово больше рожать, не стоит. Какой-то ситуативный рост, может, и случится, но он едва ли фертильность российских женщин скакнет до каких-то мифических и желанных трех детей. А вот взяться за здоровье нации и исключить факторы, которые приводят к смертности африканского уровня по разным причинам – это тот задел, над которым российской власти можно еще работать и работать, многие годы. Пожелаем ей хотя бы допереть до этого в ближайшие годы. Тогда заживем.


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Сегодня в 20:07, просмотров: 198, комментариев: 0


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