​Бороды из майбахов

Все высказались? Сейчас я медленно с горы… Послание Президента как никогда сущностно отразило свое название. Послал так послал. Сначала, ясен пень, денег дал – плодитесь, мол, и размножайтесь. Налогоплательщики стране нужны. Откуда дровишки на маткапитал? А вон, Мишустин знает, у него пополнение бюджета на 40 процентов выросло при росте экономики в два процента, что-то около того.

Экономика выдоена, ждем утилизационный сбор на выдыхаемую углекислоту (экология же) и платного выхода на пенсию (эйджизм не пройдет). Стало быть, одни рожают, другие новую дыру в ремне ковыряют. А может и одновременно, в качестве российского парадокса.

Теперь о главном. Будущий Президент Президенту нынешнему уже не нравится. Не то отражение в зеркале. Вот тебе утверждение правительства, вот тебе силовики, вот тебе Госсовет. Работаем по Эрдогану, только тот в премьеры подался, у нас же собственная гордость и собственная наследственная память. Госсовет КПСС. Не, ЦК Госсовета. Плюс Совбез ака Политбюро. Точно еще не придумали, но как-нибудь так. Наверное. А можно еще глубже заглянуть и боярскую думу учредить. Пришить, так сказать, форму к сущности.

Конфигурация власти, говорят, меняется. Ха! Она не меняется на Руси со времен лествичного права. Смысл один – я тут каан, коназ, князь, хан, царь, главный, короче. Кто не согласен, на того татар напущу. Татар со временем заменили на силовиков, а смысл остался: любая грамота – всего лишь краткая фиксация, что кто-то победил. Сел на стол – так раньше говорили. Воссел и воссиял, до нового чемпиона всея Белыя и Малыя и новых грамот.

Сейчас грамотку правят на скаку, ибо она есмь суета сует, а власть, вестимо, от Бога. Каковую Бог дал, такую и надо по грехам нашим. Политическая жизнь? Это искони – бояре в бородах и шубах, кто выше бороду задерет, тот и молодец. Сидят рядком, думу думают – как бы друг у друга веску охапить, сено потягать или еще чего сотворить в мировом масштабе. Сенат потом был, Политбюро – один черт. Нынче бород не носят, вместо них – майбахи. Суть та же.