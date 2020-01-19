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​Бороды из майбахов

Все высказались? Сейчас я медленно с горы… Послание Президента как никогда сущностно отразило свое название. Послал так послал. Сначала, ясен пень, денег дал – плодитесь, мол, и размножайтесь. Налогоплательщики стране нужны. Откуда дровишки на маткапитал? А вон, Мишустин знает, у него пополнение бюджета на 40 процентов выросло при росте экономики в два процента, что-то около того.

Экономика выдоена, ждем утилизационный сбор на выдыхаемую углекислоту (экология же) и платного выхода на пенсию (эйджизм не пройдет). Стало быть, одни рожают, другие новую дыру в ремне ковыряют. А может и одновременно, в качестве российского парадокса.

Теперь о главном. Будущий Президент Президенту нынешнему уже не нравится. Не то отражение в зеркале. Вот тебе утверждение правительства, вот тебе силовики, вот тебе Госсовет. Работаем по Эрдогану, только тот в премьеры подался, у нас же собственная гордость и собственная наследственная память. Госсовет КПСС. Не, ЦК Госсовета. Плюс Совбез ака Политбюро. Точно еще не придумали, но как-нибудь так. Наверное. А можно еще глубже заглянуть и боярскую думу учредить. Пришить, так сказать, форму к сущности.

Конфигурация власти, говорят, меняется. Ха! Она не меняется на Руси со времен лествичного права. Смысл один – я тут каан, коназ, князь, хан, царь, главный, короче. Кто не согласен, на того татар напущу. Татар со временем заменили на силовиков, а смысл остался: любая грамота – всего лишь краткая фиксация, что кто-то победил. Сел на стол – так раньше говорили. Воссел и воссиял, до нового чемпиона всея Белыя и Малыя и новых грамот.

Сейчас грамотку правят на скаку, ибо она есмь суета сует, а власть, вестимо, от Бога. Каковую Бог дал, такую и надо по грехам нашим. Политическая жизнь? Это искони – бояре в бородах и шубах, кто выше бороду задерет, тот и молодец. Сидят рядком, думу думают – как бы друг у друга веску охапить, сено потягать или еще чего сотворить в мировом масштабе. Сенат потом был, Политбюро – один черт. Нынче бород не носят, вместо них – майбахи. Суть та же.


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19 января в 09:54, просмотров: 1016, комментариев: 13


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
19 января в 11:07
Ну а что, Путин страну «с колен поднял», теперь может отдохнуть от трудов праведных. Пусть другой президент теперь горбатится – назначенный. Под чутким руководством, конечно, и соответственно с ограниченными правами. Все закономерно и предсказуемо.

То есть, в определенном смысле, конфигурация власти все-таки меняется. Не для большинства россиян, конечно. Для определенного круга лиц, которые стоят у власти. А для большинства россиян все остается по-прежнему. В этом смысле, все как сказал Олег Владимиров – на Руси как на Руси.

И экономика России, она все-таки не выдоена. В таком ключе, который есть, ее можно доить вечно. Ресурсы позволяют. А вот позволит ли большинство россиян, это зависит от самих россиян. Так сказать – на Бога надейся да сам не плошай. А на нет и суда нет.
6xz34e
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19 января в 11:19
Уважаемый Олег Владимиров!В точку!"Надейся сам на себя!"-уважаемый житель нашей страны.
444
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19 января в 11:33
Без ложной скромности подвели итоги обсуждения происходящего в стране, а заодно крест на России поставили. Мол, как была средневековая крепостная страна, с царьком и боярами, так навсегда и останется. Ничего не поделаешь. Страна виновата. Забыли написать, что "народ такой" или "русские генетически не приспособлены к демократии", как тут один товарищ на полном серьезе утверждает.
А тот, кто 20 лет целенаправленно восстанавливал неограниченную законами монархию, очень элегантно оказался ни в чем не виноват. Это не Путин десятилетиями уничтожал демократические механизмы, политическую конкуренцию, свободу слова, СМИ, собраний, разделение властей и народовластие. Это не он распускал политические партии, отменял выборы и референдумы, федеративное устройство и местное самоуправление. Это, по сути, само собой так получилось... Выглядит подобное переваливание с больной головы на здоровую не очень...
Сергей Б 444
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19 января в 11:49
Путин, что, перестройку либеральную замутил? Или что, результаты перестройки, в том числе правление Путина, оказались для России с ее исторически сложившимся менталитетом, непредсказуемыми? Хотели, как лучше, а получилось как всегда?

Китайцы вот, учли последствия и приняли меры.

И что вы, конкретно, предлагаете? Поменять власть чтобы граждане не боялись «вякать», но граждане «боятся даже просто вякнуть что-то поперек начальства».

Это не ваши ли рассуждения?
Сергей Б
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19 января в 11:53
Вот щас, «либералы» в голубом вертолете прилетят и поменяют власть в России. Как в Украине.
444 Сергей Б
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19 января в 12:24
Еще один. В том, что Путин со своими друзьями-миллиардерами решил воцариться в России навсегда, по-вашему, виноват не он, а тогда уж Ленин, ведь не будь октябрьского переворота, не было бы и Перестройки. Или еще лучше, вина на "корольках". Без деспотического царизма в России не было бы ни Ленина, ни Перестройки, ни Путина.
Конкретно я предлагаю начать с малого. Хотя бы себе не врать и не называть виноватыми в воцарении Путина всех кроме самого путина и его камарильи. Для начала. За констатацию этого дважды два четыре не сажают и с работы не увольняют. Но некоторым даже это интеллектуальное усилие над собой сделать никак не удается.
Еще предлагаю уважать русский язык, не издеваться над ним, говорить на русском, а не "российском". Узурпацию власти называть узурпацией власти, узурпатора узурпатором, а не "поднимателем с колен", ложь - ложью, цензуру цензурой, лживую госпропаганду - пропагандой, пропагандистов - пропагандистами (не журналистами же), агрессию - агрессией, оккупацию - оккупацией, аннексию - аннексией. Никаких восстаний и революций. Просто не коверкать русский язык. Хотя бы.
Альберт Леонов
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19 января в 14:34
Интересный взгляд из Братской Белорусской Советской Социалистической Республики ...
Alkonowa1ow Альберт Леонов
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19 января в 15:47
Так Белоруссия единственная из полностью оккупированных союзных республик в период ВОВ не запятнала себя пособничеством в уничтожении еврейского населения и партизан силами местных полицаев и прочими национальными СС-формированиями и маршами недобитых нацистов, что наблюдаем сегодня в Украине и Прибалтике. Наоборот мощное партизанское движение и минское подполье. Рельсовая война. Хотынь. Операция «Багратион». Все это мы помним. После войны.МАЗ. Труба Сургут-Полоцк. Машеров. Песняры. Респект Белорусской Советской Социалистической Республике.
444 Alkonowa1ow
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19 января в 16:53
Это напоминает мне какой-то механизм, который, уловив знакомое слово, выдает всю информацию, заложенную в память по данной теме. Услыхали Беларусь - выдали "Партизаны, подполье, МАЗ. Труба Сургут-Полоцк. Машеров. Песняры. Да здравствует СССР и БССР".
"Хотынь" пишется на самом деле через "а".
И снова без ложной скромности о себе-любимом во множественном числе... Напрасно вы так.
Alkonowa1ow 444
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19 января в 21:31
Хатынь- на самом деле на белорусском языке. Так же как москвич через «а». Волжане через «о». Назвал я через «о», не заглянув в словарь. Ну не суть важно. А за подсказку спасибо на будущее. Перейду к нашим баранам. К конституционным делам. Так вот значение Белоруссии в Конституции РФ до последнего момента было определяющим при ее изменении. Хотели создать Конституцию Союзного государства как минимум, а максимум присоединить РБ в качестве субъекта РФ - как Республику Беларусь. Не сложилось. Я не зря предыдущий пост посвятил БССР. Идеологически мы разные. РБ как независимое государство сохранило герб БССР и вместе с ним все то лучшее, что было в БССР. Я навскидку телеграфно перечислил все то что было в Беларуси. Могу добавить ещё Брестскую крепость. Это все в коде народа Беларуси. И вот так просто объединится? Это уже было, когда ГДР соединили с ФРГ. Немцы до сих пор считают, что мы их предали. Да спустя 30 лет существует деление на восточных и западных немцев. Меркель из восточных немцев, говорит на русском, была пионеркой и комсомолкой. А сейчас восточная Германия как бы на задворках. Также и в Украине. Западная Украина считай Польша и Юго-Восточные регионы, считай Россия насильно объединены в унитарное государство, да ещё Юго-Запад лишили русского языка, как второго государственного. Северный Казахстан та же картина. Но Назарбаев ведёт осторожную политику. Поэтому Лукашенко сделал выводы. Все просто на самом деле.
Alkonowa1ow Alkonowa1ow
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19 января в 21:48
На самом деле Юго-Восток и далее по тексту.
444 Alkonowa1ow
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19 января в 22:21
И в русском и в белорусском тоже "Хатынь", от слова "хата". Неужто в СССР не выучили?
А в остальном, точно механизм... Все, что знал, все выдал нагора. Берегите себя.
Alkonowa1ow 444
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19 января в 23:55
Ну хата так хата. Спасибо. Не суть важно. Главное чтоб Конституцию РФ не проморгать пока мы обсуждаем филологию. А процесс-то уже пошёл семимильными шагами. Не успеем глазом моргнуть. Оппозиция опять не может определиться. За они или против. Похоже по инерции против изменений, потому как Путин предложил. А конструктива нет. Сейчас момент самый тот, когда надо голову включать. Всем. Оппозиция не исключение. Хотя позитива от них не жду.

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